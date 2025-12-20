Три тысячи тонн подозрительных консервов нашли в Алтайском крае

Больше только в Калининградской и Новгородской областях

20 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Проверка в супермаркете / Фото: amic.ru

Алтайский край вошел в число регионов-лидеров в России по выявлению консервированных продуктов, содержащих признаки подделки, сообщает "Коммерсант".

Самый значительный объем фальсификата был зафиксирован в Калининградской области – около 7 тысяч тонн. На втором месте оказалась Новгородская область с показателем 6 тысяч тонн, а третья позиция досталась Алтайскому краю, где обнаружили почти 3 тысячи тонн. В первую пятерку регионов с самыми большими объемами также вошли Москва (605 тонн) и Московская область (239 тонн).

В общей сложности в 2025 году система цифровой маркировки зафиксировала в России 18 тысяч тонн консервированной продукции с признаками фальсификации.

Начиная с 1 декабря для консервированных товаров действует автоматическая проверка данных между системой "Честный знак" и ветеринарной системой Россельхознадзора "ВетИС". Производителям запрещено выпускать в оборот маркированную продукцию, объем которой более чем на 5% превышает объем продукции, зарегистрированной в ветеринарной системе.