Бизнес-эксперты рассказали о пользе ПМЭФ-2023 для Алтайского края

Власти региона на Петербургском международном экономическом форуме – 2023 заключили четыре крупных соглашения

22 июня 2023, 07:20, ИА Амител

Круглый стол 20 июня / Фото: Антон Дегтярев

Впечатляющего объема инвестиций добился Алтайский край благодаря соглашениям, которые заключил губернатор Виктор Томенко во время Петербургского международного экономического форума – 2023. Всего глава региона на ПМЭФ подписал четыре крупных соглашения о сотрудничестве в сферах туризма, жилищного строительства, дорожного хозяйства и промышленности. Общий объем инвестиций в экономику Алтайского края составит более 50 млрд рублей. Как соглашения изменят Алтайский край и как меняется экономика региона, обсудили эксперты и представители регионального бизнеса на круглом столе 20 июня.

Какие соглашения подписал губернатор на ПМЭФ-2023?

Одно из соглашений, которые заключил в рамках ПМЭФ-2023 губернатор Томенко, касается строительства микрорайона "Новый Барнаул". Оно должно принести региону до 50 млрд инвестиций. Соглашение предусматривает строительство микрорайона на 500 тысяч квадратных метров жилья на острове Побочень и создание там до трех тысяч рабочих мест. Комфортное жилье в краевой столице смогут получить десятки тысяч человек. Проект должны воплотить в жизнь до 2030 года.

Второе соглашение подписано с компанией – производителем стеклянной упаковки "Сибирское стекло". Предполагается строительство завода для организации добычи содосульфатного сырья из месторождения озера Танатар и дальнейшего производства кальцинированной соды в Михайловском районе Алтайского края. Реализация этого проекта даст региону 150 рабочих мест, увеличит налоговые поступления в бюджет края и улучшит социальную обстановку в муниципалитетах. Инвестиции в проект составят 1,2 млрд рублей. Запустить проект планируется через два с половиной года, сейчас идет проектирование.

Третье соглашение заключено между правительством Алтайского края и ООО "Сибинтел-Холдинг". Оно предполагает строительство курортного комплекса с гостиницей на 350 мест 4-5 звезд с центром превентивно-оздоровительной медицины, открытым минеральным бассейном и спа-комплексом на территории Белокурихи. Инвестиции в проект составят 2 млрд рублей. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

И последнее соглашение подписали на форуме главы трех регионов Сибири: Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области. Оно касается развития Чуйского тракта. Проект предполагает получение трактом статуса национального туристского маршрута, расширение дороги по всей длине к 2035 году и привлечение туроператоров к благоустройству маршрута. Предполагается, что на всем протяжении Чуйского тракта определят места, где появятся гостиницы, кафе, рестораны и другие объекты.

"Эффект от реализации проектов, по которым подписаны соглашения почувствуют многие жители Алтайского края. Ведь заявленные миллиарды инвестиций – это в конечном итоге дополнительные доходы для регионального бюджета, а значит, дополнительные возможности улучшения социальной инфраструктуры: строительства и ремонта больниц, школ, детских садов, приведения в порядок коммунального хозяйства", – подчеркнул губернатор Виктор Томенко.

Круглый стол 20 июня/ Фото: Антон Дегтярев

Что значат такие итоги ПМЭФ-2023 для алтайского бизнеса?

Алтайский край на форуме добился получения впечатляющего объема инвестиций, отметил московский эксперт, директор по политическому анализу института социального маркетинга Виктор Потуремский. По его мнению, в дальнейшем вложения в наш регион будут только расти. А все потому, что Алтайский край занимает особое положение в стране из-за так называемого "разворота на восток" и развития новых экономических связей в направлении Китая и Казахстана, считает эксперт.

Представители бизнес-сообщества Алтайского края также уверены, что новые проекты пойдут на пользу региону. Глава краевого Минэкономразвития Анатолий Нагорнов на круглом столе напомнил, что за последние годы край подписал на форуме 22 соглашения более чем на 100 млрд рублей, многие из них сейчас реализуются. Среди них, например, отель "Гранд-Крио Алтай", санаторий "Алтайвест", горнолыжный комплекс "Алтай-Пэлас", расширение Чуйского тракта и так далее.

