У блогера Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии

Подруга Чекалиной заявила, что та испытывает сильную боль

11 марта 2026, 16:48, ИА Амител

Лерчек в больнице / Фото: im__lu_ Фото: Instagram (запрещенная соцсеть в России)

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, столкнулась с тяжелым диагнозом — у нее выявлен рак желудка четвертой стадии с метастазами. Об этом сообщила подруга Чекалиной Алина Акилова в своем Telegram‑канале. В сообщении она не скрывает эмоций:

«По поводу Лерчек… Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак четвертой стадии с метастазами… Судя по ее посту, ее не выпускали из дома для сдачи анализов. Она потеряла свое драгоценное время!»

По словам Акиловой, Лерчек испытывает сильную боль и вынуждена принимать сильнодействующие обезболивающие препараты. Детали диагноза раскрыл отец ребенка Чекалиной — тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

В соцсетях он написал, что в ходе исследований у блогерши обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких. Болезнь привела к разрушению позвонков, в связи с чем Лерчек экстренно прооперировали.

Трагические новости стали известны 8 марта. Накануне Чекалина родила сына, а уже на следующий день ее срочно доставили в онкологическую реанимацию.

На фоне тяжелой болезни продолжается и судебное разбирательство. Лерчек, ее экс‑супруг Артем Чекалин и бизнес‑партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

У Валерии Чекалиной также есть трое детей от брака с Артемом Чекалиным: двойняшки Алиса и Богдан родились в 2016 году, а сын Лев — в 2022 году.

Ранее онколог оценил шансы Лерчек на выздоровление при четвертой стадии рака.