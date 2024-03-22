НОВОСТИОбщество

По скользкой дорожке. Весна принесла в Барнаул не только тепло, но и гололед

Температурные качели превратили барнаульские дворы в катки

22 марта 2024, 13:30, ИА Амител

Гололедица в Барнауле / Фото: amic.ru

Перепады от плюсовых к минусовым температурам принесли свои "прелести" барнаульцам. Там, где не убирали снег, теперь не только лужи, а еще и катки. И передвигаться по ним весьма затруднительно (благо прошедшая зима нас немного научила искусству лавирования). 

Гололед и весна – в нашем небольшом фоторепортаже.

Барнаул фоторепортажи

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:50:09 22-03-2024

Какие дворы! Весь Комсомольский сплошной каток, и Анатолия возле КЗС.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гого

12:44:16 23-03-2024

Ну если хотите то падайте ломайте себе что нибудь и отсудите у автодора пару сотен тысяч. А лучше на обувь антисеользилки наклейте и ходите осторожно. Вы всю зиму ныли что вам улицы грязным песком засыпают. Вот иходите по чистому льду. Комсомольский не первостепенная улица и его не могут просыпать в первый день. Вы не платите столько налогов. Что бы вам все улицы просыпали за день. по этому в порядке очередности.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:44 23-03-2024

"Вы не платите столько налогов" - а сколько надо платить налогов, что бы как в Канаде было на улицах? Вы в курсе сколько налогов россияне платят или для вас сюрприз и неожиданность, что около 80%? Или просто, лишь бы ляпнуть? И наверное про коррупцию и воровство тоже ни сном ни духом? А ваши призывы, что жить в де*ьме это нормально, вообще феноменальные!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров