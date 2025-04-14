Пляжный сезон отменяется. На Алтае снова ударят морозы и ляжет снег
В Алтайском крае похолодает до -5 градусов и пойдет мокрый снег с дождем
14 апреля 2025, 15:00, ИА Амител
Похолодание с дождями и мокрым снегом вернется в Алтайский край после 30-градусной жары, а местами в регионе 18 апреля даже может установиться временный снежный покров. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
"Нас ждет неустойчивая погода. Температура пойдет на спад, в большинстве дней будут идти осадки различной интенсивности. До 16 апреля они ожидаются преимущественно в виде дождя, в предгорьях возможны с мокрым снегом. А в остальные дни недели мокрый снег с дождем пройдет уже на большей части края. 18 апреля местами возможно появление временного снежного покрова", – уточнила Наталия Кобякова.
В период с 15 по 17 апреля ночью столбики термометров покажут +2...+7°С, местами они опустятся до 0...-3. А в период с 18 по 20 апреля в регионе ожидаются заморозки 0...-5 градусов. Дневные температуры тоже возьмут курс на понижение. Если в первой половине недели они составят от +10 до +15°С, то во второй воздух не прогреется выше +2...+7. Ветер при прохождении атмосферных фронтов местами усилится до 15–20 м/с.
На фоне таких температурных колебаний на дорогах возможна гололедица. Так что тем, кто уже успел поменять резину на летнюю, за рулем следует быть предельно внимательными, предупредила синоптик.
15:02:43 14-04-2025
Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.
16:36:01 14-04-2025
Гость (15:02:43 14-04-2025) Вот и лето прошло,Словно и не бывало.На пригреве теп... а, йа помню, это стихи Софии Ротары!
02:12:22 15-04-2025
Musik (16:36:01 14-04-2025) а, йа помню, это стихи Софии Ротары!... Вообще-то это Арсений Тарковский - был такой поэт. "Ротара" стихов не писала, только чужие завывала по мере сил.
15:56:05 14-04-2025
Вот всё через одно место - даже погода.
17:22:44 14-04-2025
Гость (15:56:05 14-04-2025) Вот всё через одно место - даже погода.... Довели страну
18:06:52 14-04-2025
Гость (17:22:44 14-04-2025) Довели страну... Нуу... Можно стноптикам KPI по погоде ввести и штрафовать
18:38:10 14-04-2025
На это у них деньги есть!!!
12:23:59 15-04-2025
А уто-то уже требовал отопление отключить)
18:07:39 15-04-2025
Чему удивляетесь.возвратные холода некто не отменял.