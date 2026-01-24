Стало известно, почему Лурье вновь будет подавать в суд на Долину

Сторона покупательницы хочет получить компенсацию за судебные издержки

24 января 2026, 12:05, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Уже в минувший понедельник, 19 января, законный представитель Полины Лурье получила доступ к вызвавшей широкий резонанс жилплощади в районе Хамовники, где предварительно были заменены запорные механизмы. Несмотря на это, разногласия между покупательницей недвижимости и Ларисой Долиной далеки от завершения.

В ближайшем будущем юридическая команда, представляющая интересы предпринимательницы, намерена вновь обратиться в судебные инстанции. Подробности процесса освобождения спорной квартиры народной артисткой и дальнейшие планы Лурье обозначил aif.ru.

Так, адвокат Долиной, Светлана Пухова, сообщила журналистам, что считает дело завершенным, потому что им удалось "наконец-то уговорить другую сторону забрать ключи от квартиры".

Заявление Пуховой, как впоследствии выяснится, вызовет негодование у адвоката Полины Лурье, Светланы Свириденко. По ее словам, формулировка "наконец-то смогли уговорить" совершенно не соответствует действительности.

«Это неправда, говоря простым языком. Отсутствовали необходимые полномочия. У нас просто не было возможности это осуществить. Мы предлагали подписать акт приема-передачи, который бы соответствовал стандартной процедуре, с указанием факта передачи квартиры в сроки, предусмотренные договором купли-продажи. Однако никто не имел права его подписать», – уточнила Свириденко.

Примечательно, что тем утром пришлось взламывать и "черный ящик". Оказалось, что в квартире находился сейф, который и был вскрыт специалистом. Однако внутри сейф оказался пуст.

Вскрытия входной двери квартиры и нанесения ей повреждений не потребовалось. На этот раз у юриста были в наличии ключи и доверенность на их передачу. По словам представителя Лурье, квартира была передана в хорошем состоянии, чистой, без каких-либо дефектов и замечаний. Предположительно, уже сегодня новая собственница пятикомнатных апартаментов сможет в них вселиться.

Тем не менее на этом эпопея юридических разбирательств между Лурье и Долиной не заканчивается. Представители покупательницы планируют вновь подать иск против певицы.