Песков ответил на вопрос о доверии Путина Суровикину

Он отметил, что в первую очередь глава государства работает с руководителями Минобороны и Генштаба

29 июня 2023, 22:05, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в первую очередь работает с руководителями Минобороны и Генштаба. Как сообщает ТАСС, так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доверяет ли Путин генералу армии Сергею Суровикину.

Агентство подчеркнуло, что вопрос задали в контексте различных публикаций – там говорилось о возможной отставке Суровикина.

"Он – верховный главнокомандующий, и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается структурных подразделений внутри министерства, то это я вас прошу обращаться к министерству", – заявил он.

Отметим, что ранее возможное увольнение Суровикина опровергла его дочь. Она заявила, что генерал работает, а слухи о возможном задержании – полная ложь.