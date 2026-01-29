НОВОСТИОбщество

Почти каждая пятая пачка молока в России оказалась подделкой

Россельхознадзор перечислил основные способы фальсификации молочной продукции в 2025 году

29 января 2026, 14:11, ИА Амител

Масло и молоко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Масло и молоко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В 2025 году доля поддельной молочной продукции на российских прилавках достигла рекордных показателей за последние годы — 17,68%, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Динамика роста фальсификата выглядит тревожно. Если в 2022 году доля поддельной продукции составляла 14,68%, в 2023-м снизилась до 12,04%, а в 2024-м выросла до 13,09%, то к 2025 году показатель взлетел до 17,68%.

«В Россельхознадзоре объяснили, что молочная продукция особенно привлекательна для фальсификации из‑за высокого спроса. Подделывать такие товары технологически несложно, а производители получают существенную экономическую выгоду при минимальных затратах. Рост выявленных некачественных проб в 2025 году связан с масштабными проверками магазинов низкой ценовой категории», — говорится в публикации.

Серьезность проблемы подтверждают и данные Роспотребнадзора. Так, с мая 2024 года при считывании маркировки на кассах было заблокировано 613 миллионов попыток продажи молочной продукции с нарушениями. Из них 278 миллионов касались товаров, нелегально введенных в оборот.

Россельхознадзор перечислил основные способы фальсификации молочной продукции. Это добавление растительных масел и жиров, использование говяжьего жира, введение в состав крахмала и сои, включение не указанных в маркировке компонентов (например, сухого молока), замена качественного биологического молока менее ценными аналогами, нарушение технологии производства и применение дешевых заменителей сырья.

Ранее сообщалось, что Алтайский край стал вторым в России по росту производства молока. Таких показателей регион достиг, несмотря на сокращение поголовья КРС.

Проверка в супермаркете / Фото: amic.ru

Три тысячи тонн подозрительных консервов нашли в Алтайском крае

Больше только в Калининградской и Новгородской областях
НОВОСТИПроисшествия

Молоко здоровое питание

Комментарии 27

Avatar Picture
Гость

14:21:22 29-01-2026

зато маркируем все и вся

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:27 29-01-2026

И где посадки? Понять и простить?

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:07 29-01-2026

а не так давно, одна специалистка из молочной отрасли заявляла, что благодаря политике государства и честному знаку с меркурием, доля фальсификата в молочной продукции снизилось с 60% до 5% за 5 или 7 лет. а оказывается, что наоборот - доля фальсификата растет. Отрицательный рост и тенденции вправо, так сказать.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

14:36:58 29-01-2026

Вот молоко "Домик в деревне" можно смело в холодильник не ставить, не скиснется.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:06 29-01-2026

а ПМЖЛ вообще никогда не портится.. прям супер вечное немолоко

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:48 29-01-2026

Гость (14:45:06 29-01-2026) а ПМЖЛ вообще никогда не портится.. прям супер вечное немоло... оно изначально испорчено

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:53 29-01-2026

Гость (16:10:48 29-01-2026) оно изначально испорчено... нет.. оно ненастоящее. а химоза не может портиться

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

14:48:56 29-01-2026

У меня сложилось впечатление ,что сливочное масло всё напрочь подделка.Какое ни купишь, всё дерьмо.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:18:00 29-01-2026

Акакий (14:48:56 29-01-2026) У меня сложилось впечатление ,что сливочное масло всё напроч... вы самое наидорогое выше 80 проц. покупайте

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:41 29-01-2026

белый замок просто пестня - молоко может стоять три недели спокойно, ну при +4 правда. может он конечно так и должно быть. сметана еще дольше простояла. это чудА какая-то!!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:53:11 29-01-2026

Гость (14:54:41 29-01-2026) белый замок просто пестня - молоко может стоять три недели с... Не должно, у молока (вечером надоенного) утром в холодильнике под крышкой в банке сливки уже. А вот сметана (из молока которая) может неделю точно простоять особенно густая которую намазывать можно.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:39:20 30-01-2026

гость (20:53:11 29-01-2026) Не должно, у молока (вечером надоенного) утром в холодильник... а ты думаешь тебе в пакет молоко прям из под коровы наливают?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:14 29-01-2026

Хотите настоящее молоко? Просто заведите корову.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:11:45 29-01-2026

Гость (14:56:14 29-01-2026) Хотите настоящее молоко? Просто заведите корову. ... На балконе?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:45:45 29-01-2026

гость (15:11:45 29-01-2026) На балконе? ... Под ))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:24 29-01-2026

Другими словами Меркурий нужен чтобы деньги платили, а не для защиты от фальсификации. То есть для кормления чиновников. Людям нужно покупать напрямую от производителя и загнать весь рынок продуктов в тень. Может тогда чинуши будут думать

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:05 29-01-2026

Гость (14:59:24 29-01-2026) Другими словами Меркурий нужен чтобы деньги платили, а не дл... Для этого ещё Платон придумали, Честный Знак, техосмотр и ОСАГО.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:13 29-01-2026

Гость (15:24:05 29-01-2026) Для этого ещё Платон придумали, Честный Знак, техосмотр и ОС... Осаго нужен чтобы в тебя не въехал чумоход с которого кроме анализов взять нечего и было с каких шишей чинить авто. Да и техосмотр нужно ужесточить. Полгорода ездит травит всех своими ядовитыми выхлопами с вырезанными катализаторами

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:19:52 29-01-2026

Гость (15:44:13 29-01-2026) Осаго нужен чтобы в тебя не въехал чумоход с которого кроме ... Нда.... С вашими знаниями, вам уже неделю назад, должны были Нобелевскую премию "За мировую глупость" выдать... Хотя такой еще нет, так что ожидайте. У вас еще все впереди.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:45 29-01-2026

Гость (14:59:24 29-01-2026) Другими словами Меркурий нужен чтобы деньги платили, а не дл... Оно во всем так! Стабильность...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:13 29-01-2026

так может... имена победителей - в студию?! ну смысл ваших проверок, если производитель знает, что ему за эти проверки ничего не будет? штраф не считается, он эти штрафы может хоть каждую неделю платить, вот если его творчество покупать перестанут, это совсем другой результат будет

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:05 29-01-2026

в далекие и благословенные времена. когда первая кнопка была боле-мене нормальная, то по ней шла передача - контрольная закупка.
сейчас бы ее назвали инагентством, экстремизьмай и нацптерадактельством .
ну а привольнова - пондпиндосовеком

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
y

15:37:24 29-01-2026

Ладно бы только молочка. Все маркетплейсы завалены контрафактом и всем все равно. Пытоги

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

16:03:34 29-01-2026

Рынок – деньги любым способом! Печаль в том, что пострадали коровы, по крайне мере в нашем регионе – их поголовье сократилось..

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:04:03 29-01-2026

"Ранее сообщалось, что Алтайский край стал вторым в России по росту производства молока. Таких показателей регион достиг, несмотря на сокращение поголовья КРС." Т.е., начали подделку гнать?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:18:39 29-01-2026

это относится на 100 проц к зауралью на запад, дада

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:52 30-01-2026

Ошибочка небольшая. Не почти каждая пятая пачка молока в России оказалась подделкой, а каждая 5 пачка молока в России оказалась похожа на натуральное молоко.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров