Спойлер: ничего, что за этот период подешевело, мы не обнаружили

21 января 2026, 07:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Тренд про 2016 год захватил интернет. Пользователи ностальгируют по временам десятилетней давности, постят свои фотографии того периода и сравнивают с нынешними. Мы решили не отставать от тенденций, но поступили иначе: сравнили нынешние цены на основные продукты с теми, что были в 2016-м. Поностальгируйте и вы.

Цены за январь 2016 года мы взяли из единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), а нынешние – из актуальной сводки Алтайкрайстата за 12 января 2026 года. Подчеркиваем, что в обоих случаях указаны средние цены по региону, которые могут заметно отличаться от стоимости в конкретных магазинах.

Как подорожали продукты в Алтайском крае с 2016 года?

Говядина

В этой категории Алтайкрайстат не учитывает бескостное мясо.

Сейчас один килограмм в регионе обходится в среднем за 770,23 рубля. Десять лет назад средняя цена составляла 277,67 рубля. Таким образом, с января 2016-го говядина подорожала на пугающие 177,3%. В денежном выражении разница составляет почти пятьсот рублей.

Свинина

Бескостное мясо также не учитывается в статистике.

Свинина в Алтайском крае подорожала не так значительно, как говядина, – на 63,3%. За десятилетие средняя стоимость килограмма увеличилась с 247,34 до 403,92 рубля.

Курица

В январе 2016-го килограмм охлажденной или мороженой курицы стоил в среднем 126,83 рубля. К 2026 году цена увеличилась до 220,72 рубля. Рост – 74%.

Вареная колбаса

Средняя стоимость вареной колбасы на алтайских прилавках за десяток лет выросла с 304,1 до 533,03 рубля за килограмм. Таким образом, сейчас продукт стоит на 75,2% дороже, чем в январе 2026-го.

Рыба

А вот рыба (учитывается только мороженая неразделанная) в январе 2026-го стоит уже на 154,2% больше, чем было в январе 2016-го. Тогда килограмм обходился в 118,97 рубля, а сейчас – в 302,51.

Сливочное масло

Это безусловный лидер по подорожанию среди самых основных продуктов. Еще десять лет назад один килограмм сливочного масла стоил в среднем 303,97 рубля. Сейчас за то же количество придется заплатить уже 1178,09 рубля. С 2016-го продукт подорожал на 287,5%.

Только представьте: десять лет назад тысячи рублей хватило бы сразу на три килограмма масла. А сейчас за эту купюру вам не продадут и один килограмм.

Молоко

Молоко подорожало более чем в два раза. Литр, который сейчас обходится в 100,59 рубля, в 2016-м стоил 42,82 рубля.

Яйца

Все помнят бешеный скачок цен на куриные яйца, который произошел в конце 2023-го и начале 2024-го: на пике средняя стоимость десятка в Алтайском крае достигла 126 рублей.

Но сейчас цены стабилизировались. В январе 2026-го средняя цена – 83,08 рубля, а в 2016-м за десяток просили в среднем 51,6 рубля. Разница – 31,48 рубля.

Сахар

Сахар стоит более чем на 30% дороже, чем десять лет назад. Цена за килограмм увеличилась с 52,39 до 68,44 рубля.

Мука

За килограмм муки в алтайских магазинах в 2016-м просили в среднем 25,85 рубля. Сейчас для покупки того же количества понадобится уже 44,79 рубля.

Хлеб

Мы изучили цены на ржаной и ржано-пшеничный хлеб – эти виды Алтайкрайстат объединяет в одну категорию.

Средняя стоимость килограмма за десятилетие увеличилась на 155,3%. В начале 2016-го цена составляла 47,43 рубля, а сейчас – 121,11 рубля.

Рис

Килограмм риса за десять лет тоже подорожал в два с лишним раза – на 113%. Сейчас за него придется заплатить в среднем 126,91 рубля, а в 2016-м хватило бы и 59,52 рубля.

Гречка

А вот разница между ценами на гречневую крупу в 2016-м и 2026-м минимальна. Если посмотреть на подорожание других продуктов – ее практически нет. Тогда килограмм в среднем стоил 54,11 рубля, а сейчас – 63,24 рубля. Изменение цены составляет 16,8%.

Макароны

Фраза "макарошки всегда стоят одинаково" стала мемом, но проверку временем точно не прошла. Десять лет назад средняя цена за килограмм в Алтайском крае составляла 52,18 рубля. С тех пор макароны подорожали на 114,4% – до 111,92 рубля за килограмм.

Картошка

Картофель – сезонный продукт, цена на который сильно меняется в зависимости от времени года. Но мы сравниваем именно январские показатели. В 2016-м килограмм на Алтае продавали в среднем за 19,31 рубля. Сейчас средняя стоимость составляет 39,53 рубля. Рост за десять лет – 104,7%.

Огурцы

Килограмм свежих огурцов в магазинах Алтайского края обходился в среднем в 191,4 рубля в январе 2016-го. В январе 2026-го средняя цена равна 252,73 рубля – на 32% больше.

Помидоры

Похожая история и с помидорами, хотя разница в ценах чуть меньше. Килограмм, который сейчас в среднем продают за 237,66 рубля, в январе 2016-го стоил 195 рублей. Овощ подорожал на 21,8%.

Яблоки

Средняя стоимость килограмма яблок в Алтайском крае за десятилетие выросла на 74,3%: с 99,16 рубля до 172,88 рубля.

Водка

Средняя цена за литр водки в январе 2016-го в алтайских магазинах равнялась 545,34 рубля. К январю 2026-го она выросла до 869,90 рубля. Рост цены – 59,5%.

Сколько стоил проезд в Алтайском крае?

Сейчас в городах Алтайского края единая стоимость проезда в автобусах и трамваях – 40 рублей за поездку. В 2016-м одна поездка в Барнауле обходилась в 17 рублей. Но в других муниципалитетах стоимость отличалась, поэтому средний показатель по краю составлял 16,01 рубля.

Как изменилась стоимость минимального набора?

Условный минимальный набор включает в себя наименования наиболее часто потребляемых россиянами продуктов. Он рассчитан на одного человека. Предполагается, что этого хватит на один месяц. В декабре 2025-го цена набора составила 7426,68 рубля. В декабре 2016-го этот же набор стоил чуть больше 3250 рублей. Таким образом, минимальный набор подорожал примерно на 120%.