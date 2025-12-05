Должен быть "видимый, физический конец планеты Земля"

05 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Плоская Земля / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Бренд спортивной одежды Columbia Sportswear запустил рекламную кампанию Expedition Impossible и предложил сторонникам теории "плоской Земли" 100 тысяч долларов за фотографию края планеты, пишет vc.ru.

«В рамках кампании гендиректор Columbia Sportswear Тим Бойл опубликовал в The New York Times открытое письмо с анонсом конкурса», – говорится в сообщении.

Также он снялся в видео, в котором в награду предлагает все, что есть в офисе: одежду, технику, чей-то обед, кабинку для переговоров, комнату для совещаний и так далее.

В описании к видео уточняется, что компания готова отдать активы The Company LLC стоимостью 100 тысяч долларов за фотографии, на которых не просто "вершина непреодолимой скалы", а должен быть "видимый, физический конец планеты Земля" или "бездонная пустота".

На указанные активы, к примеру, может претендовать российский певец Юрий Лоза, который неоднократно опровергал шарообразность Земли. Ранее он привел "проверенные доказательства" в пользу плоской Земли, которые почерпнул не только из литературы, но и из жизненного опыта.