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Песков ответил на вопрос о доверии Путина Суровикину

Он отметил, что в первую очередь глава государства работает с руководителями Минобороны и Генштаба

29 июня 2023, 22:05, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в первую очередь работает с руководителями Минобороны и Генштаба. Как сообщает ТАСС, так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доверяет ли Путин генералу армии Сергею Суровикину.

Агентство подчеркнуло, что вопрос задали в контексте различных публикаций – там говорилось о возможной отставке Суровикина.

"Он – верховный главнокомандующий, и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается структурных подразделений внутри министерства, то это я вас прошу обращаться к министерству", – заявил он.

Отметим, что ранее возможное увольнение Суровикина опровергла его дочь. Она заявила, что генерал работает, а слухи о возможном задержании – полная ложь.

Комментарии 5

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Гость

23:17:45 29-06-2023

Да кто нам правду то будет рассказывать, для нас только красивая картинка.

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Владимир В.

08:45:27 30-06-2023

Из слов Пескова я так и не понял, доверяет Верховный Главнокомандующий Суровикину или нет? Это для нас, обывателей, вопрос, тоже очень важный.Мы беспокоимся о судьбе России.Здесь жить нашим детям, внукам и их потомкам. Залог будущего России - в единстве народов России и элиты, хотя российской элитой трудно назвать толстосумов, покинувших Россию во время СВО.Вот ещё один миллиардер Макаров перестал быть россиянином. Тогда надо национализировать его предприятияи организации в России?Зачем народу такие "владельцы заводов, газет, пароходов", которым не нужна наша (их бывшая) Родина.А то Родину не любят, покидают, а богатства народа(по Конституции) высасывают..

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Гость

09:42:43 30-06-2023

Владимир В. (08:45:27 30-06-2023) Из слов Пескова я так и не понял, доверяет Верховный Главнок... Работай иди, госслужба! Как рабочий день начался, так посыпались сообщения как из рога изобилия.

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Владимир В.

16:46:17 30-06-2023

Гость (09:42:43 30-06-2023) Работай иди, госслужба! Как рабочий день начался, так посып... Гость.Доживи до моих 79, тогда можно с тобой о чем-то потолковать, если поумнеешь и помудреешь к тому времени.А сейчас ты далее своего носа не видишь.

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Гость

11:40:46 30-06-2023

Глава государства работает с руководителями Минобороны и Генштаба.Они там что, дороги назад закапывают?

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