Скандально известную певицу Ларису Долину могут обязать выплатить еще около 8 млн рублей

По мнению юриста, такой выплаты могло и не быть

28 января 2026, 07:30, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: социальные сети

Певицу Ларису Долину теоретически могут обязать выплатить почти 8 млн рублей в качестве исполнительского сбора за привлечение судебных приставов к процедуре выселения. Такую возможность в разговоре с aif.ru оценил юрист Александр Хаминский.

По его словам, после получения постановления о возбуждении исполнительного производства у должника есть пять дней, чтобы добровольно исполнить требования, указанные в исполнительном листе.

«Если она не совершает эти действия, то исполнительский сбор в размере 7% с нее взыскивают», – пояснил Хаминский.

С учетом того, что стоимость квартиры Долиной оценивается в 112 млн рублей, размер такого сбора может составить около 7,84 млн рублей. Юрист напомнил, что исполнительное производство было возбуждено 12 января, а передача квартиры Полине Лурье состоялась 19 января.

«То есть на седьмой день. Пять календарных дней прошло. Но здесь возникает следующий момент – когда Долиной направили это постановление? Его могли отправить не 12 января, а позднее. Она в это время была за пределами России. Вопрос еще в том, как направляли: почтой или заказным письмом», – отметил Хаминский.

По мнению юриста, формальной просрочки могло и не быть. Он пояснил, что с учетом сроков доставки корреспонденции, в том числе электронной, и нахождения певицы за границей, ситуация требует дополнительной проверки. Кроме того, адвокат Долиной могла заранее уведомить судебных приставов о готовности передать ключи и согласовать дату передачи жилья.

«Если приставы назначили датой 19 января, то речи о взыскании исполнительского сбора не будет: как назначили, так и передали», – подытожил Александр Хаминский.

