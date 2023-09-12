Первая летняя Спартакиада Барнаульской горэлектросети прошла в краевой столице

Участникам соревнований пришлось состязаться в восьми дисциплинах

12 сентября 2023, 09:10, ИА Амител

Первая летняя Спартакиада Барнаульской горэлектросети /Фото: Алина Богомолова

В субботу, 9 сентября, на лыжной базе "Локомотив" состоялась первая летняя Спартакиада АО "Барнаульская горэлектросеть". Участие в ней приняли 80 энергетиков: сотрудники БГЭС, Барнаульской сетевой компании и Ремонтно-строительной компании. За соревнованиями наблюдали 120 человек – коллеги и члены семей спортсменов, сообщили в пресс-службе компании.

"Горэлектросеть всегда славилась своей активностью в спорте. Все новое – это хорошо забытое старое. Будем считать, что это первая спартакиада после долгого перерыва. Пусть победит сильнейший!" – сказал на открытии генеральный директор АО "Барнаульская горэлектросеть" Сергей Кабаев.Участники состязались в восьми дисциплинах: мини-футболе, волейболе, эстафетном беге, стрельбе из пневматической винтовки, дартсе, ГТО (прыжках в длину, растяжке, прессе), гиревом спорте, перетягивании каната.





























































Первая летняя Спартакиада Барнаульской горэлектросети

В итоге первое место в спартакиаде заняла команда "Сбыт и точка" (капитан – заместитель генерального директора по сбыту АО "Барнаульская горэлектросеть" Юрий Власов). Серебряные медали достались "Позитиву" во главе с Романом Воронковым, руководителем группы перспективного развития БГЭС. Бронза – у "Легиона", капитан – Денис Пивоваров, начальник службы технического аудита Барнаульской сетевой компании. На почетном четвертом месте расположилась команда "Вспомогашки" (Татьяна Рыжих, начальник производственного отдела БСК).

Самым активным болельщиком был признан инженер группы системного администрирования БГЭС Сергей Полунин, а начальник отдела технического аудита БГЭС Денис Ульянов победил в номинации "Лучший спортсмен".









































Награждение победителей спартакиады

Команде-победительнице вручили переходящий кубок. Все участники спартакиады получили медали и подарочные сертификаты.