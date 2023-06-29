Песков ответил на вопрос о доверии Путина Суровикину
Он отметил, что в первую очередь глава государства работает с руководителями Минобороны и Генштаба
29 июня 2023, 22:05, ИА Амител
Президент России Владимир Путин в первую очередь работает с руководителями Минобороны и Генштаба. Как сообщает ТАСС, так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доверяет ли Путин генералу армии Сергею Суровикину.
Агентство подчеркнуло, что вопрос задали в контексте различных публикаций – там говорилось о возможной отставке Суровикина.
"Он – верховный главнокомандующий, и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается структурных подразделений внутри министерства, то это я вас прошу обращаться к министерству", – заявил он.
Отметим, что ранее возможное увольнение Суровикина опровергла его дочь. Она заявила, что генерал работает, а слухи о возможном задержании – полная ложь.
23:17:45 29-06-2023
Да кто нам правду то будет рассказывать, для нас только красивая картинка.
08:45:27 30-06-2023
Из слов Пескова я так и не понял, доверяет Верховный Главнокомандующий Суровикину или нет? Это для нас, обывателей, вопрос, тоже очень важный.Мы беспокоимся о судьбе России.Здесь жить нашим детям, внукам и их потомкам. Залог будущего России - в единстве народов России и элиты, хотя российской элитой трудно назвать толстосумов, покинувших Россию во время СВО.Вот ещё один миллиардер Макаров перестал быть россиянином. Тогда надо национализировать его предприятияи организации в России?Зачем народу такие "владельцы заводов, газет, пароходов", которым не нужна наша (их бывшая) Родина.А то Родину не любят, покидают, а богатства народа(по Конституции) высасывают..
09:42:43 30-06-2023
Владимир В. (08:45:27 30-06-2023) Из слов Пескова я так и не понял, доверяет Верховный Главнок... Работай иди, госслужба! Как рабочий день начался, так посыпались сообщения как из рога изобилия.
16:46:17 30-06-2023
Гость (09:42:43 30-06-2023) Работай иди, госслужба! Как рабочий день начался, так посып... Гость.Доживи до моих 79, тогда можно с тобой о чем-то потолковать, если поумнеешь и помудреешь к тому времени.А сейчас ты далее своего носа не видишь.
11:40:46 30-06-2023
Глава государства работает с руководителями Минобороны и Генштаба.Они там что, дороги назад закапывают?