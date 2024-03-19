Песни Shaman, Газманова и "Любэ" предложили внести в школьную программу

В Госдуме уверены, что изучение патриотических песен привьет детям чувство любви к Родине

19 марта 2024, 12:28, ИА Амител

Ярослав Дронов / Фото: кадр из клипа "Мы" на YouTube

Минпросвещения РФ готово дополнить уроки музыки в школах "песнями патриотической направленности современных авторов", пишет "Парламентская газета".

Идею в министерство направил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он заявил, что об этом его попросили учителя и родители школьников.

"Предложения включить песни именно современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации", – подчеркнул Колунов.

Депутат уверен, что изучение патриотических песен, в том числе созданных на фоне проведения СВО, привьет детям чувство любви к Родине.

В Минпросвещения указали, что патриотические песни должны быть не только о войне, но и об основных ценностях: о любви к Родине, к матери, о дружбе и так далее. Именно на это при включении новых песен в школьную программу и должны обратить внимание эксперты.