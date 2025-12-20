НОВОСТИПроисшествия

Три тысячи тонн подозрительных консервов нашли в Алтайском крае

Больше только в Калининградской и Новгородской областях

20 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Проверка в супермаркете / Фото: amic.ru
Проверка в супермаркете / Фото: amic.ru

Алтайский край вошел в число регионов-лидеров в России по выявлению консервированных продуктов, содержащих признаки подделки, сообщает "Коммерсант".

Самый значительный объем фальсификата был зафиксирован в Калининградской области – около 7 тысяч тонн. На втором месте оказалась Новгородская область с показателем 6 тысяч тонн, а третья позиция досталась Алтайскому краю, где обнаружили почти 3 тысячи тонн. В первую пятерку регионов с самыми большими объемами также вошли Москва (605 тонн) и Московская область (239 тонн).

В общей сложности в 2025 году система цифровой маркировки зафиксировала в России 18 тысяч тонн консервированной продукции с признаками фальсификации.

Начиная с 1 декабря для консервированных товаров действует автоматическая проверка данных между системой "Честный знак" и ветеринарной системой Россельхознадзора "ВетИС". Производителям запрещено выпускать в оборот маркированную продукцию, объем которой более чем на 5% превышает объем продукции, зарегистрированной в ветеринарной системе.

Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Эксперты назвали продукты, повышающие риск развития рака

В список вошли попкорн для микроволновки, энергетики и переработанное мясо
НОВОСТИЗдоровье

Алтайский край проверки Республика Алтай

Комментарии 15

Avatar Picture
гость

11:02:50 20-12-2025

,,Просрочка" ждёт новый завоз.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:02 20-12-2025

гость (11:02:50 20-12-2025) ,,Просрочка" ждёт новый завоз.... Хоть где-то в лидерах)))

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:05 20-12-2025

А колбаса без мяса, непрокисающее молоко, не плесневещй сыр, химозная курятина, ... и прочии импортозамещательские зверства не вызывают, подозрения, у режима ???

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:09 20-12-2025

Гость (11:58:05 20-12-2025) А колбаса без мяса, непрокисающее молоко, не плесневещй сыр,... На них стоят животворящая марка.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:46:26 20-12-2025

Гость (11:58:05 20-12-2025) А колбаса без мяса, непрокисающее молоко, не плесневещй сыр,... зачем и где ты такое покупаешь?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:48:45 20-12-2025

Гость (18:46:26 20-12-2025) зачем и где ты такое покупаешь?... Да в любой сети. Реально думаешь какой % мяса в колбасе?? Напугать?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:35 21-12-2025

гость (21:48:45 20-12-2025) Да в любой сети. Реально думаешь какой % мяса в колбасе?? Н... если колбасу из мяса делать - у тебя денег не хватит её покупать.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:22:01 21-12-2025

Гость (15:55:35 21-12-2025) если колбасу из мяса делать - у тебя денег не хватит её поку... Не переживай за меня, я мясо покупаю и даже знаю каким кормом кормят хрюшек. И сколько будет стоить колбаса из мяса тоже знаю, сам расчетом себестоимости занимался на мясокомбинате.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:48 20-12-2025

Если нет марки, то не съедобна?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:58:54 20-12-2025

Гость (12:03:48 20-12-2025) Если нет марки, то не съедобна?... Я марку не ем.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:28:55 20-12-2025

в 2025 году система цифровой маркировки зафиксировала в России 18 тысяч тонн консервированной продукции с признаками фальсификации.

И в каком гараже можно выпустить столько продукции? Это только на заводе можно. И никто не видел и не знает откуда везут, а водителям глаза завязывают. Наверное , какой -нибудь дворник Ресул имеет линию по изготовлению консервов и сотни машин для развоза по всей стране. Поэтому всё продолжится?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:33 21-12-2025

Не было регистрации в системе - это чисто техническая проблема, а не фальсификация.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:28:34 21-12-2025

Гость (15:26:33 21-12-2025) Не было регистрации в системе - это чисто техническая пробле... Ниии угадал, это называется подлог. Техническая проблема когда на банке код не прочитался, а когда тысячи штук не промаркированы это осознанный подлог, как правило с целью уклонения от налогов. ЮмАрист продукция не маркируется аааа пофиг скажем у нас техническая проблема)))

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:51 21-12-2025

Все на помойку.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:27:18 21-12-2025

Гость (20:15:51 21-12-2025) Все на помойку.... Там есть еда? Если да - то да.

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров