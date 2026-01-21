"Верни мне мои цены 2016-го". Как подорожали продукты в Алтайском крае за десять лет
Спойлер: ничего, что за этот период подешевело, мы не обнаружили
21 января 2026, 07:15, ИА Амител
Тренд про 2016 год захватил интернет. Пользователи ностальгируют по временам десятилетней давности, постят свои фотографии того периода и сравнивают с нынешними. Мы решили не отставать от тенденций, но поступили иначе: сравнили нынешние цены на основные продукты с теми, что были в 2016-м. Поностальгируйте и вы.
Цены за январь 2016 года мы взяли из единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), а нынешние – из актуальной сводки Алтайкрайстата за 12 января 2026 года. Подчеркиваем, что в обоих случаях указаны средние цены по региону, которые могут заметно отличаться от стоимости в конкретных магазинах.
Говядина
В этой категории Алтайкрайстат не учитывает бескостное мясо.
Сейчас один килограмм в регионе обходится в среднем за 770,23 рубля. Десять лет назад средняя цена составляла 277,67 рубля. Таким образом, с января 2016-го говядина подорожала на пугающие 177,3%. В денежном выражении разница составляет почти пятьсот рублей.
Свинина
Бескостное мясо также не учитывается в статистике.
Свинина в Алтайском крае подорожала не так значительно, как говядина, – на 63,3%. За десятилетие средняя стоимость килограмма увеличилась с 247,34 до 403,92 рубля.
Курица
В январе 2016-го килограмм охлажденной или мороженой курицы стоил в среднем 126,83 рубля. К 2026 году цена увеличилась до 220,72 рубля. Рост – 74%.
Вареная колбаса
Средняя стоимость вареной колбасы на алтайских прилавках за десяток лет выросла с 304,1 до 533,03 рубля за килограмм. Таким образом, сейчас продукт стоит на 75,2% дороже, чем в январе 2026-го.
Рыба
А вот рыба (учитывается только мороженая неразделанная) в январе 2026-го стоит уже на 154,2% больше, чем было в январе 2016-го. Тогда килограмм обходился в 118,97 рубля, а сейчас – в 302,51.
Сливочное масло
Это безусловный лидер по подорожанию среди самых основных продуктов. Еще десять лет назад один килограмм сливочного масла стоил в среднем 303,97 рубля. Сейчас за то же количество придется заплатить уже 1178,09 рубля. С 2016-го продукт подорожал на 287,5%.
Только представьте: десять лет назад тысячи рублей хватило бы сразу на три килограмма масла. А сейчас за эту купюру вам не продадут и один килограмм.
Молоко
Молоко подорожало более чем в два раза. Литр, который сейчас обходится в 100,59 рубля, в 2016-м стоил 42,82 рубля.
Яйца
Все помнят бешеный скачок цен на куриные яйца, который произошел в конце 2023-го и начале 2024-го: на пике средняя стоимость десятка в Алтайском крае достигла 126 рублей.
Но сейчас цены стабилизировались. В январе 2026-го средняя цена – 83,08 рубля, а в 2016-м за десяток просили в среднем 51,6 рубля. Разница – 31,48 рубля.
Сахар
Сахар стоит более чем на 30% дороже, чем десять лет назад. Цена за килограмм увеличилась с 52,39 до 68,44 рубля.
Мука
За килограмм муки в алтайских магазинах в 2016-м просили в среднем 25,85 рубля. Сейчас для покупки того же количества понадобится уже 44,79 рубля.
Хлеб
Мы изучили цены на ржаной и ржано-пшеничный хлеб – эти виды Алтайкрайстат объединяет в одну категорию.
Средняя стоимость килограмма за десятилетие увеличилась на 155,3%. В начале 2016-го цена составляла 47,43 рубля, а сейчас – 121,11 рубля.
Рис
Килограмм риса за десять лет тоже подорожал в два с лишним раза – на 113%. Сейчас за него придется заплатить в среднем 126,91 рубля, а в 2016-м хватило бы и 59,52 рубля.
Гречка
А вот разница между ценами на гречневую крупу в 2016-м и 2026-м минимальна. Если посмотреть на подорожание других продуктов – ее практически нет. Тогда килограмм в среднем стоил 54,11 рубля, а сейчас – 63,24 рубля. Изменение цены составляет 16,8%.
Макароны
Фраза "макарошки всегда стоят одинаково" стала мемом, но проверку временем точно не прошла. Десять лет назад средняя цена за килограмм в Алтайском крае составляла 52,18 рубля. С тех пор макароны подорожали на 114,4% – до 111,92 рубля за килограмм.
Картошка
Картофель – сезонный продукт, цена на который сильно меняется в зависимости от времени года. Но мы сравниваем именно январские показатели. В 2016-м килограмм на Алтае продавали в среднем за 19,31 рубля. Сейчас средняя стоимость составляет 39,53 рубля. Рост за десять лет – 104,7%.
Огурцы
Килограмм свежих огурцов в магазинах Алтайского края обходился в среднем в 191,4 рубля в январе 2016-го. В январе 2026-го средняя цена равна 252,73 рубля – на 32% больше.
Помидоры
Похожая история и с помидорами, хотя разница в ценах чуть меньше. Килограмм, который сейчас в среднем продают за 237,66 рубля, в январе 2016-го стоил 195 рублей. Овощ подорожал на 21,8%.
Яблоки
Средняя стоимость килограмма яблок в Алтайском крае за десятилетие выросла на 74,3%: с 99,16 рубля до 172,88 рубля.
