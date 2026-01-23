Первые стены. Как идет стройка ЦУМа в Барнауле

С ноября прошлого года на объекте работает новый подрядчик

23 января 2026, 06:50, ИА Амител

Стройка ЦУМа, январь 2026 года / Фото: amic.ru

В Барнауле активными темпами продолжается возведение нового здания ЦУМа. На сегодняшний день строители уже приступили к бетонированию стен первого этажа, и масштаб будущего объекта становится виден невооруженным глазом. На площадке задействован башенный кран, а над забором возвышается массивная арматура стен и колонн будущего здания.

Напомним, что с ноября 2025 года на объекте работает новый подрядчик – новосибирская компания "СМК-Сибирь" (заказчик – ООО "Центрум"). Это третья организация, вышедшая на площадку: ранее контракты заключались с компаниями "Век-Строй" и "Алгоритмстроймонтаж", однако именно сейчас стройка вышла на этап активного наземного строительства.

Подготовительные работы и заливка фундамента были завершены в 2025 году на месте снесенного здания 1964 года постройки. Согласно проекту, здесь появится современный деловой центр общей площадью застройки 2,6 тысячи квадратных метров. Комплекс будет включать двухэтажный стилобат с торговыми залами и общепитом, а также две башни высотой 12 и 18 этажей, где разместятся офисы и четырехзвездочный отель. Особенностью проекта станут внутренний дворик и терраса для летних кафе.