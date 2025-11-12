Почти половина россиянок назвали сумму в 50 тысяч рублей справедливой "зарплатой жены"

Каждый пятый мужчина уверен, что "зарплата жене" подрывает традиционные семейные ценности

12 ноября 2025, 21:30, ИА Амител

Зарплата за домашние дела / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Более 40% россиянок считают справедливой "зарплату жены" в размере от 35 до 50 тысяч рублей. Такие данные опроса, проведенного среди трех тысяч женщин в возрасте от 18 до 60 лет, приводит ТАСС.

Согласно результатам исследования, 28% женщин назвали приемлемой выплату в 25–35 тысяч рублей, а 31% респонденток рассчитывают на сумму свыше 50 тысяч рублей ежемесячно при условии отказа от карьеры. При этом 42% участниц воспринимают такую выплату не как зависимость, а как признание их вклада в семью. Еще 36% заявили, что для них важнее внимание и благодарность партнера, чем деньги.

Мужчины, по данным опроса, относятся к этой идее неоднозначно: 44% считают домашний труд полноценной работой, но лишь 37% поддерживают идею денежных выплат. Каждый пятый мужчина (19%) уверен, что "зарплата жене" подрывает традиционные семейные ценности.

Интересно, что почти половина опрошенных мужчин (48%) высказались за взаимность в случае, если роль домохозяина выполняет муж. Однако платить "зарплату мужа" в аналогичной ситуации готовы лишь 23% женщин.

Ранее общественники в России предложили мужчинам оплачивать домашний труд женщин, который часто остается незамеченным. Такие выплаты должны восприниматься не как подачка, а как справедливая форма признания вклада женщины в общее благополучие семьи.