Певица Лариса Долина в три раза увеличила число выступлений в 2026 году

Только в первой половине года запланировано более 20 выступлений

29 января 2026, 17:19, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: @dolinaofficial

Народная артистка России Лариса Долина существенно увеличила концертную нагрузку в первой половине 2026 года. Количество ее выступлений выросло в три раза, пишет РИА Новости.

Если в начале года в графике певицы числилось всего семь концертов, причем без единого большого сольного, то к концу января их число достигло 21, включая шесть масштабных.

Первым выступлением Долиной в 2026 году стал концерт 27 января в московском баре Petter вместе с коллективом "Долина Band". Стоимость билетов варьировалась от 9,5 до 15,5 тысячи рублей.

Большой сольный концерт "Юбилей в кругу друзей" был запланирован на 25 февраля в петербургском КЗ "Октябрьский", но его перенесли на 15 ноября. В качестве альтернативы 1 февраля певица выступит во Дворце культуры и спорта "Мир" в Домодедово (билеты — от 2,5 до 6,5 тысячи рублей).

2 февраля Долина примет участие в концерте "Довоюй, родной", посвященном 55‑летию фильма "Офицеры". Мероприятие пройдет в Государственном Кремлевском дворце при участии звезд российской эстрады. Цены на билеты достигают 10 тысяч рублей.

17 февраля певица выступит на юбилейном концерте Дениса Майданова в Кремле. Стоимость билетов варьируется от 1,2 до 10 тысяч рублей.

С 18 по 22 февраля народная артистка пять раз выйдет на сцену Театра на Таганке в мюзикле "Суини Тодд, маньяк‑цирюльник с Флит‑стрит", исполняя роль миссис Ловетт. Максимальная цена билета — 15 тысяч рублей.

«Концерт в московском баре Lюstra Bar, запланированный на 1 марта, перенесли на 18 октября. Стоимость билетов: от 5 тысяч рублей за входной билет и до 6–15 тысяч за место за столиком. 2 марта Долина выступит на концерте к 90‑летию со дня рождения Людмилы Гурченко в КЗ "Москва". Стоимость одного билета составит от 1 до 50 тысяч рублей. 5 марта певица станет участницей праздничного концерта "О чем поют 8 марта" в том же зале. Цены на билеты — от 1 до 20 тысяч рублей», — говорится в публикации.

В планах также выступление на концерте к 100‑летию композитора Александра Зацепина в Большом зале Кремлевского дворца, исполнение роли Марселины в спектакле "Фигаро" Театра на Таганке 5 марта, участие в XXVI Международном фестивале "Триумф джаза" с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана в Зале имени Светланова ММДМ. А также пять сольных концертов с программой "Юбилей в кругу друзей" в марте и сольные концерты 26 марта и 25 мая.

На фоне активной концертной деятельности продолжается судебный конфликт вокруг недвижимости. Напомним, 25 декабря 2025 года Мосгорсуд вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, проданной Полине Лурье за 112 млн рублей.

Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. 19 января ключи от квартиры были переданы адвокату новой собственницы.



