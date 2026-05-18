В первую неделю придется немного пострадать, а во вторую — будет уже попроще

18 мая 2026, 11:45, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

В Барнауле с 18 мая начался первый этап гидравлических испытаний теплосетей, на время проведения которых часть жителей осталась без горячей воды. Продлятся работы до 1 июня включительно. В эти две недели погода жарой не порадует: первая неделя будет довольно прохладной, а вторая — просто теплой. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

В первую неделю, с 18 по 24 мая, сильного потепления не ожидается. Столбики термометров просто каждый день будут в буквальном смысле прыгать. Так, 18 мая будет +8 градусов, 20 мая ожидается +19 градусов, а 22 мая температура упадет до +9 градусов, а потом ожидается +16 градусов.

Во вторую неделю прогнозируют +18...+23 градуса.

Погода в эти две недели, как ожидается, будет пасмурной и дождливой.

Gismeteo

Данный прогноз почти идентичен предыдущему: в первую неделю будет холодно, потом придет потепление, будут дожди.

Разница в том, что во вторую неделю будет теплее: примерно +22...+26 градусов.

Так что с 18 по 24 мая придется немного пострадать без горячей воды. А в последнюю неделю месяца будет попроще.