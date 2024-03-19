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Песни Shaman, Газманова и "Любэ" предложили внести в школьную программу

В Госдуме уверены, что изучение патриотических песен привьет детям чувство любви к Родине

19 марта 2024, 12:28, ИА Амител

Ярослав Дронов / Фото: кадр из клипа "Мы" на YouTube
Ярослав Дронов / Фото: кадр из клипа "Мы" на YouTube

Минпросвещения РФ готово дополнить уроки музыки в школах "песнями патриотической направленности современных авторов", пишет "Парламентская газета".

Идею в министерство направил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он заявил, что об этом его попросили учителя и родители школьников.

"Предложения включить песни именно современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации", – подчеркнул Колунов.

Депутат уверен, что изучение патриотических песен, в том числе созданных на фоне проведения СВО, привьет детям чувство любви к Родине.

В Минпросвещения указали, что патриотические песни должны быть не только о войне, но и об основных ценностях: о любви к Родине, к матери, о дружбе и так далее. Именно на это при включении новых песен в школьную программу и должны обратить внимание эксперты.

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Комментарии 50

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Гость

12:29:47 19-03-2024

Слава богу и я и дети успели нормально отучиться без этой фигни.

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гость

13:46:09 19-03-2024

Гость (12:29:47 19-03-2024) Слава богу и я и дети успели нормально отучиться без этой фи... а вот мы учились в школе тогда, когда патриотизм был нормой и пели патриотические песни. Вот поэтому воспитали поколение патриотов, которые сейчас на фронте.

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Гость

14:35:29 19-03-2024

гость (13:46:09 19-03-2024) которые сейчас на фронте.... Эти "патриоты" за деньгами там.

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гость

15:27:37 19-03-2024

Гость (14:35:29 19-03-2024) Эти "патриоты" за деньгами там. ... что ж ты такой убогий-то в своих подозрениях? жизнь обидела?

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Гость

12:30:01 19-03-2024

Любе с шаманом от армии откосили. Что вы на это детям скажите?

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гость

15:26:22 19-03-2024

Гость (12:30:01 19-03-2024) Любе с шаманом от армии откосили. Что вы на это детям скажит... насколько я знаю, Шаман не откосил, а учился долго музыке. Музыканты ведь 15 лет минимум учатся музыке муз.колледж, институт. Закончил учиться после призывного возраста. Он много раз отвечал на этот вопрос. Так что не суетитесь

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Гость

17:32:41 19-03-2024

гость (15:26:22 19-03-2024) насколько я знаю, Шаман не откосил, а учился долго музыке. М...

а учился долго музыке - и не научился

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Гость

19:24:33 19-03-2024

Гость (17:32:41 19-03-2024) а учился долго музыке - и не научился... зависть в каждом твоем пуке. на его месте должен был быть ты, но по своей природной бестолковости, ты один титановый шарик в закрытой комнате потерял, а второй поломал....

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Гость

12:33:43 19-03-2024

Сюр.

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Гость

12:34:41 19-03-2024

Правильно, а математику убрать.

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гость

13:25:31 19-03-2024

Гость (12:34:41 19-03-2024) Правильно, а математику убрать. ... все правильно, ибо:

"В музыке есть много математики, и эта связь была продемонстрирована группой учёных из Университета Торонто. Они провели исследование, отмечая, что те дети, которые получили музыкальное образование, увеличили свои математические навыки, улучшили свои рассуждения и способность разгадывать головоломки.

Занимаясь музыкой, человек занимается математикой. Хороший математик - это всегда хороший музыкант, потому что логика чисел, с которой постоянно общаются математики, связана с логикой развития музыкальных фраз.

Занимаясь музыкой, человек развивает и тренирует свои математические способности"

короче, математика сама попрет на таких-то песнях

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Элен без ребят

14:01:38 19-03-2024

гость (13:25:31 19-03-2024) все правильно, ибо: "В музыке есть много математики,... полная фигня. у меня много друзей- музыкантов, но из один из них не вспомнит таблицу умножения дальше 2*2 и ещё в школе они были отстающими по всем точным предметам и не закончили школу со справками только благодаря музыкальным талантам.

