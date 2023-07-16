Почти 7 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае

За неделю эти членистоногие покусали более 200 человек

16 июля 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 223 жителя Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратились 6875 человек, в том числе 1814 детей. В Барнауле зарегистрировали 2429 пострадавших, из них 382 ребенка.

"Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение", – рассказали в ведомстве.

Сейчас в регионе наблюдается спад активности клещей. Однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее в управлении сообщили, что в июле 2023 года в крае отмечается рост численности комаров в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.