По скользкой дорожке. Весна принесла в Барнаул не только тепло, но и гололед

Температурные качели превратили барнаульские дворы в катки

22 марта 2024, 13:30, ИА Амител

Гололедица в Барнауле / Фото: amic.ru

Перепады от плюсовых к минусовым температурам принесли свои "прелести" барнаульцам. Там, где не убирали снег, теперь не только лужи, а еще и катки. И передвигаться по ним весьма затруднительно (благо прошедшая зима нас немного научила искусству лавирования).

Гололед и весна – в нашем небольшом фоторепортаже.