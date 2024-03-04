Пес Балбес бросился на дрон и спас российских бойцов ценой своей жизни

Вцепился в дрон-камикадзе зубами и погиб, не дав атаковать позицию

04 марта 2024, 11:44, ИА Амител

Погибший пес Балбес / Фото: t.me/zimenkin

В зоне СВО на Херсонском направлении погиб пес Балбес, защищая от дрона-камикадзе бойцов, которые ранее приютили эту собаку, сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Дмитрий Зименкин.

"Заметив, что бойцы убегают от дронов, Балбес однозначно расценил это как угрозу для его близких товарищей. И в следующий раз, когда на позиции залетел очередной украинский дрон, люди начали разбегаться и прятаться, а он бросился своих защищать: кинулся на дрон, вцепился в него зубами и погиб, не дав атаковать позицию", – рассказал Зименкин.

Военкор напомнил, что во времена Великой Отечественной войны животные совершали настоящие подвиги, наверное, даже не осознавая этого. Например, пес Джульбарс, который служил в 14-й штурмовой инженерно-саперной бригаде и помог в разминировании 7,5 тыс. мин.