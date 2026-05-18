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Вообще не жарко. Какая погода будет в Барнауле во время отключения горячей воды до 1 июня

В первую неделю придется немного пострадать, а во вторую — будет уже попроще

18 мая 2026, 11:45, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru
Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

В Барнауле с 18 мая начался первый этап гидравлических испытаний теплосетей, на время проведения которых часть жителей осталась без горячей воды. Продлятся работы до 1 июня включительно. В эти две недели погода жарой не порадует: первая неделя будет довольно прохладной, а вторая — просто теплой. Об этом говорят данные сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

В первую неделю, с 18 по 24 мая, сильного потепления не ожидается. Столбики термометров просто каждый день будут в буквальном смысле прыгать. Так, 18 мая будет +8 градусов, 20 мая ожидается +19 градусов, а 22 мая температура упадет до +9 градусов, а потом ожидается +16 градусов.

Во вторую неделю прогнозируют +18...+23 градуса.

Погода в эти две недели, как ожидается, будет пасмурной и дождливой.

Gismeteo

Данный прогноз почти идентичен предыдущему: в первую неделю будет холодно, потом придет потепление, будут дожди.

Разница в том, что во вторую неделю будет теплее: примерно +22...+26 градусов.  

Так что с 18 по 24 мая придется немного пострадать без горячей воды. А в последнюю неделю месяца будет попроще. 

Барнаул / Фото: Сибирская генерирующая компания (СГК)

Опубликован график отключений горячей воды в Барнауле в 2026 году. Карта, сроки и адреса

В этом году отключения горячей воды на время гидравлических испытаний разделены на четыре этапа
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Комментарии 3

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Гость

12:05:13 18-05-2026

Почему отопление-то не включают? Чо за необходимость морозиться?

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Гостья

12:41:36 18-05-2026

Гость (12:05:13 18-05-2026) Почему отопление-то не включают? Чо за необходимость морозит... А были желающие и в марте отопление отключить. Они-то теперь рады, наверное!

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Гость

12:50:00 18-05-2026

Да в нашем доме уже в феврале отключают самовольно, чтоб меньше платить. Приходится из - за особо жадных, но не бедных, терпеть и переходить на обогреватели

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