США внесли Михаила Фридмана и Петра Авена в санкционный список
Также под ограничения попали предприниматели Герман Хан и Алексей Кузьмичев, Российский союз промышленников и предпринимателей
11 августа 2023, 21:32, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Минфин США внес в санкционный список по России бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.
Также под ограничения попали предприниматели Герман Хан и Алексей Кузьмичев, Российский союз промышленников и предпринимателей.
Напомним, что Фридман и Авен в 2022 году вышли из совета директоров Альфа-Банка сразу после того, как Великобритания и Евросоюз ввели санкции против них. Сейчас Фридман владеет 35% акций организации, а Авен – 12%. Хан и Кузьмичев тоже ранее были акционерами финансовой организации.
22:29:29 11-08-2023
Авен Петя достал уже своими звонками с оддобренными кредитами. Правильно и сделали , так ему и надо.
23:54:59 11-08-2023
Сколько читаю про персональные специи, так и не встретила многих влиятельных фамилий, чаще всех фигурирует Авен и Фридман.
23:55:55 11-08-2023
США - антисемиты.
13:24:10 12-08-2023
Гость (23:55:55 11-08-2023) США - антисемиты.... Что меня удивляет, израильские деятели накинулись на Лаврова, когда он только заикнулся, что у Алоизовича были в анамнезе еврейские корни. Но в упор не видят, как гнобят по всему миру, особенно американцы и англичане, евреев родом из России.
09:07:59 13-08-2023
А этих двух то ,за что? Что в Англию с своими миллиардами уехали, а не в США?