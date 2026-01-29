Почти каждая пятая пачка молока в России оказалась подделкой

Россельхознадзор перечислил основные способы фальсификации молочной продукции в 2025 году

29 января 2026, 14:11, ИА Амител

Масло и молоко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В 2025 году доля поддельной молочной продукции на российских прилавках достигла рекордных показателей за последние годы — 17,68%, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Динамика роста фальсификата выглядит тревожно. Если в 2022 году доля поддельной продукции составляла 14,68%, в 2023-м снизилась до 12,04%, а в 2024-м выросла до 13,09%, то к 2025 году показатель взлетел до 17,68%.

«В Россельхознадзоре объяснили, что молочная продукция особенно привлекательна для фальсификации из‑за высокого спроса. Подделывать такие товары технологически несложно, а производители получают существенную экономическую выгоду при минимальных затратах. Рост выявленных некачественных проб в 2025 году связан с масштабными проверками магазинов низкой ценовой категории», — говорится в публикации.

Серьезность проблемы подтверждают и данные Роспотребнадзора. Так, с мая 2024 года при считывании маркировки на кассах было заблокировано 613 миллионов попыток продажи молочной продукции с нарушениями. Из них 278 миллионов касались товаров, нелегально введенных в оборот.

Россельхознадзор перечислил основные способы фальсификации молочной продукции. Это добавление растительных масел и жиров, использование говяжьего жира, введение в состав крахмала и сои, включение не указанных в маркировке компонентов (например, сухого молока), замена качественного биологического молока менее ценными аналогами, нарушение технологии производства и применение дешевых заменителей сырья.

Ранее сообщалось, что Алтайский край стал вторым в России по росту производства молока. Таких показателей регион достиг, несмотря на сокращение поголовья КРС.