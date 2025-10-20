Песня исполнительницы стала мемом из-за видео с премьером страны, который работал и грустил под музыку

20 октября 2025, 16:30, ИА Амител

Певица Земфира* категорически отклонила предложения о гастролях в Армении, опасаясь задержания, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее в Сети появилось видео, на котором премьер-министр Армении Никола Пашинян работает и грустит под композицию Земфиры*. Ролик стал вирусным, породив множество мемов, после чего организаторы мероприятий активно начали приглашать певицу на концерты и частные мероприятия.

Крупная армянская компания планировала воспользоваться моментом. За выступление артистке предложили 20 млн рублей с возможностью увеличения суммы.

Однако певица категорически отказалась от поездки в Ереван, опасаясь возможного ареста в стране, дружественной России. Она открыто критиковала российскую армию и поддерживала Украину.

*Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов