Стало известно, почему Лурье вновь будет подавать в суд на Долину
Сторона покупательницы хочет получить компенсацию за судебные издержки
24 января 2026, 12:05, ИА Амител
Уже в минувший понедельник, 19 января, законный представитель Полины Лурье получила доступ к вызвавшей широкий резонанс жилплощади в районе Хамовники, где предварительно были заменены запорные механизмы. Несмотря на это, разногласия между покупательницей недвижимости и Ларисой Долиной далеки от завершения.
В ближайшем будущем юридическая команда, представляющая интересы предпринимательницы, намерена вновь обратиться в судебные инстанции. Подробности процесса освобождения спорной квартиры народной артисткой и дальнейшие планы Лурье обозначил aif.ru.
Так, адвокат Долиной, Светлана Пухова, сообщила журналистам, что считает дело завершенным, потому что им удалось "наконец-то уговорить другую сторону забрать ключи от квартиры".
Заявление Пуховой, как впоследствии выяснится, вызовет негодование у адвоката Полины Лурье, Светланы Свириденко. По ее словам, формулировка "наконец-то смогли уговорить" совершенно не соответствует действительности.
«Это неправда, говоря простым языком. Отсутствовали необходимые полномочия. У нас просто не было возможности это осуществить. Мы предлагали подписать акт приема-передачи, который бы соответствовал стандартной процедуре, с указанием факта передачи квартиры в сроки, предусмотренные договором купли-продажи. Однако никто не имел права его подписать», – уточнила Свириденко.
Примечательно, что тем утром пришлось взламывать и "черный ящик". Оказалось, что в квартире находился сейф, который и был вскрыт специалистом. Однако внутри сейф оказался пуст.
Вскрытия входной двери квартиры и нанесения ей повреждений не потребовалось. На этот раз у юриста были в наличии ключи и доверенность на их передачу. По словам представителя Лурье, квартира была передана в хорошем состоянии, чистой, без каких-либо дефектов и замечаний. Предположительно, уже сегодня новая собственница пятикомнатных апартаментов сможет в них вселиться.
Тем не менее на этом эпопея юридических разбирательств между Лурье и Долиной не заканчивается. Представители покупательницы планируют вновь подать иск против певицы.
«Мы собираемся подать иск о компенсации убытков. На данный момент речь идет исключительно о судебных издержках. Конкретную сумму иска я пока назвать не могу – мы проводим расчеты», – пояснила Светлана Свириденко.
12:08:07 24-01-2026
И правильно сделает. Зло должно быть наказано.
12:24:17 24-01-2026
Это логично
12:59:25 24-01-2026
Ну всё...ещё на год есть тема для обмусоливания
13:51:09 24-01-2026
Девять детей в роддоме умерло за один месяц, новость не вызвала возмущений, а судебные тяжбы двух миллинерш взорвали общество.
11:16:19 25-01-2026
Гость (13:51:09 24-01-2026) Девять детей в роддоме умерло за один месяц, новость не вызв... хлеба и зрелищь) мир и люди не меняются, мы все те же дикари, что и тысячи лет назад, увы
14:32:48 24-01-2026
Конкретную сумму иска я пока назвать не могу – мы проводим расчеты», – пояснила Светлана Свириденко/// она сбилась со счёту сколько с Лурье денег взяла?
22:00:26 24-01-2026
Да уже и Лурье пора наказать, это уже начинается пиар себя на фамилии Долиной.
Уже надоело эти фамилии из каждого чайника
10:31:58 25-01-2026
Миша (22:00:26 24-01-2026) Да уже и Лурье пора наказать, это уже начинается пиар себя н... Почему не едут в Израиль? Там хорошо им будет, в бомбоубежище.
08:25:10 26-01-2026
Миша (22:00:26 24-01-2026) Да уже и Лурье пора наказать, это уже начинается пиар себя н... И правда, пора уже затихнуть, а то уже не знают, как ещё пропиариться.
В начале говорила Лурье, Что жить негде, а теперь говорят, что возможно она в аренду сдавать будет. Это же и есть её бизнес, а у папы ещё круче квартирный бизнес