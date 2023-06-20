Площадь нового лесного пожара в Егорьевском районе выросла до 633 га

Для тушения задействовали самолет-амфибию Бе-200

20 июня 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Площадь нового лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края к полуночи 19 июня выросла до ориентировочно 633 га, сообщили в Минприроды региона.

Возгорание началось в Лебяжинском лесничестве 19 июня около 15:30.

"В ликвидации пожара на данный момент задействованы силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков: 193 человека личного состава, 56 пожарных автомобилей, 2 грузовых автомобиля, 5 легковых автомобилей, 1 лесопожарный комплекс, 16 тракторов. Для контроля за ситуацией работает вертолет Robinson", – рассказали в ведомстве.

Также для тушения задействовали самолет-амфибию Бе-200 ЧС, он уже дважды сбросил воду на наиболее опасные участки.

На месте работает оперативный штаб по тушению огня.

Отметим, что это уже второй лесной пожар в Егорьевском районе за последнее время. В прошлый раз возгорание возникло на Шубинском участке Ракитовского лесничества 7-го числа. С огнем боролись неделю – полностью потушили только 14 июня.