Почти до +20 градусов потеплеет в Алтайском крае 19 марта

Сильнее всего воздух прогреется в предгорьях

19 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Днем 19 марта в предгорьях Алтайского края потеплеет до +17 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +7...+12 градусов. Преимущественно без осадков, дороги местами покроет сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +10...+12 градусов. Обойдется также практически без осадков, на дорогах местами сильная гололедица. Скорость ветра – 3-8 м/с.