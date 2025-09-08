Губернатор Самарской области пригласил Крида "поговорить" после конфликта с Мизулиной

Поводом стал танцевальный номер с элементами стриптиза на концерте певца в "Лужниках"

08 сентября 2025, 09:25, ИА Амител

Концерт / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к Егору Криду с видеообращением, в котором назвал позицию певца в конфликте с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной ошибочной, пишет РБК.

Федорищев пригласил Крида приехать в регион "поговорить", но уточнил, что концерт не нужен, ибо "здесь не время и не место".

Поводом для конфликта стал танцевальный номер с элементами стриптиза на концерте Крида в "Лужниках" 30 августа, который Мизулина назвала "развратными действиями".

Певец в ответ обвинил ее в "обесценивании семейных ценностей".

Ранее Мизулина и певец Shaman сообщили о романтических отношениях, что добавило публичности скандалу.