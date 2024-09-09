Новым депутатом АКЗС стал единоросс-газовик Евгений Григоренко

Вакантное место в Заксобрании образовалось в декабре 2023 года

09 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Евгений Григоренко / Фото: altai-ter.er.ru

Кандидат в депутаты АКЗС от партии "Единая Россия" Евгений Григоренко набрал больше всего голосов на довыборах в региональное Заксобрание.

Как распределились голоса по результатам обработки 100% протоколов:

Евгений Григоренко ("Единая Россия") – 3656 голосов (52,93%);

Оксана Молодых ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 1154 голоса (16,71%);

Игорь Странцов ("Новые люди") – 561 голос (8,12%);

Анна Юферева (ЛДПР) – 560 голосов (8,11%);

Владимир Гуляев ("Коммунисты России") – 518 голосов (7,5%);

Матиас Дениц (КПРФ) – 392 голоса (5,68%).

Явка на довыборы депутата АКЗС составила 12,79%.

Напомним, вакантное место в Заксобрании образовалось в декабре 2023 года после того, как единоросса Ивана Нифонтова назначили главой Минспорта Алтайского края.

Справка:

Евгений Григоренко родился 24 декабря 1985 года в селе Краснощеково Алтайского края. В 2008 году окончил Алтайский государственный технический университет по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция", в 2016-м – Алтайский государственный университет по специальности "Финансы и кредит".

С 2008 по 2010 год был специалистом проектной группы ОАО "Алтайгазпром", до 2012 года – главным специалистом отдела по газификации комитета по энергоресурсам и газификации администрации Барнаула, а после – начальником этого отдела. В 2012-м перешел на работу в компанию ОАО "Газпром газораспределение Барнаул" – начальником отдела строительного контроля, через два года занял пост заместителя генерального директора по капитальному строительству АО "Газпром газораспределение Барнаул".

С 2015 по 2016 год – генеральный директор ООО "Барнаул Газ-Сервис", до 2020 года – заместитель директора филиала по строительству и инвестициям ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области. В 2020 году вернулся в Алтайский край и занял пост замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края. В 2022 году назначен гендиректором компании "Газпром газораспределение Барнаул".