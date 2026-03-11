У блогера Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии
Подруга Чекалиной заявила, что та испытывает сильную боль
11 марта 2026, 16:48, ИА Амител
Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, столкнулась с тяжелым диагнозом — у нее выявлен рак желудка четвертой стадии с метастазами. Об этом сообщила подруга Чекалиной Алина Акилова в своем Telegram‑канале. В сообщении она не скрывает эмоций:
«По поводу Лерчек… Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Рак четвертой стадии с метастазами… Судя по ее посту, ее не выпускали из дома для сдачи анализов. Она потеряла свое драгоценное время!»
По словам Акиловой, Лерчек испытывает сильную боль и вынуждена принимать сильнодействующие обезболивающие препараты. Детали диагноза раскрыл отец ребенка Чекалиной — тренер по танцам Луис Сквиччиарини.
В соцсетях он написал, что в ходе исследований у блогерши обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких. Болезнь привела к разрушению позвонков, в связи с чем Лерчек экстренно прооперировали.
Трагические новости стали известны 8 марта. Накануне Чекалина родила сына, а уже на следующий день ее срочно доставили в онкологическую реанимацию.
На фоне тяжелой болезни продолжается и судебное разбирательство. Лерчек, ее экс‑супруг Артем Чекалин и бизнес‑партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.
У Валерии Чекалиной также есть трое детей от брака с Артемом Чекалиным: двойняшки Алиса и Богдан родились в 2016 году, а сын Лев — в 2022 году.
16:50:32 11-03-2026
горе конечно.
только вот зачем это все на всю страну устраивать.
муж совместные фото в больнице.
да тьма людей со схожими ситуациями, только у них еще и денег нет
17:08:25 11-03-2026
Гость (16:50:32 11-03-2026) горе конечно.только вот зачем это все на всю страну устр... Блогер - это тоже диагноз, практически неизлечимый.
16:57:35 11-03-2026
Человек на четвёртой стадии рака выглядит, как живой скелет. А эта дама румяная и отожранная. Ждём чудесное исцеление)
17:41:08 11-03-2026
Да врут всё. Похоронят какую нибудь бомжиху под её именем, а сами за границу сбегут
21:20:57 11-03-2026
С четвертой стадией она была бы как щепка. Брехня.
07:37:51 12-03-2026
Надо же, как- то народ развлекать, отвлекать.
13:11:41 13-03-2026
И что? Это вообще кто?