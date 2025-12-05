НОВОСТИОбщество

"Плоскоземельщикам" предложили 100 тысяч долларов за фотографию края Земли

Должен быть "видимый, физический конец планеты Земля"

05 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Плоская Земля / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Плоская Земля / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Бренд спортивной одежды Columbia Sportswear запустил рекламную кампанию Expedition Impossible и предложил сторонникам теории "плоской Земли" 100 тысяч долларов за фотографию края планеты, пишет vc.ru.

«В рамках кампании гендиректор Columbia Sportswear Тим Бойл опубликовал в The New York Times открытое письмо с анонсом конкурса», – говорится в сообщении.

Также он снялся в видео, в котором в награду предлагает все, что есть в офисе: одежду, технику, чей-то обед, кабинку для переговоров, комнату для совещаний и так далее.

В описании к видео уточняется, что компания готова отдать активы The Company LLC стоимостью 100 тысяч долларов за фотографии, на которых не просто "вершина непреодолимой скалы", а должен быть "видимый, физический конец планеты Земля" или "бездонная пустота".

На указанные активы, к примеру, может претендовать российский певец Юрий Лоза, который неоднократно опровергал шарообразность Земли. Ранее он привел "проверенные доказательства" в пользу плоской Земли, которые почерпнул не только из литературы, но и из жизненного опыта.

Фото: pxhere.com

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:18:22 05-12-2025

Реально как можно утверждать, что земля плоская, когда люди летают в космос и делают снимки земли и других планет.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:35 05-12-2025

Спутники кружатся вокруг Земли. Если плоская как кружиться во всех направлениях?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:09:16 05-12-2025

Гость (17:09:35 05-12-2025) Спутники кружатся вокруг Земли. Если плоская как кружиться в... По периметру, как еще то.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:15:34 05-12-2025

плоская Земля от плоского мышления. Иные люди при ходьбе, вперед или вверх не смотрят, а только в землю.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

07:31:17 06-12-2025

Согласен. От нас скрывают, а вы зомбированы химтрейлами.
Картинка неправильная, слонов и черепахи нет, я лично правильное в учебнике школьном видел. Сто тыщ ложитесь мне на сберкнижку.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:18 06-12-2025

Все так уверенно сейчас говорят, что Земля - шар, совсем забыв, что тысячи лет все также уверенно говорили, что планета плоская))). Люди такие внушаемые и ведомые, ппц просто. Завтра на федеральном канале выступит ученый, сделают несколько снимков, что Земля треугольная и тут же все будут с умным видом говорить, что это так и есть.

  -2 Нравится
Ответить
