На следующей неделе мерзнуть по ночам уже не придется

19 мая 2026, 10:41, ИА Амител

Потепление / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае почти неделю совсем не майская погода: ночью минусовые температуры, а днем так холодно, что без куртки из дома лучше не выходить. А хочется уже лета, особенно если учесть, что до этого было несколько очень жарких дней. Впрочем, ждать осталось недолго — потерпеть надо буквально дней семь-восемь. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

Эту неделю — до 24 мая — будет холодно и дождливо. Осадки ожидаются почти каждый день, а столбики термометров будут показывать +9...+14 градусов. Немного потеплеет лишь в среду, 20 мая, когда прогнозируют +19 градусов.

Серьезное потепление придет во вторник, 26 мая. Начиная с этого дня температура каждый день будет постепенно расти и дойдет до +29 градусов к субботе, 30 мая. Будет несколько дождливых дней.

Ночные температуры в последнюю неделю мая прогнозируются на уровне +14...+16 градусов. Так что мерзнуть по ночам уже не придется.

Gismeteo

Данный прогноз почти идентичен предыдущему. Расхождение есть в градусах, но оно не такое сильное. А также в осадках: эта неделя будет дождливой, а на следующей — ничего выпадать не будет.