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Гость

21:14:03 19-03-2024

Элен без ребят (14:01:38 19-03-2024) полная фигня. у меня много друзей- музыкантов, но из один из... Математика и музыка тесно связаны, но для этого надо плотно изучать сольфеджио, гармонию, композицию и мн.др., а не просто попсу горланить

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гость

12:39:35 19-03-2024

Предлагаю ещё и пионеров возобновить . А что будь готов - всегда готов. ХА.ха...

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Сергей

12:46:22 19-03-2024

А сейчас оно, это чувство любви к Родине не привито что ли?

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гость

12:50:45 19-03-2024

Конец капитализма близко - раз взялись за патриотизм.

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Надеждин

12:51:54 19-03-2024

Особенно песню Газманова про то как не сменится никак вождь

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Гость

12:52:00 19-03-2024

То ли еще будет, в тредивятом царстве...

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Гость

13:04:57 19-03-2024

дочка запела "Рассия, Рассия..." (газмановскую). Откуда - спрашиваю. В садике учат. 3 года 10 месяцев ребёнку. а я с ней песни из мультиков пою и считаю подобный репертуар неуместным в детском садике.

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Элен без ребят

13:58:02 19-03-2024

Гость (13:04:57 19-03-2024) дочка запела "Рассия, Рассия..." (газмановскую). Откуда - сп... совсем башкой тронулись что ли?

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Гость

13:09:52 19-03-2024

Тем самым привить детям плохой вкус.

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Гость

14:45:44 19-03-2024

Гость (13:09:52 19-03-2024) Тем самым привить детям плохой вкус.... И отвращение к этим песням) История, как я погляжу, не учит ничему.

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Вот так

13:10:45 19-03-2024

А дальше... Бузова...?

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Гость

13:18:31 19-03-2024

Одебиливание и оболваниване продолжается

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Гость

13:35:52 19-03-2024

С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре,
с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе...
Любовь к Родине и патриотизм надо прививать СВОИМ примером. Уважением к старшим, к рабочим профессиям.

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Гость

13:38:56 19-03-2024

"изучение патриотических песен, в том числе созданных на фоне проведения СВО, привьет детям чувство любви к Родине.", абсолютно правильно, вышеотписавшиеся видимо воспитывались на других песнях и это ощущается.

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Гость

13:46:52 19-03-2024

Гость (13:38:56 19-03-2024) "изучение патриотических песен, в том числе созданных на фон... абсолютно верно, на других, одна из них, кстати, над вашим комментарием процитирована

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Элен без ребят

13:56:33 19-03-2024

Вот так (13:10:45 19-03-2024) А дальше... Бузова...? ... по уровню отсутствия вкуса - это одно и то же.

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Гость

13:45:29 19-03-2024

Да, да. особенно Шаман. Кто это?

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Гость

13:50:42 19-03-2024

Интересно, вот эта фотография белокурой бестии, затянутой в кожу, с нарукавной повязкой должна какие ассоциации вызывать? И всем нормально, главное) Ачотакова.

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Элен без ребят

13:54:26 19-03-2024

товарища Сталина нет на того, кто продвигает горлопана Дронова! этим и пользуются.
дети, не ходите на эти уроки, там вас хорошему не научат!

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Гость

14:00:35 19-03-2024

Бедные дети, ЕГЭ , ОГЭ, а давайте ещё французский как второй иностранный, а давайте шахматы ещё, отменяем уроки труда, уроки труда необходимо внедрить и т.д и т.п
Они на выходе седые уже

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Гость

14:20:34 19-03-2024

"Там, где поет душа
Там, где легко дышать
И дарят свет места родные
Сердце я не предам
Знаю, я все отдам
Чтобы жила моя Россия" (с) Шаман

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Денис

15:01:56 19-03-2024

Любовь к родине детям привьют не песни Шамана и Газманова, а борьба с ужасающей коррупцией и казнокрадством, уровень социального обеспечения, зарплат родителей, качество медицины и образования, и тому подобное.

