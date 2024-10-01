Власти Барнаула подали в суд на девять пассажироперевозчиков
Иски связаны с нарушениями выполнения муниципальных контрактов
01 октября 2024, 11:06, ИА Амител
Комитет мэрии Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту подал в суд на девять барнаульских перевозчиков, сообщает "Толк" со ссылкой на данные краевого арбитражного суда.
С исками столкнулись:
- "Алтайтрансавто";
- Барнаульское автотранспортное предприятие;
- "Евробус-Плюс" (на них подали в суд дважды);
- "Олир-Авто";
- "Транском";
- "Транслайн";
- "Фаэтон";
- "Фрайбус транспорте";
- "Дарина Авто".
Подробности большинства исков не раскрыты, но они связаны с нарушениями выполнения муниципальных контрактов перевозчиками.
Штрафы варьируются от одной до трех тысяч рублей, причем самые большие штрафы рискуют получить "Фаэтон" и "Дарина Авто". Претензии к "Фаэтону" связаны с расторжением контракта на маршрут № 17, а к "Дарине Авто" – на маршрут № 57.
В сентябре власти Барнаула объявили о смене перевозчика на маршруте № 104. Причиной стали жалобы на работу.
11:17:51 01-10-2024
От одной до трех тысяч рублей? Не смешите мои тапочки
11:25:06 01-10-2024
Разгоните последних . Чтоб пешком народ ходил .
11:28:59 01-10-2024
Гость (11:25:06 01-10-2024) Разгоните последних . Чтоб пешком народ ходил .... Вас разгонишь, как же!
11:36:19 01-10-2024
Гость (11:25:06 01-10-2024) Разгоните последних . Чтоб пешком народ ходил .... Да вас за уши не оттащишь!!! Вам дай только себе в убыток поработать,филантропы грёбаные!
11:37:18 01-10-2024
Гость (11:25:06 01-10-2024) Разгоните последних . Чтоб пешком народ ходил .... И так ходит. Со Спартака до Научного городка.
11:32:01 01-10-2024
штраф тыща или даже целых три?! это негуманно! куда смотрят правозащитники?
11:37:18 01-10-2024
Общественный транспорт должен быть государственным! Если перевозчик частный, то идите в сторону леса!!! Правила определяет он....
11:45:22 01-10-2024
А как же 24 маршрут??? С июня нет автобусов на маршруте вообще!
11:47:25 01-10-2024
Транспорт должен быть МУНИЦИПАЛЬНЫМ!!!
11:59:37 01-10-2024
Ой, а что случилось???
12:21:37 01-10-2024
Гость (11:59:37 01-10-2024) Ой, а что случилось???... Имитация наведения порядка.
12:09:03 01-10-2024
Нечего не делали. Или которого сейчас судят только собирал деньги. Не когда было заниматься общественным транспортом.
12:14:16 01-10-2024
Это наша администрация города занялась бы действительно дело. Провела бы проверки на предприятиях, провела опросы с работниками. Почему люди не хотят работать, какие условия работы в городе и на предприятии, какая оплата труда и прочее. Ведь в этих организациях попросту некому работать. Люди ушли. Из за хамского отношения пассажиров, лихих водителей, пробках на дорогах, не померный график, не поесть, не попить элементарно не сходить в туалет. Просто ни кто не хочет работать с такими условиями труда и за копейки, молодых туда не затянуть, а взрослые водители помаленьку уходят на пенсию. И ещё тут они со своими судами. Конечно штрафы не о чём, но отсутствие транспорта в городе ещё не говорит о том, что виновато только предприятие. Пусть администрация к работника выйдет и пообщаться. Не только с начальством но и с водителями и кондукторами. Бывает так что на маршрута заявлено 30 машин а работают 20.пусть будет машин меньше с резервов, но постоянные, пусть будет интервал 7-10 минут, но люди будут знать что транспорт буде. А сейчас через три минуты а ждём по 40 минут.
12:47:07 01-10-2024
Про 29 маршрут поговорили все, опять ничего. Замечательная работа, ну что сказать! Вот почему то в других регионах с общественным транспортом нет проблем. И ходит и дешевле. Почему там по другому.
И в сибирских городах в том числе.
У нас одни разговоры по большому счету.
Единственное достижение это запуск больших автобусов по " 1" маршруту. На этом все. Сколько маршрутов похоронили.
На скольких вместо автобусов пустили консервные банки в которых невозможно ездить. Ведь у нас столица края. Но после 19-20 часов уже на общественном транспорте не уехать, он не ходит просто, за исключением пары маршрутов трамваев.
Люди не могут поехать из отдаленных районов города на мероприятия в центре, потому как уехать обратно вечером возможности не будет, лишь такси! Вот таксисты у нас на коне, это- да! И ценник поэтому конский. Многие люди с работы вечером тоже вынуждены только на такси добираться...У нас не курортный город, а ценник прямо как там. Альтернативы, то нет в виде общественного транспорта нет.
Так что ищите кому выгодно.
Потому, что противном случае ситуацию с общественным транспортом можно решить, главное хотеть.
13:09:27 01-10-2024
Администрация уничтожает транспорт общественный вместо того, чтобы контролировать условия труда у водителей!
1 и 10 маршрут, вместо сорока автобусов на линии 20-25, где остальные? Не можете 29 запустить , пусть 10 маршрут колесит вместо него. Кластеров медицинских губернаторы понаделали, ленточный бор - по вырубили. А до больниц не добраться!
14:57:55 01-10-2024
Гость (13:09:27 01-10-2024) Администрация уничтожает транспорт общественный вместо того,... Не надо нам 10 вместо 29! Это совершенно не тот маршрут и не захватывает большинство жителей Ленинского района.
Верните именно 29, ему нет альтернативы.
Это очень удобный и быстрый маршрут был.
11:08:34 02-10-2024
Власти города не в состоянии контролировать перевозчиков. Частных. И это правильно. Он частник. Устал, заболел, транспорт сломался...Зато- какие миллионные выгоды не отвечать за нарушения правил перевозки пассажиров. Частниками. И они тут вроде- как бы не пришей рукав....А с другой стороны пусть необразованный народ спустит пар на сторону. Ведь самое главное, не упустить выгоду дешевеющего дня за днем собственного кармана.