Власти Барнаула подали в суд на девять пассажироперевозчиков

Иски связаны с нарушениями выполнения муниципальных контрактов

01 октября 2024, 11:06, ИА Амител

Поручень в автобусе / Фото: unsplash.com

Комитет мэрии Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту подал в суд на девять барнаульских перевозчиков, сообщает "Толк" со ссылкой на данные краевого арбитражного суда.

С исками столкнулись:

"Алтайтрансавто";

Барнаульское автотранспортное предприятие;

"Евробус-Плюс" (на них подали в суд дважды);

"Олир-Авто";

"Транском";

"Транслайн";

"Фаэтон";

"Фрайбус транспорте";

"Дарина Авто".

Подробности большинства исков не раскрыты, но они связаны с нарушениями выполнения муниципальных контрактов перевозчиками.

Штрафы варьируются от одной до трех тысяч рублей, причем самые большие штрафы рискуют получить "Фаэтон" и "Дарина Авто". Претензии к "Фаэтону" связаны с расторжением контракта на маршрут № 17, а к "Дарине Авто" – на маршрут № 57.

В сентябре власти Барнаула объявили о смене перевозчика на маршруте № 104. Причиной стали жалобы на работу.