За тишину придется доплатить. Россияне стали чаще выбирать отдых в отелях без детей

В России подобный формат пока практически не развит

17 июля 2026, 23:36, ИА Амител

Отдых в Турции / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россияне все чаще выбирают отдых в отелях, принимающих только взрослых гостей. С начала 2026 года число бронирований гостиниц формата adults only выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом "Shot Проверке" сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По данным отраслевого объединения, такой формат отдыха чаще выбирают пары, молодожены, компании друзей и путешественники, отправляющиеся в отпуск в одиночку. Одни рассчитывают провести время в спокойной обстановке у бассейна, другие предпочитают романтический отдых или хотят ненадолго отвлечься от семейных забот.

Несмотря на растущий интерес, полностью "взрослые" гостиницы остаются редкостью. Так, в Египте насчитывается около 30–40 отелей формата adults only, в Объединенных Арабских Эмиратах и на Мальдивах — по 10–15. В Турции таких объектов немногим больше 200, тогда как общее число гостиниц в стране превышает 20 тысяч.

При этом отдых без детей зачастую обходится дороже. По информации РСТ, стоимость проживания в турецких отелях adults only в среднем на 5–10% выше, чем в обычных гостиницах.

В России подобный формат пока практически не развит. По оценкам Российского союза туриндустрии, в стране работает всего от пяти до десяти отелей, принимающих исключительно взрослых гостей.

Вместе с тем эксперты советуют не ограничивать поиск только гостиницами с маркировкой adults only. Во многих семейных отелях предусмотрены отдельные бассейны, рестораны, корпуса или спа-зоны, предназначенные только для взрослых. Кроме того, спокойный отдых чаще предлагают бутик-отели, санатории и wellness-курорты, где вероятность провести отпуск без детского шума значительно выше.