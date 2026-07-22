Первый отель в России получил "зеленый" сертификат

Администрация внедрила новые экологические стандарты

22 июля 2026, 14:40, ИА Амител

Лифт в отеле / Изображение сгенерировано alice.yandex.ru / amic.ru

Московская гостиница "Вега" в Измайлово стала первым отелем в России, получившим сертификат соответствия стандарту "Зеленый отель". Об этом сообщили в Роскачестве, пишет РИА Новости.

«Отель "Вега" Измайлово первым в России прошел сертификацию по стандарту "Зеленый отель" в аккредитованном органе по сертификации "Роскачество — Туризм". Эксперты подтвердили, что объект внедрил системный подход к устойчивому развитию, охватывающий экологические, социальные и управленческие аспекты деятельности», — рассказали в ведомстве.

Процедура сертификации подтвердила системный подход объекта к устойчивому развитию. Оценка экспертов охватила широкий спектр направлений: объемы потребления электроэнергии и воды, управление отходами, политику ответственных закупок, использование химических средств, а также соблюдение условий труда и социальную ответственность бизнеса.

В рамках внедрения экологических стандартов администрация отеля реализовала инициативы по снижению нагрузки на окружающую среду с участием самих постояльцев:

регулирование смены белья — гость самостоятельно определяет частоту замены постельного белья, оставляя на кровати специальную информационную табличку;

отказ от уборки — клиент имеет возможность полностью отказаться от ежедневной или промежуточной уборки номера.

Гостиничный комплекс Best Western Vega Hotel & Convention Center — часть крупнейшего в Европе гостиничного блока "Измайлово", принадлежащего Московской федерации профсоюзов.