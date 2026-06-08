Вместо ипотеки. Барнаульцы редко пользуются рассрочкой от застройщиков при покупке квартир

Некоторые компании предлагают нестандартный способ покупки

08 июня 2026, 09:15, ИА Амител

Новостройки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более 40% новостроек Москвы в первом квартале 2026 года были проданы благодаря рассрочке от застройщика. В отличие от ипотеки, кредитором при таком способе оплаты выступает девелопер, а не банк. Но Барнаул — не Москва, и на рынке алтайской столицы этот инструмент используют гораздо реже. Однако есть покупатели, для которых рассрочка — выгодный инструмент. Как работает механизм и кому он интересен — в материале amic.ru.

Наследники и бизнесмены

В связи с уходом льготной ипотеки "для всех", ограничениями в семейной программе и высокими базовыми ставками на жилищные кредиты, девелоперы начали искать пути для привлечения покупателей. Одним из таких инструментов стала рассрочка.

Справка

Рассрочка от застройщика — это способ оплаты недвижимости, при котором покупатель выплачивает стоимость квартиры частями в течение определенного периода. Классический вариант: покупатель вносит первоначальный взнос (10–50%, но иногда и 80% от стоимости жилья), а оставшуюся сумму застройщик делит на равные части, которые человек выплачивает раз в месяц (или квартал, или полгода, или с другой периодичностью). Главное отличие от ипотеки — при этом способе обычно не предполагаются проценты, которые выплачиваются банку в случае с жилищным кредитом.

Механизм рассрочки интересен в первую очередь покупателям, которые планировали продать свою квартиру и вложиться в новостройку. Им на время возведения ЖК (год-два) пришлось бы снимать жилье или ютиться у родственников. Рассрочка позволяет покупателям остаться в своей квартире до сдачи новостройки.

«Есть категория горожан, которые не подходят под условия семейной ипотеки, но у них есть первоначальный взнос 20%. Они могут внести эти средства, закрепить за собой квартиру и ежемесячно в течение года-двух вносить определенную сумму. Она может быть равна среднему платежу по ипотеке — то есть где-то 50 тыс. рублей. Все это время покупатели живут в своей квартире, и когда дом близок к сдаче, могут ее продать и закрыть оставшуюся сумму. Возможно, у семьи даже останутся средства на ремонт», — отмечает президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

Интересна рассрочка от застройщика людям, которые получили недвижимость по наследству, планируют ее затем продать, но не хотят платить налог, говорит руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова. Дело в том, что если наследник сразу продает недвижимость, ему придется заплатить 13% от стоимости жилья (1 млн — необлагаемая налоговая база, на остальную сумму начислят налог). Иногда это весомые суммы. Рассрочка позволяет не расставаться с этими деньгами.

«Люди сначала оформляют рассрочку, если не вышел еще трехлетний срок после получения наследства, ждут сдачи дома, платят застройщику ежемесячную сумму, а уже затем продают квартиру. Также рассрочка может быть интересна бизнесменам. У них есть денежные средства, но они в обороте, вытаскивать их невыгодно. Тогда они оформляют рассрочку и уже в конце срока отдают всю сумму», — говорит Ольга Зембатова.

"Точечный инструмент"

И все же рассрочка от застройщика на рынке Барнаула пока не так популярна, как в Москве. Во-первых, некоторые горожане берут новостройки с нуля, то есть у них нет жилья на продажу. Во-вторых, пока львиную долю сделок занимает семейная ипотека (использовать и госпрограмму, и рассрочку не получится). В-третьих, не для всех квартир рассрочка выгодна, говорят эксперты.

«Менее эффективен такой механизм для квартир, которые скоро уже сдаются в эксплуатацию. Кроме того, застройщики могут предлагать в рассрочку только крупногабаритные квартиры, а вот студии — нет», — отмечает Марина Ракина.

Есть у рассрочки и свой "подводный камень", добавляет Ольга Зембатова. Пока покупатель полностью не рассчитается за квартиру, она ему не принадлежит. И если у застройщика возникнут финансовые трудности, стройку "заморозят", покупателю будет сложно вернуть свои деньги. Также до окончания срока рассрочки покупатель не может продавать недвижимость — это еще один "тормоз" для некоторых граждан.

«Здесь работает договор рассрочки с застройщиком. Но мало ли что произойдет за год-два, пока строится ЖК? То есть пока нет полного расчета за квартиру, нет и собственности. Да и вообще: не у многих людей на сегодняшний день есть возможность где-то взять 5-6 млн рублей, чтобы через два года закрыть эту рассрочку. Поэтому в основном это точечный инструмент. Пока основным "другом" новостроек остается семейная ипотека», — резюмирует эксперт.