С ним согласился Фридман

01 ноября 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бизнесмен Петр Авен назвал многомиллиардные инвестиции в западные страны ошибкой. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Кроме Авена решения об инвестициях прокомментировал еще один совладелец "Альфа-Групп" – Михаил Фридман. Он счел, что вложение средств в Великобританию стало колоссальной ошибкой, поскольку санкции разрушили его жизнь.

Напомним, что Авен и Фридман попали под санкции Минфина США в августе 2023 года. До этого, в феврале 2022 года, они попали под ограничения в Евросоюзе. Причиной ввода санкций стали "связи во власти", из которых они якобы извлекали выгоду. Кроме того, санкции ввел и Лондон.