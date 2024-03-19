Песни Shaman, Газманова и "Любэ" предложили внести в школьную программу
В Госдуме уверены, что изучение патриотических песен привьет детям чувство любви к Родине
19 марта 2024, 12:28, ИА Амител
Минпросвещения РФ готово дополнить уроки музыки в школах "песнями патриотической направленности современных авторов", пишет "Парламентская газета".
Идею в министерство направил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он заявил, что об этом его попросили учителя и родители школьников.
"Предложения включить песни именно современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации", – подчеркнул Колунов.
Депутат уверен, что изучение патриотических песен, в том числе созданных на фоне проведения СВО, привьет детям чувство любви к Родине.
В Минпросвещения указали, что патриотические песни должны быть не только о войне, но и об основных ценностях: о любви к Родине, к матери, о дружбе и так далее. Именно на это при включении новых песен в школьную программу и должны обратить внимание эксперты.
12:29:47 19-03-2024
Слава богу и я и дети успели нормально отучиться без этой фигни.
13:46:09 19-03-2024
Гость (12:29:47 19-03-2024) Слава богу и я и дети успели нормально отучиться без этой фи... а вот мы учились в школе тогда, когда патриотизм был нормой и пели патриотические песни. Вот поэтому воспитали поколение патриотов, которые сейчас на фронте.
14:35:29 19-03-2024
гость (13:46:09 19-03-2024) которые сейчас на фронте.... Эти "патриоты" за деньгами там.
15:27:37 19-03-2024
Гость (14:35:29 19-03-2024) Эти "патриоты" за деньгами там. ... что ж ты такой убогий-то в своих подозрениях? жизнь обидела?
12:30:01 19-03-2024
Любе с шаманом от армии откосили. Что вы на это детям скажите?
15:26:22 19-03-2024
Гость (12:30:01 19-03-2024) Любе с шаманом от армии откосили. Что вы на это детям скажит... насколько я знаю, Шаман не откосил, а учился долго музыке. Музыканты ведь 15 лет минимум учатся музыке муз.колледж, институт. Закончил учиться после призывного возраста. Он много раз отвечал на этот вопрос. Так что не суетитесь
17:32:41 19-03-2024
гость (15:26:22 19-03-2024) насколько я знаю, Шаман не откосил, а учился долго музыке. М...
а учился долго музыке - и не научился
19:24:33 19-03-2024
Гость (17:32:41 19-03-2024) а учился долго музыке - и не научился... зависть в каждом твоем пуке. на его месте должен был быть ты, но по своей природной бестолковости, ты один титановый шарик в закрытой комнате потерял, а второй поломал....
12:33:43 19-03-2024
Сюр.
12:34:41 19-03-2024
Правильно, а математику убрать.
13:25:31 19-03-2024
Гость (12:34:41 19-03-2024) Правильно, а математику убрать. ... все правильно, ибо:
"В музыке есть много математики, и эта связь была продемонстрирована группой учёных из Университета Торонто. Они провели исследование, отмечая, что те дети, которые получили музыкальное образование, увеличили свои математические навыки, улучшили свои рассуждения и способность разгадывать головоломки.
Занимаясь музыкой, человек занимается математикой. Хороший математик - это всегда хороший музыкант, потому что логика чисел, с которой постоянно общаются математики, связана с логикой развития музыкальных фраз.
Занимаясь музыкой, человек развивает и тренирует свои математические способности"
короче, математика сама попрет на таких-то песнях
14:01:38 19-03-2024
гость (13:25:31 19-03-2024) все правильно, ибо: "В музыке есть много математики,... полная фигня. у меня много друзей- музыкантов, но из один из них не вспомнит таблицу умножения дальше 2*2 и ещё в школе они были отстающими по всем точным предметам и не закончили школу со справками только благодаря музыкальным талантам.
21:14:03 19-03-2024
Элен без ребят (14:01:38 19-03-2024) полная фигня. у меня много друзей- музыкантов, но из один из... Математика и музыка тесно связаны, но для этого надо плотно изучать сольфеджио, гармонию, композицию и мн.др., а не просто попсу горланить
12:39:35 19-03-2024
Предлагаю ещё и пионеров возобновить . А что будь готов - всегда готов. ХА.ха...
12:46:22 19-03-2024
А сейчас оно, это чувство любви к Родине не привито что ли?
12:50:45 19-03-2024
Конец капитализма близко - раз взялись за патриотизм.
12:51:54 19-03-2024
Особенно песню Газманова про то как не сменится никак вождь
12:52:00 19-03-2024
То ли еще будет, в тредивятом царстве...
13:04:57 19-03-2024
дочка запела "Рассия, Рассия..." (газмановскую). Откуда - спрашиваю. В садике учат. 3 года 10 месяцев ребёнку. а я с ней песни из мультиков пою и считаю подобный репертуар неуместным в детском садике.
13:58:02 19-03-2024
Гость (13:04:57 19-03-2024) дочка запела "Рассия, Рассия..." (газмановскую). Откуда - сп... совсем башкой тронулись что ли?
13:09:52 19-03-2024
Тем самым привить детям плохой вкус.
14:45:44 19-03-2024
Гость (13:09:52 19-03-2024) Тем самым привить детям плохой вкус.... И отвращение к этим песням) История, как я погляжу, не учит ничему.
13:10:45 19-03-2024
А дальше... Бузова...?
13:18:31 19-03-2024
Одебиливание и оболваниване продолжается
13:35:52 19-03-2024
С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре,
с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе...
Любовь к Родине и патриотизм надо прививать СВОИМ примером. Уважением к старшим, к рабочим профессиям.
