Российских мужчин предложили обязать платить женам зарплату за уборку и готовку

Подобная система должна обеспечить женщинам финансовую независимость

06 ноября 2025, 15:36, ИА Амител

Зарплата за домашние дела / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Домашний труд женщин, который часто остается незамеченным, должен оплачиваться мужчинами. Такое мнение в интервью изданию "Абзац" высказала психолог и общественный деятель Александра Миллер.

По словам специалиста, в современном обществе все больше внимания уделяется равноправию и партнерским отношениям в семье. Однако в случаях, когда мужчина ограничивает жену в возможности работать, оставляя за ней только ведение хозяйства, этот труд следует рассматривать как полноценную занятость, требующую компенсации.

«Речь о законодательно закрепленной обязанности супруга выплачивать жене, взявшей на себя все хозяйство, своеобразную зарплату. Пусть это будет фиксированный ежемесячный платеж на ее личный счет», – отметила Миллер.

Она подчеркнула, что такие выплаты должны восприниматься не как подачка, а как справедливая форма признания вклада женщины в общее благополучие семьи. По мнению психолога, подобная система укрепила бы брачные отношения и обеспечила женщинам финансовую независимость, превращая их из зависимых домохозяек в равноправных партнеров.

