Пес Балбес бросился на дрон и спас российских бойцов ценой своей жизни
Вцепился в дрон-камикадзе зубами и погиб, не дав атаковать позицию
04 марта 2024, 11:44, ИА Амител
В зоне СВО на Херсонском направлении погиб пес Балбес, защищая от дрона-камикадзе бойцов, которые ранее приютили эту собаку, сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Дмитрий Зименкин.
"Заметив, что бойцы убегают от дронов, Балбес однозначно расценил это как угрозу для его близких товарищей. И в следующий раз, когда на позиции залетел очередной украинский дрон, люди начали разбегаться и прятаться, а он бросился своих защищать: кинулся на дрон, вцепился в него зубами и погиб, не дав атаковать позицию", – рассказал Зименкин.
Военкор напомнил, что во времена Великой Отечественной войны животные совершали настоящие подвиги, наверное, даже не осознавая этого. Например, пес Джульбарс, который служил в 14-й штурмовой инженерно-саперной бригаде и помог в разминировании 7,5 тыс. мин.
"Думаю, и верный Балбес, погибший на СВО, тоже достоин нашей светлой памяти о нем", – добавил Зименкин.
11:54:08 04-03-2024
Никто не спорит. Собака реально друг человека. И пса можно "натаскать" хоть на эти дроны,что бы их наоборот убирать не в сторону людей. Всё можно. И на самом деле это имеет место быть. Не давно читал ,что даже алабай служит на СВО в медсанбате ,что он делает точно не смотрел.
12:30:56 04-03-2024
гость (11:54:08 04-03-2024) Никто не спорит. Собака реально друг человека. И пса можно "... даже алабай служит--------------К твоему сведению алабаи умнейшие собаки, в драке побеждают более сильных кавказцев за счет лучшей работы мозга.
17:46:22 04-03-2024
Гость (12:30:56 04-03-2024) даже алабай служит--------------К твоему сведению алабаи умн... побеждают более сильных кавказцев за счет лучшей работы мозга.
Кавказцы минусуют.
12:01:13 04-03-2024
Очень достойно. Надо бродячих собак на СВО отправлять, там они проявят свои лучшие качества.
12:04:41 04-03-2024
как пес мог вцепиться зубами в дрон? на какой высоте тогда летают дроны? так их тогда надо пинком ноги сбивать или лопатой
12:32:29 04-03-2024
вопрос (12:04:41 04-03-2024) как пес мог вцепиться зубами в дрон? на какой высоте тогда л... Так хохлушка в хохляндии сбила наш дрон банкой с огурцами, не читал что ли?
12:37:17 04-03-2024
Надо тогда ястребов и соколов натаскать
12:39:32 04-03-2024
Офигеть. Фильм можно ставить. Красиво
13:34:19 04-03-2024
Интересный позывной у собаки
14:47:00 04-03-2024
Гость (13:34:19 04-03-2024) Интересный позывной у собаки... Был! Очень жаль - замечательный друг был!
14:58:27 04-03-2024
Ну какой же он балбес, настоящий умница!
19:06:02 04-03-2024
Пса очень жалко , но видео смутило и совсем не понравилось . Если погибает твой друг и помощник , неужели не бросишься на помощь , а тут получается схватили камеру и давай снимать .
12:44:10 05-03-2024
Гость (12:01:13 04-03-2024) Очень достойно. Надо бродячих собак на СВО отправлять, там о... Тебя надо бродячего на войну.
15:20:35 06-03-2024
Елена (19:06:02 04-03-2024) Пса очень жалко , но видео смутило и совсем не понравилось .... Жутко, то, что никто не кинулся к нему, чтобы успокоить и быть рядом в последние минуты его жизни