13:38:56 19-03-2024
"изучение патриотических песен, в том числе созданных на фоне проведения СВО, привьет детям чувство любви к Родине.", абсолютно правильно, вышеотписавшиеся видимо воспитывались на других песнях и это ощущается.
13:46:52 19-03-2024
Гость (13:38:56 19-03-2024) "изучение патриотических песен, в том числе созданных на фон... абсолютно верно, на других, одна из них, кстати, над вашим комментарием процитирована
13:56:33 19-03-2024
Вот так (13:10:45 19-03-2024) А дальше... Бузова...? ... по уровню отсутствия вкуса - это одно и то же.
13:45:29 19-03-2024
Да, да. особенно Шаман. Кто это?
13:50:42 19-03-2024
Интересно, вот эта фотография белокурой бестии, затянутой в кожу, с нарукавной повязкой должна какие ассоциации вызывать? И всем нормально, главное) Ачотакова.
13:54:26 19-03-2024
товарища Сталина нет на того, кто продвигает горлопана Дронова! этим и пользуются.
дети, не ходите на эти уроки, там вас хорошему не научат!
14:00:35 19-03-2024
Бедные дети, ЕГЭ , ОГЭ, а давайте ещё французский как второй иностранный, а давайте шахматы ещё, отменяем уроки труда, уроки труда необходимо внедрить и т.д и т.п
Они на выходе седые уже
14:20:34 19-03-2024
"Там, где поет душа
Там, где легко дышать
И дарят свет места родные
Сердце я не предам
Знаю, я все отдам
Чтобы жила моя Россия" (с) Шаман
15:01:56 19-03-2024
Любовь к родине детям привьют не песни Шамана и Газманова, а борьба с ужасающей коррупцией и казнокрадством, уровень социального обеспечения, зарплат родителей, качество медицины и образования, и тому подобное.
15:08:49 19-03-2024
Денис (15:01:56 19-03-2024) Любовь к родине детям привьют не песни Шамана и Газманова, а... Для этого а) нужно что-то делать и б) потратить деньги не на себя любимых и свои откаты, а на что-то другое. Зато заставить учителей разучивать вот это вот - бесплатно. И можно отчитаться, что мы воспитываем патриотов.
23:16:44 19-03-2024
Денис (15:01:56 19-03-2024) Любовь к родине детям привьют не песни Шамана и Газманова, а... +100500
15:47:21 19-03-2024
А я бы и Шнурова (Ленинград) включил в школьную программу. Он вроде тоже из патриотов.
20:24:33 19-03-2024
Гость (15:47:21 19-03-2024) А я бы и Шнурова (Ленинград) включил в школьную программу. О... Так он и так "включён" - на ТНТ новых звезд фабрикует в своём "интеллигентном" стиле.
20:55:44 19-03-2024
Гость (15:47:21 19-03-2024) А я бы и Шнурова (Ленинград) включил в школьную программу. О... Дети знают его песни, слышал как пели про выборы
16:03:53 19-03-2024
Нельзя воспитать что то музыкой, фильмами и картинками с рассказами. Когда ребенок каждый день видит и слышит в семье что работа низка оплачиваемая, медицина обучение скатывается в пропасть, коммуналка и цены все дорожает и т.и тп. НОРМАЛЬНЫЙ ребенок ориентируется на это.
21:18:41 19-03-2024
Гость (16:03:53 19-03-2024) Нельзя воспитать что то музыкой, фильмами и картинками с рас... Вам бы только жрать да ср....ть. А как же закон философии " Сознание определяет бытиё"?
16:04:43 19-03-2024
Как только новости про школу и школьное образование почитаю, так всякий раз радуюсь- хорошо, что у меня уже никто не учится в современной российской школе....
16:51:15 19-03-2024
Меня иногда тоже вот так схватит и держит, не отпускает. И тогда или водка или бабы...©
17:03:15 19-03-2024
Гость (16:51:15 19-03-2024) Меня иногда тоже вот так схватит и держит, не отпускает. И т... Классика, но школьникам наверное рано:)
18:28:40 19-03-2024
Патриотические песни должны быть в школьной программе.
19:43:11 19-03-2024
Точно последние вменяемые учителя разбегутся не выдержав этого позора. Останутся тупые, но скрепные.
21:12:40 19-03-2024
Этак-то и я могу. Мурку давай!!!
09:19:05 20-03-2024
Ещё больше начинаешь понимать, что с детьми надо переезжать в другую страну. Навязывание этих так называемых патриотических песен это только вершина айсберга. Что будет дальше, об этом страшно подумать. Может сразу военную кафедру в школе начнут вводить? Бесплатное здоровое питание в школе - вот, что станет драйвером для любви к Родине, уроки где будут показывать примеры лучших практик общения, взаимодействия с людьми, показывать как важно развиваться духовно, физически, нравственно. Можно продолжать и дальше. Но введут на уроках пения вместо детских песен петь песни Газманова и прочих музыкантов, забывая наверное, что этот контент 18+
12:51:25 20-03-2024
Гость (09:19:05 20-03-2024) Ещё больше начинаешь понимать, что с детьми надо переезжать ... Серебряков и подобные ему думают так-же. Теперь они плохие. Иноагенты, а кто остался те патриоты. Как в анекдоте про папу и сына...молчи сынок,это наша родина.
12:26:33 20-03-2024
Песни Shaman, Газманова и "Любэ"... Кто-то должен занимать патриотическую нишу, если по другому не сложилось. Чем больше слышу про таких, тем больше нравится Валерий Ободзинский.