Почти Новый год. Как в Барнауле наградили "Народным знаком качества" лучших из лучших

Признание клиентов – это самое важное для предпринимателей. Они уверяют, что даже важнее, чем доходы

28 ноября 2024, 07:35, ИА Амител

Как в Барнауле наградили "Народным знаком качества" лучшие компании / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

26 ноября в Барнауле объявили и наградили победителей премии "Народный знак качества" 2024 года. Как оказалась, для многих компаний победа стала неожиданной (по крайней мере, они так уверяют, хотя и признают, что надеялись). Напомним, ежегодная премия "НЗК" вручается уже в четвертый раз*. Как прошел первый "новогодний" бал предпринимателей в 2024 году – в нашем репортаже.

Справка: На премию "Народный знак качества" было номинировано почти 600 компаний из разных сфер – от розничной торговли и сферы услуг до медицины и производства. В выборе победителей в каждой номинации участвовало около 22 тысяч человек. И это рекорд проекта за все годы! А в списке финалистов оказались 48 компаний в 16 открытых номинациях и еще в четырех специальных.

Все звезды к нам!

26 ноября в концертном зале "Сибирь" было особенно торжественно. Публика – лучшая из лучших. И это на самом деле так. Ведь в этот вечер вручали народную премию компаниям, которых выбрали за качественный продукт и услуги жители Алтайского края.

Как в Барнауле наградили "Народным знаком качества" лучшие компании / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Гостей встречал импозантный саксофонист, робособака и даже человек-робот (да, они уже среди нас) от партнера проекта – Центра "Альбион Моторс". Работали фотозоны.

Например, на втором этаже можно было сделать фотографию, которую обрабатывал искусственный интеллект от генерального партнера премии – Альфа-Банка. Получались очень интересные изображения.

Как в Барнауле наградили "Народным знаком качества" лучшие компании / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А еще гостей радовали выставки картин от алтайской художницы-символиста Елены Карловой и, конечно, вкусные закуски и напитки. Но собрались гости, конечно, не только для того, чтобы нескучно провести вечер и показать себя красивых. А для того, чтобы узнать – кто из них в этом году собрал больше всех лучиков народной любви. Ведь признание клиентов – это самое важное для предпринимателей. Говорят, важнее, чем доходы. Хотя доходы и признание могут быть весьма тесно связаны.

Как в Барнауле наградили "Народным знаком качества" лучшие компании / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Такие премии очень важны для бизнеса. Знаю, что руководители компаний уделяют им большое внимание. Особенно важно, что в "Народном знаке качества" победителей выбирают люди, потребители. Я вхожу в наблюдательный совет, так что точно знаю – голосование было честным и объективным. Смотрю на состав номинантов – действительно, наши самые лучшие компании", – сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов, он также входил в наблюдательный совет НЗК.

Как в Барнауле наградили "Народным знаком качества" лучшие компании / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Главный редактор ИА "Амител" Елена Пацар уверена, что премия "Народный знак качества" – это премия о любви: "Она нужна для того, чтобы объединять бизнес и аудиторию, бизнес с бизнесом, учить чувствовать настроения клиентов. Конкурс был задуман, чтобы, наконец, сблизить потребителя с тем, кто предоставляет услугу", – подчеркнула Елена Пацар.

Как в Барнауле наградили "Народным знаком качества" лучшие компании / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вице-спикер АКЗС Денис Голобородько указал, насколько высока значимость того, что в этом большом проекте выбор делают именно потребители.

"Это нас объединяет. Здесь нет случайных участников, которые попали бы сюда только из-за хорошего бренда, хорошего старта. Здесь те компании, которые годами на рынке доказывали свою состоятельность", – подчеркнул Денис Голобородько.

Бизнес нуждается во внимании и признании. И такие премии помогают предпринимателям осознавать, что их труд важен и нужен, считает и председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков. Кстати, Общественная палата в этом году впервые стала партнером "Народного знака качества".

"Считаем, что бизнес – это отрасль, к которой надо подходить с особым вниманием. Любые социальные проекты финансируются бизнесом – налоги, зарплата. Бизнес – это одна из главных опорных точек развития общества", – отметил Шамков.

Первый новогодний

В каждой номинации было по три финалиста. Но имя победителя хранилось в тайне до последнего момента. И только на церемонии награждения вскрывались конверты и объявлялся тот, кто собрал больше всех голосов народного признания. И в этот момент из зала слышались и крики ликования, и вздохи разочарования. Впрочем, и организаторы, и награждающие уверены: все, кто дошел до финала, уже могут считать себя победителями.

Как в Барнауле наградили "Народным знаком качества" лучшие компании / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Все номинанты заслуженные, потому что любовь людей – на первом месте", – отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев во время церемонии объявления победителя в номинации "Застройщик года".Кстати, победителем в этой номинации стала "Жилищная инициатива". Ее генеральный директор Юрий Гатилов заявил, что считает НЗК началом новогодних балов.

"Считаю, что эта премия – начало новогодних праздников. Оформление зала просто потрясающее. Всех с праздником. Уверен, что следующий год будет для всех успешным", – пожелал Юрий Гатилов.Премия – отличный способ подтвердить, что у нас все высшего качества и самое лучшее, сообщил начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

Как в Барнауле наградили "Народным знаком качества" лучшие компании / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Победителем в номинации "Производитель продуктов питания" стала компания "Белый замок". Ее представитель Любовь Скобкарева, получившая награду, призналась: "Не могу поверить, что именно мы взяли эту премию. Мы, конечно, очень надеялись, но все равно это оказалось как-то очень неожиданно и очень волнительно, спасибо всем!"

