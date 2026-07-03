По старым правилам. Почему продлили семейную ипотеку и что будет с ценами на квартиры

Семейная ипотека стартовала в 2018 году, ее запустили по поручению президента России

03 июля 2026, 09:05, Алёна Жукова

Новостройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Популярную программу семейной ипотеки вопреки анонсам и ожиданиям продлили. Пока на три месяца — до 1 октября 2026 года. В правительстве объяснили: новые условия программы нужно еще тщательно проработать, чтобы "принять очень взвешенное решение". Таким образом, россияне, которых изменения застали бы врасплох, получили дополнительное время для оформления кредита по льготной ставке. Эксперты считают: правительство может принять "мягкие" условия программы, однако она все равно станет малодоступной для семей с одним ребенком.

"Отшлифовать" условия

Еще несколько месяцев назад власти страны анонсировали обновление семейной ипотеки 1 июля. За день до ожидаемой информации в Министерстве финансов сообщили: условия сохранят до октября.

«Наша задача — повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию. Важно принять очень взвешенное решение, а также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы», — сообщил в своем официальном канале в Max вице-премьер Марат Хуснуллин.

Интересно, что федеральные эксперты предполагают, что и в октябре новые условия не заработают: их могут лишь анонсировать, а вступят в силу они, например, в 2027 году. При этом аналитики не видят предпосылок для ажиотажа на рынке новостроек в ближайшие три месяца.

«Все, кто мог и хотел воспользоваться программой, сделали это еще в прошлом году и в январе этого, вызвав каскад продаж у застройщиков. Ждать, что сейчас из-за угрозы урезания программы в офисы продаж выстроятся очереди, тем более с таким ростом цен на жилье, будет очень наивно», — считает эксперт рынка недвижимости, автор проекта "Экономизм" Алексей Кричевский.

«Не думаю, что перенос изменений по семейной ипотеке серьезно скажется на спросе, серьезного всплеска не будет. Ведь многие из тех, кто хотел взять льготную ипотеку, уже воспользовались этим. Перед ужесточением программы в феврале этого года тоже не было сильного роста спроса, вернее, его хватило на ноябрь и декабрь, а в январе ситуация была спокойной. Поэтому никаких скачков спроса перед 1 октября не ожидается», — уверен руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко.

Три месяца спокойствия

Алтайские эксперты также уверены: ни ажиотажа, ни скачка ждать не стоит. Все потому, что "авторитет" семейной ипотеки снижается, и она уже не занимает 90% всех сделок с новостройками, как это было в 2023–2024 годах.

«Реалии последних двух-трех месяцев 2026 года таковы, что доля ипотечных сделок в продажах новостроек сократилась, по нашей оценке, до 20–30%. Сегодня ипотека, в том числе семейная, перестала уже быть столь значимым фактором, формирующим в целом эту отрасль», — прокомментировал Business FM ("Бизнес ФМ") Барнаул руководитель барнаульского офиса риелторской компании "Города" Анатолий Захаров.

Эксперт объясняет: популярность программы стала снижаться после февральских корректировок. Так, на одну семью разрешено оформить один кредит, а оба супруга выступают созаемщиками.

«И здесь мы сталкиваемся с высокой закредитованностью населения. К сожалению, у многих клиентов испорченная кредитная история, банкротства, микрозаймы, которые не позволяют людям, действительно в этом нуждающимся, воспользоваться льготной программой», — говорит эксперт.

Кроме того, на популярность программы оказали влияние растущие цены на квартиры, добавляет президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина. Из-за этого целевой аудитории семейной ипотеки становится все меньше. При этом эксперт уверен: застройщики вряд ли взвинтят стоимость квадратного метра в связи с продлением программы. Во-первых, так они распугают последних покупателей, во-вторых, иногда они просто не могут этого сделать из-за условий банковского проектного финансирования.

«У застройщиков есть плановое повышение цены в рамках проектного финансирования. Конечно, на квартиры в домах, близких к сдаче, цена может быть иная, чем в начале строительства. Играют роль и инфляционные моменты. Центробанк прогнозирует сохранение ключевой ставки на том же уровне или даже ее повышение. А ведь это также сказывается на экономике проектов», — отмечает эксперт.

Какие изменения в семейную ипотеку рассматривали?

Обсуждая изменение программы, предлагали ввести дифференцированные ставки в зависимости от числа детей. Для семей с одним ребенком льготный процент мог бы вырасти до 10–12%, для родителей с двумя детьми — остаться около 6%, а для многодетных — опуститься до 4% и ниже.

Кроме того, Минфин предлагал исключить из льготной программы семейной ипотеки квартиры площадью менее 30–34 "квадратов". Также предлагали ограничить срок действия льготной ставки 15 годами.