В Алтайском крае похолодает до -5 градусов и пойдет мокрый снег с дождем

14 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

Похолодание с дождями и мокрым снегом вернется в Алтайский край после 30-градусной жары, а местами в регионе 18 апреля даже может установиться временный снежный покров. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Нас ждет неустойчивая погода. Температура пойдет на спад, в большинстве дней будут идти осадки различной интенсивности. До 16 апреля они ожидаются преимущественно в виде дождя, в предгорьях возможны с мокрым снегом. А в остальные дни недели мокрый снег с дождем пройдет уже на большей части края. 18 апреля местами возможно появление временного снежного покрова", – уточнила Наталия Кобякова.

В период с 15 по 17 апреля ночью столбики термометров покажут +2...+7°С, местами они опустятся до 0...-3. А в период с 18 по 20 апреля в регионе ожидаются заморозки 0...-5 градусов. Дневные температуры тоже возьмут курс на понижение. Если в первой половине недели они составят от +10 до +15°С, то во второй воздух не прогреется выше +2...+7. Ветер при прохождении атмосферных фронтов местами усилится до 15–20 м/с.

На фоне таких температурных колебаний на дорогах возможна гололедица. Так что тем, кто уже успел поменять резину на летнюю, за рулем следует быть предельно внимательными, предупредила синоптик.