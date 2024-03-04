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Пес Балбес бросился на дрон и спас российских бойцов ценой своей жизни

Вцепился в дрон-камикадзе зубами и погиб, не дав атаковать позицию

04 марта 2024, 11:44, ИА Амител

Погибший пес Балбес / Фото: t.me/zimenkin

В зоне СВО на Херсонском направлении погиб пес Балбес, защищая от дрона-камикадзе бойцов, которые ранее приютили эту собаку, сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Дмитрий Зименкин.

"Заметив, что бойцы убегают от дронов, Балбес однозначно расценил это как угрозу для его близких товарищей. И в следующий раз, когда на позиции залетел очередной украинский дрон, люди начали разбегаться и прятаться, а он бросился своих защищать: кинулся на дрон, вцепился в него зубами и погиб, не дав атаковать позицию", – рассказал Зименкин.

Военкор напомнил, что во времена Великой Отечественной войны животные совершали настоящие подвиги, наверное, даже не осознавая этого. Например, пес Джульбарс, который служил в 14-й штурмовой инженерно-саперной бригаде и помог в разминировании 7,5 тыс. мин.

"Думаю, и верный Балбес, погибший на СВО, тоже достоин нашей светлой памяти о нем", – добавил Зименкин.

СВО Собаки

Комментарии 14

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гость

11:54:08 04-03-2024

Никто не спорит. Собака реально друг человека. И пса можно "натаскать" хоть на эти дроны,что бы их наоборот убирать не в сторону людей. Всё можно. И на самом деле это имеет место быть. Не давно читал ,что даже алабай служит на СВО в медсанбате ,что он делает точно не смотрел.

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Гость

12:30:56 04-03-2024

гость (11:54:08 04-03-2024) Никто не спорит. Собака реально друг человека. И пса можно "... даже алабай служит--------------К твоему сведению алабаи умнейшие собаки, в драке побеждают более сильных кавказцев за счет лучшей работы мозга.

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Гость

17:46:22 04-03-2024

Гость (12:30:56 04-03-2024) даже алабай служит--------------К твоему сведению алабаи умн... побеждают более сильных кавказцев за счет лучшей работы мозга.
Кавказцы минусуют.

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Гость

12:01:13 04-03-2024

Очень достойно. Надо бродячих собак на СВО отправлять, там они проявят свои лучшие качества.

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вопрос

12:04:41 04-03-2024

как пес мог вцепиться зубами в дрон? на какой высоте тогда летают дроны? так их тогда надо пинком ноги сбивать или лопатой

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Гость

12:32:29 04-03-2024

вопрос (12:04:41 04-03-2024) как пес мог вцепиться зубами в дрон? на какой высоте тогда л... Так хохлушка в хохляндии сбила наш дрон банкой с огурцами, не читал что ли?

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Гость

12:37:17 04-03-2024

Надо тогда ястребов и соколов натаскать

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Гость

12:39:32 04-03-2024

Офигеть. Фильм можно ставить. Красиво

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Гость

13:34:19 04-03-2024

Интересный позывной у собаки

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Гость

14:47:00 04-03-2024

Гость (13:34:19 04-03-2024) Интересный позывной у собаки... Был! Очень жаль - замечательный друг был!

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Маша

14:58:27 04-03-2024

Ну какой же он балбес, настоящий умница!

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Елена

19:06:02 04-03-2024

Пса очень жалко , но видео смутило и совсем не понравилось . Если погибает твой друг и помощник , неужели не бросишься на помощь , а тут получается схватили камеру и давай снимать .

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Гость

12:44:10 05-03-2024

Гость (12:01:13 04-03-2024) Очень достойно. Надо бродячих собак на СВО отправлять, там о... Тебя надо бродячего на войну.

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Гость

15:20:35 06-03-2024

Елена (19:06:02 04-03-2024) Пса очень жалко , но видео смутило и совсем не понравилось .... Жутко, то, что никто не кинулся к нему, чтобы успокоить и быть рядом в последние минуты его жизни

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