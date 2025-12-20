Три тысячи тонн подозрительных консервов нашли в Алтайском крае
Больше только в Калининградской и Новгородской областях
20 декабря 2025, 09:35, ИА Амител
Алтайский край вошел в число регионов-лидеров в России по выявлению консервированных продуктов, содержащих признаки подделки, сообщает "Коммерсант".
Самый значительный объем фальсификата был зафиксирован в Калининградской области – около 7 тысяч тонн. На втором месте оказалась Новгородская область с показателем 6 тысяч тонн, а третья позиция досталась Алтайскому краю, где обнаружили почти 3 тысячи тонн. В первую пятерку регионов с самыми большими объемами также вошли Москва (605 тонн) и Московская область (239 тонн).
В общей сложности в 2025 году система цифровой маркировки зафиксировала в России 18 тысяч тонн консервированной продукции с признаками фальсификации.
Начиная с 1 декабря для консервированных товаров действует автоматическая проверка данных между системой "Честный знак" и ветеринарной системой Россельхознадзора "ВетИС". Производителям запрещено выпускать в оборот маркированную продукцию, объем которой более чем на 5% превышает объем продукции, зарегистрированной в ветеринарной системе.
11:02:50 20-12-2025
,,Просрочка" ждёт новый завоз.
14:03:02 20-12-2025
гость (11:02:50 20-12-2025) ,,Просрочка" ждёт новый завоз.... Хоть где-то в лидерах)))
11:58:05 20-12-2025
А колбаса без мяса, непрокисающее молоко, не плесневещй сыр, химозная курятина, ... и прочии импортозамещательские зверства не вызывают, подозрения, у режима ???
12:25:09 20-12-2025
Гость (11:58:05 20-12-2025) А колбаса без мяса, непрокисающее молоко, не плесневещй сыр,... На них стоят животворящая марка.
18:46:26 20-12-2025
Гость (11:58:05 20-12-2025) А колбаса без мяса, непрокисающее молоко, не плесневещй сыр,... зачем и где ты такое покупаешь?
21:48:45 20-12-2025
Гость (18:46:26 20-12-2025) зачем и где ты такое покупаешь?... Да в любой сети. Реально думаешь какой % мяса в колбасе?? Напугать?
15:55:35 21-12-2025
гость (21:48:45 20-12-2025) Да в любой сети. Реально думаешь какой % мяса в колбасе?? Н... если колбасу из мяса делать - у тебя денег не хватит её покупать.
16:22:01 21-12-2025
Гость (15:55:35 21-12-2025) если колбасу из мяса делать - у тебя денег не хватит её поку... Не переживай за меня, я мясо покупаю и даже знаю каким кормом кормят хрюшек. И сколько будет стоить колбаса из мяса тоже знаю, сам расчетом себестоимости занимался на мясокомбинате.
12:03:48 20-12-2025
Если нет марки, то не съедобна?
12:58:54 20-12-2025
Гость (12:03:48 20-12-2025) Если нет марки, то не съедобна?... Я марку не ем.
18:28:55 20-12-2025
И в каком гараже можно выпустить столько продукции? Это только на заводе можно. И никто не видел и не знает откуда везут, а водителям глаза завязывают. Наверное , какой -нибудь дворник Ресул имеет линию по изготовлению консервов и сотни машин для развоза по всей стране. Поэтому всё продолжится?
15:26:33 21-12-2025
Не было регистрации в системе - это чисто техническая проблема, а не фальсификация.
16:28:34 21-12-2025
Гость (15:26:33 21-12-2025) Не было регистрации в системе - это чисто техническая пробле... Ниии угадал, это называется подлог. Техническая проблема когда на банке код не прочитался, а когда тысячи штук не промаркированы это осознанный подлог, как правило с целью уклонения от налогов. ЮмАрист продукция не маркируется аааа пофиг скажем у нас техническая проблема)))
20:15:51 21-12-2025
Все на помойку.
23:27:18 21-12-2025
Гость (20:15:51 21-12-2025) Все на помойку.... Там есть еда? Если да - то да.