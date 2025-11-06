Российских мужчин предложили обязать платить женам зарплату за уборку и готовку
Подобная система должна обеспечить женщинам финансовую независимость
06 ноября 2025, 15:36, ИА Амител
Домашний труд женщин, который часто остается незамеченным, должен оплачиваться мужчинами. Такое мнение в интервью изданию "Абзац" высказала психолог и общественный деятель Александра Миллер.
По словам специалиста, в современном обществе все больше внимания уделяется равноправию и партнерским отношениям в семье. Однако в случаях, когда мужчина ограничивает жену в возможности работать, оставляя за ней только ведение хозяйства, этот труд следует рассматривать как полноценную занятость, требующую компенсации.
«Речь о законодательно закрепленной обязанности супруга выплачивать жене, взявшей на себя все хозяйство, своеобразную зарплату. Пусть это будет фиксированный ежемесячный платеж на ее личный счет», – отметила Миллер.
Она подчеркнула, что такие выплаты должны восприниматься не как подачка, а как справедливая форма признания вклада женщины в общее благополучие семьи. По мнению психолога, подобная система укрепила бы брачные отношения и обеспечила женщинам финансовую независимость, превращая их из зависимых домохозяек в равноправных партнеров.
Ранее иерей Кирилл Марковский заявил, что женщина, получающая 100 тысяч рублей в месяц, должна большую часть этой суммы – 90 тысяч – отдавать на нужды храма. По его словам, для "нормальной жизни" женщине достаточно 10 тысяч рублей.
15:42:08 06-11-2025
А в обратную сторону это работает?
15:43:32 06-11-2025
Гость (15:42:08 06-11-2025) А в обратную сторону это работает? ... и налоги платить!
15:44:01 06-11-2025
А не проще доставку заказать и клининговую компанию? И мозг никто не выносит...
15:51:28 06-11-2025
Вася (15:44:01 06-11-2025) А не проще доставку заказать и клининговую компанию? И мозг ... Так это когда жены нет. А если жена есть, то ещё больше выноса мозга будет, не?
16:09:15 06-11-2025
Гость (15:51:28 06-11-2025) Так это когда жены нет. А если жена есть, то ещё больше выно... Ну это смотря какая жена!
16:46:54 06-11-2025
Вася (16:09:15 06-11-2025) Ну это смотря какая жена!... Ну вы вот, Вася, про какую конкретно жену писали?
17:04:55 06-11-2025
Гость (16:46:54 06-11-2025) Ну вы вот, Вася, про какую конкретно жену писали?... Про ту, которая не любит готовить и убираться. Проще деньги профессионалкам заплатить, чем ей!
17:18:12 06-11-2025
Вася (17:04:55 06-11-2025) Про ту, которая не любит готовить и убираться. Проще деньги ... Так тогда у неё и голова не болит. Или тут лучше тоже профессионалки? Жена-то, зачем нужна, получается?
17:30:14 06-11-2025
Гость (17:18:12 06-11-2025) Так тогда у неё и голова не болит. Или тут лучше тоже профес... Конечно не нужна! Но есть разводиться то половину имущества оттяпает!
10:32:06 07-11-2025
Вася (15:44:01 06-11-2025) А не проще доставку заказать и клининговую компанию? И мозг ... конечно проще, я вообще очень даже ЗА! И главное вазэктомию сделать обязательно (пока это не запретили), чтоб на алименты никто не смог подать неожиданно - все в плюсе по итогу и без взаимных претензий, свобода и жизнь в удовольствие!
15:49:07 06-11-2025
Ещё один повод не жениться официально
15:54:21 06-11-2025
Гость (15:49:07 06-11-2025) Ещё один повод не жениться официально... а вот соглашусь!!!
16:13:33 06-11-2025
Гость (15:49:07 06-11-2025) Ещё один повод не жениться официально... +100
19:33:27 06-11-2025
Гость (15:49:07 06-11-2025) Ещё один повод не жениться официально... и детей не заводить даже случайно
15:59:37 06-11-2025
Хммм странные измышления. Может с целью разрушить институт брака
16:16:09 06-11-2025
Гость (15:59:37 06-11-2025) Хммм странные измышления. Может с целью разрушить институт б... Они уже его давно разрушили, в браке мужчина бесправный. При сожительстве женщина бесправная. Вместо того, чтобы сбалансировать семейное право сделали перекос в пользу женщин. А женщины правом пользоваться толком не научились, вот и разваливают свои семьи поголовно.
