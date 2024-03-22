Пока спит. Как выглядит Обь в Барнауле в преддверии ледохода
Вскрытие рек в этом году может начаться позже обычного
22 марта 2024, 07:15, ИА Амител
Ледоход на Алтае в этом году ожидается позже нормы. Все дело в том, что в начале апреля в регион придет серьезное похолодание. Как ранее писал amic.ru, ночные температуры могут достигать -17 градусов. Днем на территории края также будут преобладать минусовые значения.
"Это может притормозить все процессы. Причем очень существенно", – рассказал заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер.
В 2023-м ледоход в Барнауле начался 7 апреля. Это раньше средних многолетних значений. Виной тому стал теплый март. В этом же году температурные качели продолжились и весной.
Как выглядит река Обь сейчас – смотрите в нашей фотоленте.
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