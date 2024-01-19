Почти 20% жителей Алтайского края заявили, что их доходы в 2023 году упали

О росте доходов чаще всего заявляли рекрутеры (36%), строители (32%) и работники производственных предприятий (31%)

19 января 2024, 23:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

19% опрошенных сервисом по поиску работы hh.ru барнаульцев заявили, что в прошедшем году их доходы упали. Согласно результатам опроса, чаще всего об этом говорили медики и фармацевты – 33% от общего числа респондентов.

Еще 24% заявили, что их зарплаты выросли, а у 32% остались на прежнем уровне. О росте доходов чаще всего говорили рекрутеры (36%), строители (32%) и работники производственных предприятий (31%). Реже – медики (8%), а также административный персонал и сотрудники магазинов розничной торговли (по 18%). На прежнем уровне доходы остались преимущественно у управленцев (43%).

Остальные затруднились дать ответ или же в прошлом году не работали.