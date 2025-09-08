Губернатор Самарской области пригласил Крида "поговорить" после конфликта с Мизулиной
Поводом стал танцевальный номер с элементами стриптиза на концерте певца в "Лужниках"
08 сентября 2025, 09:25, ИА Амител
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к Егору Криду с видеообращением, в котором назвал позицию певца в конфликте с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной ошибочной, пишет РБК.
Федорищев пригласил Крида приехать в регион "поговорить", но уточнил, что концерт не нужен, ибо "здесь не время и не место".
Поводом для конфликта стал танцевальный номер с элементами стриптиза на концерте Крида в "Лужниках" 30 августа, который Мизулина назвала "развратными действиями".
Певец в ответ обвинил ее в "обесценивании семейных ценностей".
Ранее Мизулина и певец Shaman сообщили о романтических отношениях, что добавило публичности скандалу.
09:34:26 08-09-2025
Просто пиар. Лучше бы занимался своей областью, чем копаться в разборках шоу-бизнеса
10:07:43 08-09-2025
Гость (09:34:26 08-09-2025) Просто пиар. Лучше бы занимался своей областью, чем копаться... Что за пиар странный? Сформировать негативный образ дружка миздулиной?
10:10:35 08-09-2025
Самарский губер - решала?
12:50:21 08-09-2025
Гость (10:10:35 08-09-2025) Самарский губер - решала?... да тут похоже заинтересованное в мизюдиной лицо
11:36:03 08-09-2025
Гость (10:10:35 08-09-2025) Самарский губер - решала?...
Решалка
11:36:25 08-09-2025
Сразу видно, кто из губеров вышел из братков
12:31:00 08-09-2025
Опять же административный ресурс в личных целях-а не много ли его становится в стране
13:47:23 08-09-2025
Тебе надо, ты и приезжай. В Москву.