Первые стены. Как идет стройка ЦУМа в Барнауле
С ноября прошлого года на объекте работает новый подрядчик
23 января 2026, 06:50, ИА Амител
В Барнауле активными темпами продолжается возведение нового здания ЦУМа. На сегодняшний день строители уже приступили к бетонированию стен первого этажа, и масштаб будущего объекта становится виден невооруженным глазом. На площадке задействован башенный кран, а над забором возвышается массивная арматура стен и колонн будущего здания.
Напомним, что с ноября 2025 года на объекте работает новый подрядчик – новосибирская компания "СМК-Сибирь" (заказчик – ООО "Центрум"). Это третья организация, вышедшая на площадку: ранее контракты заключались с компаниями "Век-Строй" и "Алгоритмстроймонтаж", однако именно сейчас стройка вышла на этап активного наземного строительства.
Подготовительные работы и заливка фундамента были завершены в 2025 году на месте снесенного здания 1964 года постройки. Согласно проекту, здесь появится современный деловой центр общей площадью застройки 2,6 тысячи квадратных метров. Комплекс будет включать двухэтажный стилобат с торговыми залами и общепитом, а также две башни высотой 12 и 18 этажей, где разместятся офисы и четырехзвездочный отель. Особенностью проекта станут внутренний дворик и терраса для летних кафе.
06:57:41 23-01-2026
ЦУМа больше нет. То что построят (если построят), это уже не ЦУМ. В лучшем случае очередной ТЦ.
08:53:47 23-01-2026
Гость (06:57:41 23-01-2026) ЦУМа больше нет. То что построят (если построят), это уже не... цУМ и был ТЦ.
09:18:11 23-01-2026
Гость (08:53:47 23-01-2026) цУМ и был ТЦ. ... ЦУМ - СССР, ТЦ - капитализм, не стоит смешивать эпохи и времена..
09:25:44 23-01-2026
Гость (08:53:47 23-01-2026) цУМ и был ТЦ. ... Для тех кто не помнит историю: ЦУМ был Центральный Универсальный Магазин.
10:11:23 23-01-2026
Гость (09:25:44 23-01-2026) Для тех кто не помнит историю: ЦУМ был Центральный Универсал... Да хоть как назови. Но это был ТЦ.
12:23:28 23-01-2026
Гость (10:11:23 23-01-2026) Да хоть как назови. Но это был ТЦ. ... А Вы, простите, когда к нам понаехали?
15:54:54 23-01-2026
Гость (12:23:28 23-01-2026) А Вы, простите, когда к нам понаехали?... В 1816 году.
08:18:17 23-01-2026
Барнаул методично лишают истории. Грустно это все.
11:08:21 23-01-2026
Центр изуродовали как могли своими "свечками".
12:37:02 23-01-2026
Гость (11:08:21 23-01-2026) Центр изуродовали как могли своими "свечками". ... ну да, скажите ещё сохраненный стадион Локомотив является украшением города.
12:07:25 23-01-2026
Мне старый ЦУМ совершенно не нравился, бизликое здание, не функциональное и не современное. То что строят сейчас сильно лучше в плане архитектуры. И я думаю это будет лучше для города. А если вспомнить, что совсем недавно общественность переживала, что стройку заморозили. То я говорил собственники разберутся сами и достроят достаточно быстро. Потому что бизнес сильно эффективнее, любого чиновника. Чиновник неэффективно тратит бюджетные деньги, а собственник тратит свои и рискует своими деньгами. Поэтому для бизнеса долгострой это убыток. А такие памятники коррупции как художественный музей строят на бюджетные деньги с непонятным результатом до сих пор.
12:30:40 23-01-2026
Уничтожают, как могут,все Советское культурное наследие. В том числе и архитектуру. Скоро весь Центр превратят в аналог Чикаго.
13:02:49 23-01-2026
Гость (12:30:40 23-01-2026) Уничтожают, как могут,все Советское культурное наследие. В т...
А пример, хотя бы один, что из советского , да и досоветского, архитектурного наследия - реально ценного- уничтожили? Кроме "усадьбы Михайлова"? Самое уродливое строение на площади Советов -это пристройка к хим . корпусу АГУ. Просто- вставная челюсть какая-то. Советский период, кстати-начало строительства. Вот застройка 50-х годов по Ленина реально расстраивает , ибо осыпаются здания в прямом смысле. Очень жаль(((. Вот за что биться нужно, а не скорбеть об убогом типовом ЦУМе
12:48:45 23-01-2026
Прости нас, Барнаул
13:51:04 23-01-2026
Гость (12:48:45 23-01-2026) Прости нас, Барнаул... Не печальтесь - нормально все.
Жизнь течет, все изменяется. Люди. Города.
Смотрим в будущее смело и с надеждой!
23:16:50 23-01-2026
ЦУМ ЖИВ! (13:51:04 23-01-2026) Не печальтесь - нормально все. Жизнь течет, все изменяет... Судя по количеству мтнусящих -
из коренных барнаульцев тут я и еще полтора. И вот это - да, грустно.
Город живет в нас. А мы - в городе
Пока есть мы - есть и Город.
23:50:26 23-01-2026
Я и мои родители - коренные жители Барнаула. Всю жизнь прожили по соседству с ЦУМом. Но, знаете, не скорбим. Есть лёгкая грусть, ностальгия, но не более. Я всегда недоумевала, как можно было построить такое несуразное здание для универмага? Само здание ЦУМа было абсолютно неудобным, тесным, несовременным и откровенно некрасивым из старых материалов. Что его жалеть? Надо давать возможность появляться новому, более функциональному!
03:52:02 24-01-2026
Типовая серийная совковая застройка для универсального магазина. В каждом городе подобное было построено. Художественной ценности ноль. Функциональность - ноль. Старое здание имело ценность только для ностальгирующих по тому времени. Сам барнаулец в пятом поколении, вырос здесь и всю жизнь здесь живу. Помню этот ЦУМ с детства. Вот нисколько мне его не жаль. Вот мускул не шевельнулся. И от свечек в центре мне тоже не грустно. Все таки центр города - столицы субъекта федерации должен быть урбанистическим, а не колхозно-деревенским. Мне единственное чего не хватает на Ленинском, так это тенистой аллеи по центру. Раньше она придавала особый шарм проспекту, а сейчас выглядит очень куцо. Неужели в крае иссякли специалисты, которые смогли бы засадить аллею так, чтобы деревья прижились?
11:54:13 24-01-2026
Гость (03:52:02 24-01-2026) Типовая серийная совковая застройка для универсального магаз... В пятом поколении? Это откуда же ты свою родословную ведёшь? От Демидовых? У меня вот родители приехали в Барнаул в 1950-х годах детьми, я родился в 77-м, считаю себя коренным. Или не так?
09:52:43 24-01-2026
Зря строят, отходит эпоха торговых центров
10:38:47 24-01-2026
Юрий (09:52:43 24-01-2026) Зря строят, отходит эпоха торговых центров... Товарисч, там не торговый центр строят, там строят многофункциональный комплекс. В основании здания - в стилобате, разместят флагманский магазин М-Ра, как он и в прежнем ЦУМе был. В башнях будут офисы и гостиница хорошего сетевого уровня, которой до сих пор в Барнауле нет. Там не будет никакого аналога Галактики или Европы, будет совсем другой функционал.
23:25:00 26-01-2026
Гость (10:38:47 24-01-2026) Товарисч, там не торговый центр строят, там строят многофунк... А есть ли спрос на этот функционал?