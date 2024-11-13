"Уж очень хотелось победить". Наблюдатели НЗК – об итогах второго этапа конкурса

Эксперты высоко оценили результаты голосования и поговорили о тех, кто очень хотел победить и развернул целые маркетинговые кампании

13 ноября 2024, 11:11, ИА Амител

Собрание наблюдательного совета премии "Народный знак качества" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

7 ноября завершился второй этап масштабного регионального конкурса "Народный знак качества". В 2024 году в голосовании приняли участие более 22 тысяч человек. Цифры впечатляют – это на 69% больше, чем в прошлом, – тогда свой голос за любимые компании отдали свыше 13 тысяч человек.

О цифрах, растущей значимости и прочном статусе конкурса говорили члены наблюдательного совета премии во вторник, 12 ноября.

Кто входит в наблюдательный совет НЗК?

В состав комитета, который регулярно обсуждает процесс проведения конкурса, вошли уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов, председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС Владимир Семенов, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Алтайского края по вопросам экономики и предпринимательства Алексей Свечников, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства Антон Слободчиков, руководитель центра "Мой бизнес" Алтайского края Станислав Татаринцев, а также оргкомитет учредителей НЗК.

Руководитель проекта, директор по маркетингу Медиагруппы FM-Продакшн Татьяна Бондарева подчеркнула: в этом году больше всего голосов – в номинации "Продовольственная торговая сеть" и "Ресторан и кафе года" (в каждой – по 10% от общего количества поступивших голосов). На третьем месте по популярности – номинация "Медицинский центр года".

"20% участников голосования выбирали любимые компании в трех и более номинациях, таким образом вовлекались в более активное участие в премии", – отметила Бондарева, подчеркнув, что такой ажиотаж говорит о формировании истинного, беспристрастного среза мнений.

Собрание наблюдательного совета премии "Народный знак качества" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"По результатам второго этапа, оценивая количество голосовавших, мы уже можем сказать, что с главной – генеральной – миссией конкурса, единственного в своем роде в регионе, мы успешно справились. Мы видим оценку деятельности компаний напрямую от потребителя, изучаем обратную связь – она впечатляет. И в ближайшее время – уже 26 ноября – фидбэк о проделанной работе получат все участники премии "Народный знак качества", – пояснила руководитель проекта.

Сколько компаний номинировано на премию?

В рамках первого этапа премии "Народный знак качества", стартовавшего 3 сентября, поступило 10 455 заявок, номинировано 576 организаций. Были заявлены компании из Алейска, Бийска, Барнаула, Волчихи, Заринска, Камня-на-Оби, Кулунды, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, Степного Озера, Тальменки.

"Все компании, принимающие участие в "Народном знаке качества", в этом году неслучайны. Это уже известные бренды – не только на территории Алтайского края, но и за его пределами. Это компании, проделавшие огромный путь к успеху, не раз столкнувшиеся с неудачами и ошибками, но те, кто мог вовремя оценить себя изнутри, исправить недочеты и попытался сделать свою компанию, свой продукт и услугу идеальной – сделать ее как для себя, а не для чужого. Мы умышленно второй год подряд скрываем результаты голосования за неделю до его окончания, чтобы никто не мог искусственно повлиять ни на свой результат, увеличив отрыв, ни на результаты конкурента – так получаем честные, кристально чистые итоги, которыми каждый победитель может по-настоящему гордиться", – отметила коммерческий директор Медиагруппы FM-Продакшн Ирина Колясникова.

Компании, вошедшие в тройку лучших, получили значительное количество голосов и заняли высокие позиции среди конкурентов по праву – в силу народной любви.

"И никакие накрутки – происки конкурентов – не помешали им честно и убедительно прийти к победе. Уж очень им хотелось победить! Это говорит об одном – о значимости проекта. Ведь так хочется получить признание уже существующих достижений и качества продукта напрямую от потребителя. Быть лучшим и значимым по объективным, народным меркам – главный результат работы любой компании", – подчеркнул Владимир Семенов.

Следующая встреча наблюдательного совета "Народного знака качества" состоится 3 декабря – уже после торжественной церемонии вручения премии, которая пройдет 26 ноября в концертном зале "Сибирь". Организаторы и эксперты обсудят список победителей, проанализируют обратную связь от участников мероприятия и заложат корректировки в положение о конкурсе на 2025 год.

Организаторы премии: информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул (Бизнес ФМ).

Официальный партнер: Exeed ("Иксид") Центр "Альбион Моторс", официальный дилер Exeed в Алтайском крае.

Официальный партнер проекта: Kerama Marazzi ("Керама Марацци") – керамическая плитка и керамогранит, обои, сантехника и мебель для ванной комнаты.

Официальный партнер проекта: "Стоматология Серебряковых" – династия стоматологов с многолетним опытом.

Официальный партнер проекта: студия дизайна и ремонта "Браво". "Браво" – дизайн и ремонт в одном месте.