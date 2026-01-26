Сравнили нынешние средние цены с теми, что были в конце декабря

С января 2026 года в России повысили ставку налога на добавленную стоимость. Вместо прежних 20% она теперь составляет 22%. Когда новость только анонсировали, многие сразу начали опасаться, что это решение приведет к резкому росту цен. Хотя, если прочитать налоговое законодательство внимательно, можно понять, что как минимум продукты из-за НДС дорожать не должны (об этом – ниже).

Amic.ru проверил, что происходит со средними ценами на основные продукты в Алтайском крае. О том, повлиял ли рост НДС на стоимость продовольственных товаров, – в нашем материале.

Мы сравнили две сводки по средним ценам, которые еженедельно публикует Алтайкрайстат, – за 22 декабря 2025 года и за 19 января 2026 года. Подчеркиваем, это средние цены, поэтому они могут отличаться от тех, что мы каждый день видим в магазинах. Тем не менее по изменению этих показателей можно отследить повышение или снижение стоимости.

Мясо

Все основные виды мяса (говядина, свинина и курица) незначительно подорожали за прошедший месяц. Средняя стоимость килограмма говядины в регионе увеличилась всего на 54 копейки – с 769,66 до 770,2 рубля. Это меньше 0,1%.

Свинина сейчас стоит на 0,5% больше, чем в конце 2025-го: 404,01 рубля за килограмм вместо декабрьских 401,81 рубля.

Курица за это же время стала стоить больше на 0,7%. Было 220,27 рубля, а теперь – 221,9 рубля.

Зато вареная колбаса в Алтайском крае снизилась в цене на 11 с лишним рублей. В конце декабря килограмм в среднем обходился в 541,92 рубля, а сейчас – в 530 рублей. Снижение цены за этот период составило 2,2%.

Рыба

Килограмм мороженой неразделанной рыбы к 19 января стоил в среднем 302,31 рубля в алтайских магазинах. Месяц назад было на четыре с лишним рубля дешевле – 298,17 рубля. Рост цены – 1,3%.

Молочные продукты

За период праздников литр молока в Алтайском крае вырос в цене на 2,2 рубля. В конце декабря за него приходилось платить в среднем 100,09 рубля, а теперь – 102,29 рубля.

Стоимость килограмма сыра практически не изменилась. А если быть точными, даже снизилась на 86 копеек – с 999,75 до 998,89 рубля.

А вот подорожание сливочного масла, похоже, не остановить. С 22 декабря по 19 января средняя стоимость килограмма выросла с 1144,60 до 1211,63 рубля. Рост составляет 5,8%.

Подсолнечное масло

Литр за месяц стал стоить в среднем на 2% дороже. Было 141,63 рубля, а теперь – 144,5 рубля.

Яйца

К концу декабря за десяток куриных яиц в алтайских магазинах нужно было заплатить в среднем 82,73 рубля. Сейчас то же количество обойдется на полтора рубля дороже – 84,28 рубля. Рост цены за это время составил 1,8%.

Сахар

Сахар, наоборот, снизился в цене на 4,4 рубля, или 5,6%. Средняя стоимость килограмма составляет 67,37 рубля вместо прежних 71,41 рубля.

Хлеб

Средняя цена за килограмм увеличилась на 1,1 рубля – с 120,01 до 121,11 рубля. Фиксируем увеличение стоимости на 0,9%.

Крупы

Рис стоит на семь с половиной рублей дороже, чем в конце декабря. Килограмм обходится в 126,22 рубля, хотя месяц назад нужно было заплатить в среднем 118,74.

Гречка, напротив, стоит на 1,5% меньше, чем раньше: 61,32 вместо 62,26 рубля.

Макароны

Подешевели на рубль с небольшим. Средняя стоимость килограмма в конце 2025-го была 112,49 рубля, а теперь снизилась до 111,03 рубля.

Овощи

Картофель стал на 3,5% дороже: средняя цена за месяц увеличилась с 38,80 до 40,16 рубля за килограмм.

Помидоры же выросли в цене гораздо мощнее. К 19 января килограмм в Алтайском крае обходится в среднем в 249,11 рубля, хотя в конце декабря хватало в среднем 212,63 рубля. Разница – 36,48 рубля, или 17,1%.

А вот огурцы подорожали еще сильнее. За килограмм, который месяц назад стоил 205,59 рубля, теперь нужно заплатить на 67 с лишним рублей больше – 273,44 рубля. Рост цены – 33%.

Виноват ли НДС?

Сказать трудно. В случае с овощами как всегда главную роль играет сезонный фактор – помидоры и огурцы всегда сильно дорожают к середине зимы. В остальном же мы видим, что общей тенденции нет – отдельные позиции действительно выросли в цене, что-то осталось примерно на том же уровне, а на какие-то товары и вовсе стоимость снизилась.

Почему НДС не должен влиять на продукты?

Для основных продовольственных товаров в России сохранили льготную налоговую ставку в размере 10%. В этот перечень входят хлеб, молоко и другие молочные продукты, мясо, яйца, крупы, макароны, рыба, овощи, фрукты и ягоды.

Впрочем, НДС может и косвенно влиять на стоимость: из-за удорожания производства меняется ценообразование. Но установить точно, в каком случае этот фактор сказался, почти невозможно.

Кстати, федеральный Росстат дал статистику по периоду новогодних праздников с 1 по 12 января: за это время индекс потребительских цен увеличился на 1,26%. Всего за 12 дней он вырос сильнее, чем в прошлом году за весь январь, – тогда увеличение составило 1,23%.

