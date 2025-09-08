НОВОСТИОбщество

Губернатор Самарской области пригласил Крида "поговорить" после конфликта с Мизулиной

Поводом стал танцевальный номер с элементами стриптиза на концерте певца в "Лужниках"

08 сентября 2025, 09:25, ИА Амител

Концерт / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Концерт / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к Егору Криду с видеообращением, в котором назвал позицию певца в конфликте с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной ошибочной, пишет РБК.

Федорищев пригласил Крида приехать в регион "поговорить", но уточнил, что концерт не нужен, ибо "здесь не время и не место".

Поводом для конфликта стал танцевальный номер с элементами стриптиза на концерте Крида в "Лужниках" 30 августа, который Мизулина назвала "развратными действиями".

Певец в ответ обвинил ее в "обесценивании семейных ценностей".

Ранее Мизулина и певец Shaman сообщили о романтических отношениях, что добавило публичности скандалу.

скандалы Шоу-бизнес Знаменитости

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

09:34:26 08-09-2025

Просто пиар. Лучше бы занимался своей областью, чем копаться в разборках шоу-бизнеса

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:43 08-09-2025

Гость (09:34:26 08-09-2025) Просто пиар. Лучше бы занимался своей областью, чем копаться... Что за пиар странный? Сформировать негативный образ дружка миздулиной?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:35 08-09-2025

Самарский губер - решала?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ага

12:50:21 08-09-2025

Гость (10:10:35 08-09-2025) Самарский губер - решала?... да тут похоже заинтересованное в мизюдиной лицо

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:03 08-09-2025

Гость (10:10:35 08-09-2025) Самарский губер - решала?...
Решалка

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:25 08-09-2025

Сразу видно, кто из губеров вышел из братков

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:31:00 08-09-2025

Опять же административный ресурс в личных целях-а не много ли его становится в стране

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:23 08-09-2025

Тебе надо, ты и приезжай. В Москву.

  -13 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров