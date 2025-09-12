Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов привился от гриппа сам и посоветовал остальным

Министр подчеркнул, что в крае созданы все условия для быстрой и комфортной вакцинации

12 сентября 2025, 11:15, ИА Амител

Дмитрий Попов на вакцинации / Фото: Минздрав Алтайского края

Коллектив Минздрава Алтайского края во главе с его руководителем Дмитрием Поповым прошел организованную вакцинацию против гриппа в барнаульской поликлинике № 1. Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале и призвал всех жителей региона последовать его примеру. В ведомстве добавили, что вакцины в поликлиниках более чем достаточно, а момент для прививки самый подходящий.

Всего от гриппа привилось более 30 сотрудников ведомства. Дмитрий Попов отметил, что формат коллективной вакцинации в регионе становится все более популярным.

«Особая благодарность сотрудникам городской поликлиники № 1 за их помощь в организации коллективной вакцинации. Наш коллектив уже не первый, кто обратился к ним за помощью. Коллеги, например, провели иммунизацию сотрудников администрации города Барнаула, налоговой службы, судмедэкспертизы и многих медицинских организаций», – написал министр.При этом он напомнил, что жители Алтайского края могут записаться на прививку от гриппа и в индивидуальном порядке – для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Все условия в медучреждениях для этого созданы, заверил Попов.

«Вакцинация – это важный шаг к укреплению здоровья и снижению риска заболеваний. Особенно в условиях меняющейся эпидемиологической обстановки. Прививка помогает не только защитить себя, но и позаботиться о здоровье своих близких», – призвал к вакцинации глава регионального Минздрава.Он добавил, что на данный момент вакцинацию прошли уже более 135 тысяч жителей Алтайского края. Всего же в рамках этой иммунной кампании планируется привить более 1,2 млн человек – 60% населения региона.

Напомним, что в 2025 году вакцинация против гриппа в Алтайском крае началась 8 августа. В этот раз в регион привезли три вида вакцин – "Совигрипп", "Флю-М" и "Ультрикс Квадри". О том, почему сентябрь – лучшее время, чтобы вакцинироваться, читайте в материале amic.ru.