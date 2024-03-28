Песков рассказал, заблокируют ли Telegram в России
По словам представителя Кремля, основателю мессенджера Павлу Дурову стоит внимательнее отнестись к использованию сервиса террористами
28 марта 2024, 14:40, ИА Амител
Власти России не планируют блокировать Telegram на территории страны, заявил телеграм-каналу Shot пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет", — отметил он.
Тем не менее, добавил Песков, основателю мессенджера Павлу Дурову следует уделять больше внимания на то, что Telegram "все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических".
После теракта в "Крокус Сити Холле" дети и взрослые по всей России начали массово получать предложение в мессенджерах и соцсетях организовать новые провокации. Неизвестные сулят большое вознаграждение, а на отказ отвечают угрозами. Рассказали, как обезопасить ребенка от подобных сообщений.
По последним данным, в результате теракта в "Крокусе" погибло 143 человека.
14:44:21 28-03-2024
А вот Сибирскую язву по обычной почте рассылали.
15:03:00 28-03-2024
Дак уже блокировали же. Уйму бабла освоили. И все никак. В оконцовке сами туда поназалазили и аккаунтов наделали.
17:04:45 28-03-2024
А еще деньги надо отменить, ими террористы постоянно пользуются.