Водка
Средняя цена за литр водки в январе 2016-го в алтайских магазинах равнялась 545,34 рубля. К январю 2026-го она выросла до 869,90 рубля. Рост цены – 59,5%.
Сколько стоил проезд в Алтайском крае?
Сейчас в городах Алтайского края единая стоимость проезда в автобусах и трамваях – 40 рублей за поездку. В 2016-м одна поездка в Барнауле обходилась в 17 рублей. Но в других муниципалитетах стоимость отличалась, поэтому средний показатель по краю составлял 16,01 рубля.
Как изменилась стоимость минимального набора?
Условный минимальный набор включает в себя наименования наиболее часто потребляемых россиянами продуктов. Он рассчитан на одного человека. Предполагается, что этого хватит на один месяц. В декабре 2025-го цена набора составила 7426,68 рубля. В декабре 2016-го этот же набор стоил чуть больше 3250 рублей. Таким образом, минимальный набор подорожал примерно на 120%.
08:08:03 21-01-2026
Странно, в большинстве лет там инфляция 3-4 процента. А подорожание за 10 лет, больше чем на сто процентов.
08:32:23 21-01-2026
Недаром же ЦБ во главе с мадам борется с инфляцией с 2013 с результативностью борьбы дон Кихот с ветряными мельницами.Но с ним понятно и простительно, он многое не знал. Время было такое. А в ЦБ вряд ли работают со знаниями дон Кихота.Кстати, и с благородством дон Кихота.
08:48:28 21-01-2026
А зарплата и пенсия на сколько
09:36:06 21-01-2026
Гось (08:48:28 21-01-2026) А зарплата и пенсия на сколько ... Что той пенсии хватало на 1,5 недели, что этой....
09:22:35 21-01-2026
Что тут скажешь?Спасибо партии родной,что нет жиринки ни одной.Слова это одно ,а реальные показатели другое.Я делаю вывод о несостоятельности существующей экономической системы.Никуда она негодная.И ещё об одном.Живём в аграрном крае,получаем рекордные урожаи а имеем кукиш с пальмовым маслом.
11:51:26 21-01-2026
Афиноген (09:22:35 21-01-2026) Что тут скажешь?Спасибо партии родной,что нет жиринки ни одн... получаем рекордные урожаи...
Насчёт рекордных урожаев - это как посмотреть..., у нас тут далеко не Краснодар и Ростов, и чернозёмами не пахнет.
По валовому сбору (т.е. абсолютному количеству), да мы в пятёрке регионов, но вот по урожайности и, самое главное, качеству (если брать классы пшеницы, например) - даже не в первой десятке. Основной класс пшеницы у нас в крае это 4, а из такого класса даже хлеб нормальный не получить, не говоря уже про макарошки.
09:26:55 21-01-2026
Гречу нужно брать). Инфляция в капиталистических странах позволяет раскручивать производство и поддерживать местных производителей целевыми льготами от государства, развивать науку и образование. Выкупать лучших специалистов с мирового рынка туда. У нас инфляция это просто доп. налог на бедных.
10:37:16 21-01-2026
мне не надо про статистику рассказывать, то что они ею жонглировать умеют - это мы все в крусе.
с 2011 по 2013 гг - ок (аура) пять-шесть полных пактов: мясо, рыба, молочка, сыры, колбаса, сладости, бытовая химия - четыре с небольшим тысячи.
сейчас тот же самый набор - 15ть.
поэтому песнопения говорунов и раппортунов мне не надо, я в магазины каждый день хожу и все сам вину.
14:30:31 21-01-2026
Даже статья написана " политически корректно". Расчеты сделаны самым " мягким" способом- от цен 2026 года отняли цены 2016 и поделили. В профессиональной экономической среде используют более наглядный способ - делят цены 2026 на цены 2016. Это нагляднее, так по хлебу ржаному ( первое попавшее) 121,11/47,43 = 2,55. Это значит что за 10 лет цена выросла в 2,5 раза.
А еще Крайстат последние 5 лет перестал печатать справочники ( по крайней мере мне их в печатном варианте найти не удается), а это значить что можно инфляцию поправить" задним числом". Цены прошлых лет на сайте "приподнять", и действующие цены уже будут не такими высокими, в сравнении с прошлыми периодами.
15:00:43 21-01-2026
"Сейчас один килограмм в регионе обходится в среднем за 770,23 рубля. Десять лет назад средняя цена составляла 277,67 рубля. Таким образом, с января 2016-го говядина подорожала на пугающие 177,3%. В денежном выражении разница составляет почти пятьсот рублей." =========== Что с арифметикой происходит? 277,67 и 770,23 это в два и семь раза подорожала.
14:46:39 22-01-2026
Гость (15:00:43 21-01-2026) "Сейчас один килограмм в регионе обходится в среднем за 770,... В 2,7 раза это и есть НА 177 процентов.
15:01:59 21-01-2026
Без слез читать невозможно. До чего довели могучею страну.
17:03:51 21-01-2026
Что-то с математикой нелады у статистики, видимо, поколение ЕГЭ считало проценты...
08:09:23 26-01-2026
Я в 2000-х брал курицу 2 кг за 30 руб., сейчас за 400-440 руб. Рост в 13-14 раз. Коммуналка выросла с 330 руб. в 2000-м до 7000 руб в 2025 в декабре, это в 21 раз.
15:45:42 26-01-2026
С каких пор инфляция считается таким образом????!!! 770/277= 278% говядина подорожала. Для проверки 277 р +278%=770 р. Т.е подорожание в 3 раза. Вот картошка посчитана правильно - рост в 2 раза. Зачем читателей за идиотов держать?