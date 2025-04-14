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Пляжный сезон отменяется. На Алтае снова ударят морозы и ляжет снег

В Алтайском крае похолодает до -5 градусов и пойдет мокрый снег с дождем

14 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru
Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

Похолодание с дождями и мокрым снегом вернется в Алтайский край после 30-градусной жары, а местами в регионе 18 апреля даже может установиться временный снежный покров. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Нас ждет неустойчивая погода. Температура пойдет на спад, в большинстве дней будут идти осадки различной интенсивности. До 16 апреля они ожидаются преимущественно в виде дождя, в предгорьях возможны с мокрым снегом. А в остальные дни недели мокрый снег с дождем пройдет уже на большей части края. 18 апреля местами возможно появление временного снежного покрова", – уточнила Наталия Кобякова.

В период с 15 по 17 апреля ночью столбики термометров покажут +2...+7°С, местами они опустятся до 0...-3. А в период с 18 по 20 апреля в регионе ожидаются заморозки 0...-5 градусов. Дневные температуры тоже возьмут курс на понижение. Если в первой половине недели они составят от +10 до +15°С, то во второй воздух не прогреется выше +2...+7. Ветер при прохождении атмосферных фронтов местами усилится до 15–20 м/с.

На фоне таких температурных колебаний на дорогах возможна гололедица. Так что тем, кто уже успел поменять резину на летнюю, за рулем следует быть предельно внимательными, предупредила синоптик.

Алтайский край Погода прогнозы

Комментарии 9

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Гость

15:02:43 14-04-2025

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.

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Musik

16:36:01 14-04-2025

Гость (15:02:43 14-04-2025) Вот и лето прошло,Словно и не бывало.На пригреве теп... а, йа помню, это стихи Софии Ротары!

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Гость

02:12:22 15-04-2025

Musik (16:36:01 14-04-2025) а, йа помню, это стихи Софии Ротары!... Вообще-то это Арсений Тарковский - был такой поэт. "Ротара" стихов не писала, только чужие завывала по мере сил.

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Гость

15:56:05 14-04-2025

Вот всё через одно место - даже погода.

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Гость

17:22:44 14-04-2025

Гость (15:56:05 14-04-2025) Вот всё через одно место - даже погода.... Довели страну

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Гость

18:06:52 14-04-2025

Гость (17:22:44 14-04-2025) Довели страну... Нуу... Можно стноптикам KPI по погоде ввести и штрафовать

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Гость

18:38:10 14-04-2025

На это у них деньги есть!!!

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Гость

12:23:59 15-04-2025

А уто-то уже требовал отопление отключить)

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Гость

18:07:39 15-04-2025

Чему удивляетесь.возвратные холода некто не отменял.

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