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Гость

15:08:49 19-03-2024

Денис (15:01:56 19-03-2024) Любовь к родине детям привьют не песни Шамана и Газманова, а... Для этого а) нужно что-то делать и б) потратить деньги не на себя любимых и свои откаты, а на что-то другое. Зато заставить учителей разучивать вот это вот - бесплатно. И можно отчитаться, что мы воспитываем патриотов.

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Гость

23:16:44 19-03-2024

Денис (15:01:56 19-03-2024) Любовь к родине детям привьют не песни Шамана и Газманова, а... +100500

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Гость

15:47:21 19-03-2024

А я бы и Шнурова (Ленинград) включил в школьную программу. Он вроде тоже из патриотов.

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Гость

20:24:33 19-03-2024

Гость (15:47:21 19-03-2024) А я бы и Шнурова (Ленинград) включил в школьную программу. О... Так он и так "включён" - на ТНТ новых звезд фабрикует в своём "интеллигентном" стиле.

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Гость

20:55:44 19-03-2024

Гость (15:47:21 19-03-2024) А я бы и Шнурова (Ленинград) включил в школьную программу. О... Дети знают его песни, слышал как пели про выборы

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Гость

16:03:53 19-03-2024

Нельзя воспитать что то музыкой, фильмами и картинками с рассказами. Когда ребенок каждый день видит и слышит в семье что работа низка оплачиваемая, медицина обучение скатывается в пропасть, коммуналка и цены все дорожает и т.и тп. НОРМАЛЬНЫЙ ребенок ориентируется на это.

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Гость

21:18:41 19-03-2024

Гость (16:03:53 19-03-2024) Нельзя воспитать что то музыкой, фильмами и картинками с рас... Вам бы только жрать да ср....ть. А как же закон философии " Сознание определяет бытиё"?

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Маруся

16:04:43 19-03-2024

Как только новости про школу и школьное образование почитаю, так всякий раз радуюсь- хорошо, что у меня уже никто не учится в современной российской школе....

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Гость

16:51:15 19-03-2024

Меня иногда тоже вот так схватит и держит, не отпускает. И тогда или водка или бабы...©

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гость

17:03:15 19-03-2024

Гость (16:51:15 19-03-2024) Меня иногда тоже вот так схватит и держит, не отпускает. И т... Классика, но школьникам наверное рано:)

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Гость

18:28:40 19-03-2024

Патриотические песни должны быть в школьной программе.

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Гость

19:43:11 19-03-2024

Точно последние вменяемые учителя разбегутся не выдержав этого позора. Останутся тупые, но скрепные.

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Гость

21:12:40 19-03-2024

Этак-то и я могу. Мурку давай!!!

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Гость

09:19:05 20-03-2024

Ещё больше начинаешь понимать, что с детьми надо переезжать в другую страну. Навязывание этих так называемых патриотических песен это только вершина айсберга. Что будет дальше, об этом страшно подумать. Может сразу военную кафедру в школе начнут вводить? Бесплатное здоровое питание в школе - вот, что станет драйвером для любви к Родине, уроки где будут показывать примеры лучших практик общения, взаимодействия с людьми, показывать как важно развиваться духовно, физически, нравственно. Можно продолжать и дальше. Но введут на уроках пения вместо детских песен петь песни Газманова и прочих музыкантов, забывая наверное, что этот контент 18+

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Гость

12:51:25 20-03-2024

Гость (09:19:05 20-03-2024) Ещё больше начинаешь понимать, что с детьми надо переезжать ... Серебряков и подобные ему думают так-же. Теперь они плохие. Иноагенты, а кто остался те патриоты. Как в анекдоте про папу и сына...молчи сынок,это наша родина.

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Гость

12:26:33 20-03-2024

Песни Shaman, Газманова и "Любэ"... Кто-то должен занимать патриотическую нишу, если по другому не сложилось. Чем больше слышу про таких, тем больше нравится Валерий Ободзинский.

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