Как в Барнауле наградили "Народным знаком качества" лучшие компании / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Такая награда обязывает работать еще лучше, чтобы оправдать доверие, добавил генеральный директор завода "Стройберг" Михаил Дыров (победитель в номинации "Производитель промышленных товаров"): "Замечательная премия. Само название – "Народный знак качества" – ко многому обязывает, поэтому мы не подведем".

Как в Барнауле наградили "Народным знаком качества" лучшие компании / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А Олеся Кравченко, руководитель компании "Гравити Фит", которая стала победителем в номинации "Спортивный клуб", рассказала, что их клиенты устраивали настоящие челленджи, чтобы любимый клуб обошел конкурентов.

"Тысячи умов ломают голову над стратегией продвижения товаров. Но есть же универсальная формула – это народная молва. Если тебя полюбили, то это навсегда", – подтвердила председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. Как в Барнауле наградили "Народным знаком качества" лучшие компании / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Кроме вручения наград гостей радовали авторские творческие номера, в которых участвовали артисты балета Музыкального театра. Кстати, и танцы, и песни были разработаны специально для церемонии награждения event-командой Медиагруппы FM-Продакшн. Режиссером сценической части церемонии награждения выступила Мария Залужьева – солистка Алтайского государственного музыкального театра.

"Помимо эстетичного визуала, в мероприятии нам важно было соединить философию премии, ценности наших звездных гостей, лучших в своем деле, и создать атмосферу вселенной бизнеса – главной творческой концепции НЗК-2024", – говорит руководитель event-команды Ирина Хмелькова.

Все победители премии "Народный знак качества":

Открытые номинации:

"Официальный автодилер" – "Грузовой центр "Медведь" ;

; "Автосалон" – Автоцентр АНТ ;

; "Автосервис" – Ivanor ("Иванор") ;

; "Малоэтажное строительство" – Холдинг "Алтайлес" ;

; "Застройщик" – "Жилищная инициатива" ;

; "Стройка и ремонт" – "Лемана Про" ;

; "Медцентр" – консультативно-диагностическая поликлиника "Здоровье" ;

; "Производитель продуктов питания" – "Белый замок" ;

; "Продовольственная торговая сеть" – Алейский мясокомбинат ;

; "Ресторан и кафе" – гриль-бар "Шашлыкоff" ("Шашлыкофф") ;

; "Фастфуд и доставка" – "Гриль №1" ;

; "Производитель промышленных товаров" – "Стройберг" ;

; "Непродовольственная торговая сеть" – магазин "Новэкс" ;

; "Мой бизнес" – магазин наборов, трав и специй для настоев "Дед Алтай ";

"; "Центр дополнительного образования" – "Академия шахмат" ;

; "Спортивный клуб" – GravityFit ("Гравити Фит").

Закрытые номинации:

"Народная любовь года" – Алейский мясокомбинат . Эта компания набрала наибольшее количество голосов в 2024 году среди всех остальных участников;

. Эта компания набрала наибольшее количество голосов в 2024 году среди всех остальных участников; "Персона Business FM Барнаул" – Екатерина Серебрякова , директор и главный врач "Стоматологии Серебряковых". В номинацию вошли компании, руководители которых стали гостями эфира радиостанции Business FM Барнаул (Бизнес ФМ, на волне 90,7 FM). Они рассказали, как создавали свои компании, как собирали команду, чем увлекаются и какими принципами руководствуются. Победителя выбирали сами бизнесмены;

, директор и главный врач "Стоматологии Серебряковых". В номинацию вошли компании, руководители которых стали гостями эфира радиостанции Business FM Барнаул (Бизнес ФМ, на волне 90,7 FM). Они рассказали, как создавали свои компании, как собирали команду, чем увлекаются и какими принципами руководствуются. Победителя выбирали сами бизнесмены; "Ньюсмейкер года" – МегаФон . Именно эта компания имеет наибольшее число упоминаний в материалах amic.ru за последний год;

. Именно эта компания имеет наибольшее число упоминаний в материалах amic.ru за последний год; "Рекламодатель года" – "Барнаул Моторс". Эта компания активнее остальных размещала рекламные материалы на площадках Медиагруппы FM-Продакшн в Барнауле, Бийске, Рубцовске или Горно-Алтайске – радио, информационные порталы, диджитал – за последний год.

Как в Барнауле наградили "Народным знаком качества" лучшие компании / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Что за премия "НЗК"

Ежегодно информационный портал amic.ru и Business FM запускают премию "Народный знак качества", чтобы каждый мог выразить свою симпатию любимой компании.

Механизм прост: сначала все желающие заявляют одну или несколько компаний в разных номинациях. Затем проводится народное голосование.

Как в Барнауле наградили "Народным знаком качества" лучшие компании / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

*Премия впервые была проведена в 2018 году, а ежегодной стала в 2022-м.

В 2024 году на премию "Народный знак качества" было номинировано почти 600 компаний из разных сфер – от розничной торговли и сферы услуг до медицины и производства. В выборе победителей в каждой номинации участвовало около 22 тысяч человек. Более двух месяцев жители региона номинировали и голосовали за лучшие алтайские компании. В итоге в список финалистов вошли 48 компаний в 16 открытых номинациях, а также выбрали победителей в четырех специальных номинациях.

Подробнее о том, как прошла церемония, читайте в специальной трансляции на портале amic.ru.

В следующем году вновь встретимся на премии "Народный знак качества – 2025". Добавим, что партнером премии в 2024 году выступили Студия дизайна и ремонта Bravo и многие другие компании.