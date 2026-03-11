У блогера Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии

Подруга Чекалиной заявила, что та испытывает сильную боль

11 марта 2026, 16:48, ИА Амител

Лерчек в больнице / Фото: im__lu_ Фото: Instagram (запрещенная соцсеть в России)
Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, столкнулась с тяжелым диагнозом — у нее выявлен рак желудка четвертой стадии с метастазами. Об этом сообщила подруга Чекалиной Алина Акилова в своем Telegram‑канале. В сообщении она не скрывает эмоций:

«По поводу Лерчек… Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак четвертой стадии с метастазами… Судя по ее посту, ее не выпускали из дома для сдачи анализов. Она потеряла свое драгоценное время!»

По словам Акиловой, Лерчек испытывает сильную боль и вынуждена принимать сильнодействующие обезболивающие препараты. Детали диагноза раскрыл отец ребенка Чекалиной — тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

В соцсетях он написал, что в ходе исследований у блогерши обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких. Болезнь привела к разрушению позвонков, в связи с чем Лерчек экстренно прооперировали.

Трагические новости стали известны 8 марта. Накануне Чекалина родила сына, а уже на следующий день ее срочно доставили в онкологическую реанимацию.

На фоне тяжелой болезни продолжается и судебное разбирательство. Лерчек, ее экс‑супруг Артем Чекалин и бизнес‑партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

У Валерии Чекалиной также есть трое детей от брака с Артемом Чекалиным: двойняшки Алиса и Богдан родились в 2016 году, а сын Лев — в 2022 году.

Ранее онколог оценил шансы Лерчек на выздоровление при четвертой стадии рака.

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини / Фото: @im__lu_*

Комментарии 7

Гость

16:50:32 11-03-2026

горе конечно.
только вот зачем это все на всю страну устраивать.
муж совместные фото в больнице.
да тьма людей со схожими ситуациями, только у них еще и денег нет

Гость

17:08:25 11-03-2026

Гость (16:50:32 11-03-2026) горе конечно.только вот зачем это все на всю страну устр... Блогер - это тоже диагноз, практически неизлечимый.

Знаток

16:57:35 11-03-2026

Человек на четвёртой стадии рака выглядит, как живой скелет. А эта дама румяная и отожранная. Ждём чудесное исцеление)

Гость

17:41:08 11-03-2026

Да врут всё. Похоронят какую нибудь бомжиху под её именем, а сами за границу сбегут

гость

21:20:57 11-03-2026

С четвертой стадией она была бы как щепка. Брехня.

Гость

07:37:51 12-03-2026

Надо же, как- то народ развлекать, отвлекать.

Гость

13:11:41 13-03-2026

И что? Это вообще кто?

