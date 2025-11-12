Почти половина россиянок назвали сумму в 50 тысяч рублей справедливой "зарплатой жены"
Каждый пятый мужчина уверен, что "зарплата жене" подрывает традиционные семейные ценности
12 ноября 2025, 21:30, ИА Амител
Более 40% россиянок считают справедливой "зарплату жены" в размере от 35 до 50 тысяч рублей. Такие данные опроса, проведенного среди трех тысяч женщин в возрасте от 18 до 60 лет, приводит ТАСС.
Согласно результатам исследования, 28% женщин назвали приемлемой выплату в 25–35 тысяч рублей, а 31% респонденток рассчитывают на сумму свыше 50 тысяч рублей ежемесячно при условии отказа от карьеры. При этом 42% участниц воспринимают такую выплату не как зависимость, а как признание их вклада в семью. Еще 36% заявили, что для них важнее внимание и благодарность партнера, чем деньги.
Мужчины, по данным опроса, относятся к этой идее неоднозначно: 44% считают домашний труд полноценной работой, но лишь 37% поддерживают идею денежных выплат. Каждый пятый мужчина (19%) уверен, что "зарплата жене" подрывает традиционные семейные ценности.
Интересно, что почти половина опрошенных мужчин (48%) высказались за взаимность в случае, если роль домохозяина выполняет муж. Однако платить "зарплату мужа" в аналогичной ситуации готовы лишь 23% женщин.
Ранее общественники в России предложили мужчинам оплачивать домашний труд женщин, который часто остается незамеченным. Такие выплаты должны восприниматься не как подачка, а как справедливая форма признания вклада женщины в общее благополучие семьи.
22:21:11 12-11-2025
Осталось выяснить во сколько оценивается справедливая "зарплата мужа"...
10:36:34 13-11-2025
Зачем мне тогда вообще жена. если ей я должен еще и ЗП платить ? Это приравнивает жену к работнице из сферы услуг, разных. Жена - это твой друг и соратник во всех семейных делах, вы совместно ведете свое хозяйство. Если начинает идти речь о каких-то выплатах, то надо сразу расставаться.
Такими заявлениями разрушается полностью весь институт семьи
13:46:23 13-11-2025
Гость (10:36:34 13-11-2025) Зачем мне тогда вообще жена. если ей я должен еще и ЗП плати...
Если жена домохозяйка, на которой держится львиная доля домашних дел и воспитание детей, то логично, что у нее нет собственного дохода. Поэтому та часть денег, которые она берет из бюджета на собственные нужды, и есть ее "зарплата". И речь о том, что если муж считает, что если выдать жене "на булавки" пару тысяч в месяц, то он вот такой щедрый и потрясающий добытчик, то это несправедливо и унизительно. Если женщина 24/7 выполняет роль уборщицы/повара/курьера/няни/репетитора/любовницы, и при этом вынуждена выпрашивать деньги себе на одежду или прокладки (я знаю реальные примеры подобного), то стоит ли это того?
14:58:21 13-11-2025
Гость (13:46:23 13-11-2025) Если жена домохозяйка, на которой держится львиная доля ... нет, не стоит. С такими мыслями вообще вам не стоит заводить семью, так как все равно не найдете "справедливости" в вашем понимании.