16:02:44 06-11-2025
хватит уже в семью лезть. То реформы школы, то семейные обязанности. Без вас разберутся
19:34:39 06-11-2025
гость (16:02:44 06-11-2025) хватит уже в семью лезть. То реформы школы, то семейные обяз... но ведь тогда руки чешутся
16:07:45 06-11-2025
Обязать супруга оплачивать жене? Брак, давай, до свиданья.
Для уборки есть клининг, для готовки есть кейтеринг, для утех тоже есть специальные работницы, и каждый раз новая чтобы не надоедала.
16:38:18 06-11-2025
амику лишь бы что написать, а комментаторы бедные на всякую чушь распаляются ))))смешно, ей богу
16:44:55 06-11-2025
Гость (16:38:18 06-11-2025) амику лишь бы что написать, а комментаторы бедные на всякую ... Так в этом весь смысл. Вы его постигли )
19:36:46 06-11-2025
Гость (16:38:18 06-11-2025) амику лишь бы что написать, а комментаторы бедные на всякую ... это подогрев аудитории. мы сюда тоже приходим не только новости читать
16:54:53 06-11-2025
а если у нас домработницы?))) я ни разу в жизни окна не мыла и не включала стиралку!! ххаха
17:08:16 06-11-2025
Гость (16:54:53 06-11-2025) а если у нас домработницы?))) я ни разу в жизни окна не мыла... Ну значит вам платить не положено.
17:15:36 06-11-2025
Гость (16:54:53 06-11-2025) а если у нас домработницы?))) я ни разу в жизни окна не мыла... я тоже своим до лет 4 не давал включать стиралку.
17:36:03 06-11-2025
тогда брака станет намного меньше
17:47:10 06-11-2025
Гость (17:36:03 06-11-2025) тогда брака станет намного меньше...
Ни один нормальный и разумный сейчас не станет в брак вступать и тем более заводить детей.
19:29:38 06-11-2025
Гость (17:47:10 06-11-2025) Ни один нормальный и разумный сейчас не станет в брак вс... 🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌 - Это сообщение для ваших минусов!!!
17:49:15 06-11-2025
Гость (15:42:08 06-11-2025) А в обратную сторону это работает? ... Думаю, трудно найти мужчину, который возьмет на себя домашние обязанности. А так процентов 70 жен были бы согласны им платить. Это лучше, чем чужие люди копаются в твоем белье и шкафчиках. Я имею в виду среднестатистическую семью, где квартира не 1000квадратов, чтобы нанимать домашних помощников.
17:50:50 06-11-2025
По опыту - бардак в квартире разводит женщина.
Как только отправляешь её к маме на неделю - дома чистота и порядок.
Как приезжает обратно - опять эти захватнические шампуньнные войны в ванной, волосы по всей квартире включая забитый слив, и прокладки тут и там.
18:07:55 06-11-2025
Гость (17:50:50 06-11-2025) По опыту - бардак в квартире разводит женщина.Как только... Некоторые так насобачились убирать квартиру к приезду жены, что никаких следов блондинистых волос и чужих бюстгальтеров)))
18:27:06 06-11-2025
А если муж поменял смеситель иди замок в двери, так я должна ему заплатить? Вот недавно на даче муж сам сделал забор. Мы узнавали, такой забор стоит 200тыс., он плюнул и сделал сам. Так мне ему заплатить хоть половину что ли 100тыс.? Вы уж тогда табличку какую нибудь разработайте, за какие работы сколько платить
19:55:49 06-11-2025
Гость (18:27:06 06-11-2025) А если муж поменял смеситель иди замок в двери, так я должна... Естественно и к маме в гости на автобусе, не у всех это 2 остановки у некоторых другой регион, ну или как за такси плати.)))
18:34:32 06-11-2025
Если отношения переходят в русло "финансов", то чем тогда отличается женщина лёгкого поведения от жены при условии что у нее нет детей. А приготовить и прибраться на это не надо много сил и времени, как показывает практика.
11:14:14 07-11-2025
Александр. (18:34:32 06-11-2025) Если отношения переходят в русло "финансов", то чем тогда от... Вот! Нашелся мужчина, которому приготовить и прибраться не надо много сил и времени! Ещё и с практикой! Александр, у вас хорошие перспективы не платить жене за домашний труд, поскольку вы сами всё делаете!
13:00:18 08-11-2025
Гость (11:14:14 07-11-2025) Вот! Нашелся мужчина, которому приготовить и прибраться не н... но платить всё равно придётся