По скользкой дорожке. Весна принесла в Барнаул не только тепло, но и гололед
Температурные качели превратили барнаульские дворы в катки
22 марта 2024, 13:30, ИА Амител
Гололедица в Барнауле / Фото: amic.ru
Перепады от плюсовых к минусовым температурам принесли свои "прелести" барнаульцам. Там, где не убирали снег, теперь не только лужи, а еще и катки. И передвигаться по ним весьма затруднительно (благо прошедшая зима нас немного научила искусству лавирования).
Гололед и весна – в нашем небольшом фоторепортаже.
13:50:09 22-03-2024
Какие дворы! Весь Комсомольский сплошной каток, и Анатолия возле КЗС.
12:44:16 23-03-2024
Ну если хотите то падайте ломайте себе что нибудь и отсудите у автодора пару сотен тысяч. А лучше на обувь антисеользилки наклейте и ходите осторожно. Вы всю зиму ныли что вам улицы грязным песком засыпают. Вот иходите по чистому льду. Комсомольский не первостепенная улица и его не могут просыпать в первый день. Вы не платите столько налогов. Что бы вам все улицы просыпали за день. по этому в порядке очередности.
14:48:44 23-03-2024
"Вы не платите столько налогов" - а сколько надо платить налогов, что бы как в Канаде было на улицах? Вы в курсе сколько налогов россияне платят или для вас сюрприз и неожиданность, что около 80%? Или просто, лишь бы ляпнуть? И наверное про коррупцию и воровство тоже ни сном ни духом? А ваши призывы, что жить в де*ьме это нормально, вообще феноменальные!