Федеральные инвестиции позволят в ускоренном темпе построить на селе образовательные, медицинские, культурные, спортивные и прочие объекты социальной инфраструктуры, а также организовать новые производства. Также это поможет реализовать крупные проекты вроде зернового коридора в Китай, построить новые туристические кластеры и реконструировать дорогу на Казахстан, считают эксперты круглого стола.

Развитие бизнеса в регионе происходит в том числе и из-за того, что меры поддержки предпринимателей в России и в крае сейчас активно растут, напомнил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. На ПМЭФ-2023 президент РФ Владимир Путин анонсировал новые методы поддержки. Например, до конца года будет разработан механизм инвестиционного налогового вычета. По словам Химочки, вычеты дадут льготы предприятиям, им будет выгоднее вкладываться в инженерную и социальную инфраструктуру, заменять оборудование, чтобы повысить производительность труда. Химочка подчеркнул, что сейчас бизнес необходимо "напитывать ресурсами", чтобы закрывать потребности импортозамещения.

Но самое бурное обсуждение участников встречи вызвало развитие туризма и сельского хозяйства в Алтайском крае и влияние на них подписанных на ПМЭФ-2023 соглашений.

Анатолий Нагорнов / Фото: Антон Дегтярев

Сельское хозяйство

Министр сельского хозяйства региона Сергей Межин отметил, что в 2022 году инвестиции в сельское хозяйство региона составили порядка 30 млрд рублей. Это позволило отрасли пережить трудный период. Сейчас регион постепенно выходит на новые рынки сбыта – это Китай, Казахстан, Киргизия. По словам Межина, 70-80% произведенной алтайской продукции в данный момент вывозится в регионы России и в другие страны. Так, в прошлом году из края экспортировали порядка миллиона тонн зерновых культур, полмиллиона масличных культур, идет рост по экспорту муки и крупы, отметил Межин.

При этом проблем у отрасли все еще хватает. Один из главных вопросов – кадровый. Сергей Межин отметил, что сейчас краевой Минсельхоз уделяет привлечению и поддержке молодых специалистов большое внимание.

О дефиците кадров говорит и руководитель агрофирмы "Алтай" Алексей Горбик. По его словам, найти на предприятие специалиста – скотника, комбайнера, камазиста или инженера – очень сложно.

Одним из способов побороть кадровый дефицит является создание агрогородков, о которых говорил губернатор Томенко в послании депутатам АКЗС, считает гендиректор Бочкаревского пивоваренного завода Сергей Смагин. По его словам, такие агрогородки помогут удержать людей на селе, создав там нужные условия жизни, и тем самым сохранить сотрудников на предприятиях.

"Подготовка кадров и удержание людей на селе – главные задачи. Условия жизни должны быть лучше, чем в городе, тогда жители будут возвращаться сюда и оставаться здесь жить. Сегодня возврат на село – это трудовой подвиг, этот тренд надо менять. Тогда мы будем конкурентоспособными. В том числе надо создавать и сельские лицеи. Отправляя молодежь в городской лицей, есть большие риски потерять студента, шансы на возвращение становятся меньше", – пояснил Смагин.

Также важно строить и новое комфортное жилье в райцентрах: сейчас, если компетентный врач приезжает на село, то ему даже не везде могут дом выделить.

Кроме того, чтобы села развивались, важно сохранить доходность предприятий, подчеркнул Смагин. В таком случае, отметил он, цены не будут "скакать", работникам будут платить достойную зарплату и "продовольственная безопасность" страны будет обеспечена.

Дмитрий Филяков и Алексей Горбик / Фото: Антон Дегтярев

"Отрасль рванула"

Но и в нынешних условиях сельским предприятиям удается получать высокие результаты. Например, агрофирма "Алтай" за последние пять лет смогла перевооружиться, обновить комбайновый, тракторный и автомобильные парки, в том числе и благодаря поддержке от Минсельхоза, отметил Алексей Горбик. Это позволило компании увеличить урожайность и остаться на плаву.

"Алтайский бройлер" смог построить шесть цехов для птицы, создать 80 рабочих мест в Зональном районе и 30 рабочих мест в Бийске, сообщил руководитель предприятия Румиль Зинюров. В этом году предприятие планирует расшириться и увеличить производственные мощности с 6 до 10 тысяч голов в час к ноябрю 2023 года. Сейчас идут подготовительные работы по строительству комбикормового завода и заключению инвестиционного соглашения на создание новых производств в Зональном районе края.

По словам Румиля Зинюрова, предприятие пока еще работает на иностранном оборудовании, но уже появляется отечественная техника, которой можно будет заменить западные машины.

Техника для сельского хозяйства производится и в Алтайском крае, отметил директор УК ПТ "Юг Алтая" Станислав Кедик. По инициативе губернатора Томенко их компания уже реализовала проект промышленного технопарка в Рубцовске.

"За последние 10 лет наша отрасль рванула. Если в 2014 году доля российской продукции на рынке сельхозмашин не доходила и до 25%, то сегодня это 65-70%. В Рубцовске был построен промышленный технопарк с привлечением федерального финансирования, с активным участием губернатора и его команды. Объект по требованиям должен был строиться два года, но построен за полтора. Уровень качества признан всеми, и те показатели, которые технопарк должен был достичь за пять лет, он достиг за два года", – пояснил Станислав Кедик.

Продукцию промышленного технопарка представят уже на "Дне Сибирского поля" 28-29 июня.

Румиль Зинюров / Фото: Антон Дегтярев

Туризм

Большое внимание на ПМЭФ-2023 уделяли развитию туризма. Президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования для инвесторов, готовых вложиться в строительство 3-4-звездочных отелей. И Алтайский край уже получил предложения от четырех компаний, желающих поучаствовать в программе, рассказал начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Но главный договор в сфере туризма для края на ПМЭФ-2023 – соглашение по развитию Чуйского тракта, отметил Дешевых.

"В рамках форума было подписано соглашение по созданию туристского межрегионального маршрута Чуйский тракт. Кроме объекта транспортной инфраструктуры, который реконструируется до четырех полос и становится безопасным, будут созданы еще и объекты туристического интереса. Там будут реконструированы средства размещения, объекты придорожного сервиса, объекты отдыха, облагороженные достопримечательности, разрабатываются аудиогиды – то, что сделает дорогу комфортной и интересной, планируется создание съездов к объектам придорожной инфраструктуры, улучшение навигации и маршрутов", – отметил Дешевых.

По словам главы управления по туризму, сегодня Алтайский край заключил более 40 соглашений с инвесторами на сумму более 50 млрд рублей. За ними стоит развитие туристической, транспортной, инженерной инфраструктуры. Оно привлечет более 4 тысяч новых рабочих мест и увеличит отчисления в бюджеты всех уровней, подчеркнул Дешевых. Так, за пять лет поступления в бюджеты увеличились на 66%, сказал он.

Благодаря проектам и вложениям в туризм Белокуриха стала курортом федерального значения, напомнил гендиректор санатория "Россия" в Белокурихе Федор Ефимов. И турбизнес здесь сейчас успешно развивается. Так, например, владельцы "России" открыли пятизвездочный отель "На Камушках" и пантолечебницу.

Федор Елфимов (в центре) / Фото: Антон Дегтярев

Еще один успешный кейс – развлекательный комплекс Altai Palace, получивший поддержку федерального уровня.

"Мощный рост мы получили ввиду получения льготного кредита. Сейчас мы строим большой отель на 250 номеров, ведутся работы, мы в этом году сможем ввести 190 номеров как в игорной зоне, так и на "Бирюзовой Катуни". Также мы участвовали в строительстве автомобильной дороги Белокуриха – "Бирюзовая Катунь", она сделает объекты более доступными и даст возможность туристам из Белокурихи приезжать к нам на объекты", – объяснил руководитель Altai Palace Дмитрий Филяков.