Петр Авен назвал многомиллиардные инвестиции в западные страны ошибкой
С ним согласился Фридман
01 ноября 2023, 22:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Бизнесмен Петр Авен назвал многомиллиардные инвестиции в западные страны ошибкой. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Кроме Авена решения об инвестициях прокомментировал еще один совладелец "Альфа-Групп" – Михаил Фридман. Он счел, что вложение средств в Великобританию стало колоссальной ошибкой, поскольку санкции разрушили его жизнь.
Напомним, что Авен и Фридман попали под санкции Минфина США в августе 2023 года. До этого, в феврале 2022 года, они попали под ограничения в Евросоюзе. Причиной ввода санкций стали "связи во власти", из которых они якобы извлекали выгоду. Кроме того, санкции ввел и Лондон.
23:16:17 01-11-2023
Деньги будут утекать за границу пока в России не будет правового государства, собственность должна быть защищена, а сейчас ее могут отобрать и в самой России, вон у Мельниченко хотели забрать, но что-то все затихло, видать договорились. Все действия нашей власти направлены на сохранение своей власти, страна законсервированна на уровне доиндустриальной экономики с феодальной политической системой.
08:41:25 02-11-2023
Гость (23:16:17 01-11-2023) Деньги будут утекать за границу пока в России не будет право... Интересная у тебя реакция на слова Авена) Он как раз говорит, что это там правовой беспредел, могут отмести любую собственность, любой актив. И не по решению суда, а по решению политических властей. Путин давно этим олигархам говорил - вкладывайте здесь, а там вас обдерут как липку. Ну и кто был прав?
15:52:47 02-11-2023
Гость (08:41:25 02-11-2023) Интересная у тебя реакция на слова Авена) Он как раз говорит... Должна работать система, а не Путин говорил, деньги бегут, потому что собственность в России не защищена. Путин вообще ничего говорить не должен, он должен был выстроить эффективную экономическую и политическую систему, а он уничтожил даже то что осталось от советов, но нового ничего не построил, вот и утекают наши капиталов в другие страны и работают на их экономику.
00:26:48 02-11-2023
2 урюка, жаль что вас там не посадили. Не хватает зла, сколько денег вывели из России твари
02:17:45 02-11-2023
А что, Авен и Фридман без "связи с властью" смогли бы "основать" банк, страховую фирму, обобрать миллионы домохозяйств в России и стать миллиардерами? У них мозгов для оценки полезности овсянки в Лондоне не хватило! Но, судя по всему, именно из "связи" во власти предложили им менять рубли га доллары и фунты и складировать эти бумаги именно в Лондоне. Хотя бы поинтересовались правовой базой в Англии для "бизнеса"!
03:13:30 02-11-2023
Выкачали из России миллиарды и вложили в Англию. Хороши у нас законы.
03:53:48 02-11-2023
Держись,Михаил.Тебе как и Авену нож всадили в спину.От этих англичан всего можно ожидать.Но без них кисло было бы на свете.
06:58:15 02-11-2023
Прозрели
07:34:19 02-11-2023
это было и ежу понятно, а эти только сейчас прозрели, когда стали их счета прикарманивать западные правительства и спецслужбы..
07:38:05 02-11-2023
ой бяда бяда огорчение... так переживаю за Петрушку с Мишуткой, аж кушать не могу.
07:38:56 02-11-2023
С трудом верится, что они честно заработали свои миллиарды, если у нмх нет дара прогнозирования различных ситуаций и возможных результатов из-за этих ситуаций, не знают истории России , не знают, как всегда относился Запад к царской России, Советскому Союзу, постсоветской Россмм. Просто бездумно думали, простите за тавтологию, своеобразно купить Запад с помощью громадных денег, переведенных из не их Родины -России в другую возможную для них ро дину..Думали, что их родина -это запад. А ведь тот же Авен был министром в российском постсоветском правительстве.И стал миллиардером!
08:43:57 02-11-2023
Владимир В. (07:38:56 02-11-2023) С трудом верится, что они честно заработали свои миллиарды, ... Так вы и посмотрите года основания этой Альфы и с кем они дела делали. И вам все станет понятно. Таня и Валя Юмашевы их друзья.
09:10:33 02-11-2023
Миллиарды, а пенсии, зарплаты - минималка, своим не дадим - за булку хлеба - посадим, а за это медаль, ну орден или звание Почетный герой!
09:26:18 02-11-2023
какая непрятность, обманули негодяи честных пацанов)вор у вора дубинку украл
09:42:04 02-11-2023
Миллионы россиян готовы поменять свою стабильную работу на проблемы этих пацанчиков.
10:17:30 02-11-2023
Жуликов нагрели и им стало обидно.
10:47:57 02-11-2023
Гость 09:42:04 02-11-2023 Миллионы россиян готовы поменять свою стабильную работу на... Если работа стабильная нормальная, зачем ее менять на большие ну очень большие проблемы. Зти денежные мешки живут как на вулкане.
11:56:04 02-11-2023
Надо было инвестировать в Дагестан
12:17:10 02-11-2023
Британия давно известна пиратством и любовью прикарманить чужие богатства (Индии, Африки и т.п.). Нашли, кому деньги показывать. Естественно, что британцы сперли их. Как всегда делали.
15:37:11 02-11-2023
Гость (12:17:10 02-11-2023) Британия давно известна пиратством и любовью прикарманить чу... Так у них традиция такая - папуасов до трусов раздевать! А эти феодалы для них- те же папуасы...