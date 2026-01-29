Почти каждая пятая пачка молока в России оказалась подделкой
Россельхознадзор перечислил основные способы фальсификации молочной продукции в 2025 году
29 января 2026, 14:11, ИА Амител
В 2025 году доля поддельной молочной продукции на российских прилавках достигла рекордных показателей за последние годы — 17,68%, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на данные Россельхознадзора.
Динамика роста фальсификата выглядит тревожно. Если в 2022 году доля поддельной продукции составляла 14,68%, в 2023-м снизилась до 12,04%, а в 2024-м выросла до 13,09%, то к 2025 году показатель взлетел до 17,68%.
«В Россельхознадзоре объяснили, что молочная продукция особенно привлекательна для фальсификации из‑за высокого спроса. Подделывать такие товары технологически несложно, а производители получают существенную экономическую выгоду при минимальных затратах. Рост выявленных некачественных проб в 2025 году связан с масштабными проверками магазинов низкой ценовой категории», — говорится в публикации.
Серьезность проблемы подтверждают и данные Роспотребнадзора. Так, с мая 2024 года при считывании маркировки на кассах было заблокировано 613 миллионов попыток продажи молочной продукции с нарушениями. Из них 278 миллионов касались товаров, нелегально введенных в оборот.
Россельхознадзор перечислил основные способы фальсификации молочной продукции. Это добавление растительных масел и жиров, использование говяжьего жира, введение в состав крахмала и сои, включение не указанных в маркировке компонентов (например, сухого молока), замена качественного биологического молока менее ценными аналогами, нарушение технологии производства и применение дешевых заменителей сырья.
Ранее сообщалось, что Алтайский край стал вторым в России по росту производства молока. Таких показателей регион достиг, несмотря на сокращение поголовья КРС.
14:21:22 29-01-2026
зато маркируем все и вся
14:24:27 29-01-2026
И где посадки? Понять и простить?
14:32:07 29-01-2026
а не так давно, одна специалистка из молочной отрасли заявляла, что благодаря политике государства и честному знаку с меркурием, доля фальсификата в молочной продукции снизилось с 60% до 5% за 5 или 7 лет. а оказывается, что наоборот - доля фальсификата растет. Отрицательный рост и тенденции вправо, так сказать.
14:36:58 29-01-2026
Вот молоко "Домик в деревне" можно смело в холодильник не ставить, не скиснется.
14:45:06 29-01-2026
а ПМЖЛ вообще никогда не портится.. прям супер вечное немолоко
16:10:48 29-01-2026
Гость (14:45:06 29-01-2026) а ПМЖЛ вообще никогда не портится.. прям супер вечное немоло... оно изначально испорчено
16:26:53 29-01-2026
Гость (16:10:48 29-01-2026) оно изначально испорчено... нет.. оно ненастоящее. а химоза не может портиться
14:48:56 29-01-2026
У меня сложилось впечатление ,что сливочное масло всё напрочь подделка.Какое ни купишь, всё дерьмо.
22:18:00 29-01-2026
Акакий (14:48:56 29-01-2026) У меня сложилось впечатление ,что сливочное масло всё напроч... вы самое наидорогое выше 80 проц. покупайте
14:54:41 29-01-2026
белый замок просто пестня - молоко может стоять три недели спокойно, ну при +4 правда. может он конечно так и должно быть. сметана еще дольше простояла. это чудА какая-то!!
20:53:11 29-01-2026
Гость (14:54:41 29-01-2026) белый замок просто пестня - молоко может стоять три недели с... Не должно, у молока (вечером надоенного) утром в холодильнике под крышкой в банке сливки уже. А вот сметана (из молока которая) может неделю точно простоять особенно густая которую намазывать можно.
06:39:20 30-01-2026
гость (20:53:11 29-01-2026) Не должно, у молока (вечером надоенного) утром в холодильник... а ты думаешь тебе в пакет молоко прям из под коровы наливают?
14:56:14 29-01-2026
Хотите настоящее молоко? Просто заведите корову.
15:11:45 29-01-2026
Гость (14:56:14 29-01-2026) Хотите настоящее молоко? Просто заведите корову. ... На балконе?
20:45:45 29-01-2026
гость (15:11:45 29-01-2026) На балконе? ... Под ))
14:59:24 29-01-2026
Другими словами Меркурий нужен чтобы деньги платили, а не для защиты от фальсификации. То есть для кормления чиновников. Людям нужно покупать напрямую от производителя и загнать весь рынок продуктов в тень. Может тогда чинуши будут думать
15:24:05 29-01-2026
Гость (14:59:24 29-01-2026) Другими словами Меркурий нужен чтобы деньги платили, а не дл... Для этого ещё Платон придумали, Честный Знак, техосмотр и ОСАГО.
15:44:13 29-01-2026
Гость (15:24:05 29-01-2026) Для этого ещё Платон придумали, Честный Знак, техосмотр и ОС... Осаго нужен чтобы в тебя не въехал чумоход с которого кроме анализов взять нечего и было с каких шишей чинить авто. Да и техосмотр нужно ужесточить. Полгорода ездит травит всех своими ядовитыми выхлопами с вырезанными катализаторами
23:19:52 29-01-2026
Гость (15:44:13 29-01-2026) Осаго нужен чтобы в тебя не въехал чумоход с которого кроме ... Нда.... С вашими знаниями, вам уже неделю назад, должны были Нобелевскую премию "За мировую глупость" выдать... Хотя такой еще нет, так что ожидайте. У вас еще все впереди.
15:25:45 29-01-2026
Гость (14:59:24 29-01-2026) Другими словами Меркурий нужен чтобы деньги платили, а не дл... Оно во всем так! Стабильность...
15:05:13 29-01-2026
так может... имена победителей - в студию?! ну смысл ваших проверок, если производитель знает, что ему за эти проверки ничего не будет? штраф не считается, он эти штрафы может хоть каждую неделю платить, вот если его творчество покупать перестанут, это совсем другой результат будет
15:33:05 29-01-2026
в далекие и благословенные времена. когда первая кнопка была боле-мене нормальная, то по ней шла передача - контрольная закупка.
сейчас бы ее назвали инагентством, экстремизьмай и нацптерадактельством .
ну а привольнова - пондпиндосовеком
15:37:24 29-01-2026
Ладно бы только молочка. Все маркетплейсы завалены контрафактом и всем все равно. Пытоги
16:03:34 29-01-2026
Рынок – деньги любым способом! Печаль в том, что пострадали коровы, по крайне мере в нашем регионе – их поголовье сократилось..
19:04:03 29-01-2026
"Ранее сообщалось, что Алтайский край стал вторым в России по росту производства молока. Таких показателей регион достиг, несмотря на сокращение поголовья КРС." Т.е., начали подделку гнать?
22:18:39 29-01-2026
это относится на 100 проц к зауралью на запад, дада
12:47:52 30-01-2026
Ошибочка небольшая. Не почти каждая пятая пачка молока в России оказалась подделкой, а каждая 5 пачка молока в России оказалась похожа на натуральное молоко.