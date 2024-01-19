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Почти 20% жителей Алтайского края заявили, что их доходы в 2023 году упали

О росте доходов чаще всего заявляли рекрутеры (36%), строители (32%) и работники производственных предприятий (31%)

19 января 2024, 23:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

19% опрошенных сервисом по поиску работы hh.ru барнаульцев заявили, что в прошедшем году их доходы упали. Согласно результатам опроса, чаще всего об этом говорили медики и фармацевты – 33% от общего числа респондентов.

Еще 24% заявили, что их зарплаты выросли, а у 32% остались на прежнем уровне. О росте доходов чаще всего говорили рекрутеры (36%), строители (32%) и работники производственных предприятий (31%). Реже –  медики (8%), а также административный персонал и сотрудники магазинов розничной торговли (по 18%). На прежнем уровне доходы остались преимущественно у управленцев (43%).

Остальные затруднились дать ответ или же в прошлом году не работали.

Алтайский край зарплаты

Комментарии 12

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Гость

07:15:56 20-01-2024

24% заявили, что их зарплаты выросли ---- а 20 % упали. То есть наверное немного выравнились, у фармацевтов снизились, на производстве выросли, может это и нормально

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Гость

07:46:54 20-01-2024

С учетом инфляции доходы упали у всех, у кого рост заработной платы не составил 20%

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Гость

10:12:50 20-01-2024

Гость (07:46:54 20-01-2024) С учетом инфляции доходы упали у всех, у кого рост заработно... Не 20%, а 40%, какие 20%, бытовая техника, недвижимость только подорожала в два раза и много чего ещё.

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Гость

09:10:44 20-01-2024

Потому что многие ставки сокращают, поэтому в бюджетных сферах зп снизились

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Виктор

10:09:47 20-01-2024

У пенсионеров упали на две пенсии за год(в пересчете на доллары).

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Гость

12:29:28 20-01-2024

Виктор (10:09:47 20-01-2024) У пенсионеров упали на две пенсии за год(в пересчете на долл... Да? А вот недавно репортаж был тут, что пенсионеры за ВВП подписываются - значит, всё устраивает

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гость

10:33:00 20-01-2024

А вот у пенсионеров упала вера на чиновников - по сути на пенсию просто не прожить . И это ведь знают в верхах,значит идёт просто геноцид пожилых людей ,которые замете работали на заводах (да тогда были заводы). Очень жаль ,что такое случилось в нашей ""правдивой демократии". И добавить то не чего!!!

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Гость

11:07:49 20-01-2024

гость (10:33:00 20-01-2024) А вот у пенсионеров упала вера на чиновников - по сути на пе... Горькая правда....

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Гость

11:44:36 20-01-2024

гость (10:33:00 20-01-2024) А вот у пенсионеров упала вера на чиновников - по сути на пе... такое случилось в нашей ""правдивой демократии". Смеха ради сравните конституцию старую и новую и поймете, что живем мы по фэ-ншую.

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Гость

11:53:11 20-01-2024

гость (10:33:00 20-01-2024) А вот у пенсионеров упала вера на чиновников - по сути на пе... Вы хоть на пенсию успели выйти, а нам и это уже не светит, после новой пенсионной реформы.

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Гость

12:04:37 20-01-2024

гость (10:33:00 20-01-2024) А вот у пенсионеров упала вера на чиновников - по сути на пе... Особенно после последней , так называемой, индексации. По факту , прибавка составила на 50% меньше заявленной. К одной части пенсии прибавили 7,5%, с о второй убавили половину этого. Вот такой финт(((

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гость

21:37:39 20-01-2024

Обидней всего ,что обидели то (простите за тавтологию) пожилых людей как то так "по тихой грусти" т.е. ни один НАРОДНЫЙ депутат даже не посетовал о тягостях жизни пенсионеров. Вывод - очень печальный ,мы все с вами просто "муравьи" и кстати в муравейнике где всегда зима.

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