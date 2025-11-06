НОВОСТИОбщество

Российских мужчин предложили обязать платить женам зарплату за уборку и готовку

Подобная система должна обеспечить женщинам финансовую независимость

06 ноября 2025, 15:36, ИА Амител

Зарплата за домашние дела / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Домашний труд женщин, который часто остается незамеченным, должен оплачиваться мужчинами. Такое мнение в интервью изданию "Абзац" высказала психолог и общественный деятель Александра Миллер.

По словам специалиста, в современном обществе все больше внимания уделяется равноправию и партнерским отношениям в семье. Однако в случаях, когда мужчина ограничивает жену в возможности работать, оставляя за ней только ведение хозяйства, этот труд следует рассматривать как полноценную занятость, требующую компенсации.

«Речь о законодательно закрепленной обязанности супруга выплачивать жене, взявшей на себя все хозяйство, своеобразную зарплату. Пусть это будет фиксированный ежемесячный платеж на ее личный счет», – отметила Миллер.

Она подчеркнула, что такие выплаты должны восприниматься не как подачка, а как справедливая форма признания вклада женщины в общее благополучие семьи. По мнению психолога, подобная система укрепила бы брачные отношения и обеспечила женщинам финансовую независимость, превращая их из зависимых домохозяек в равноправных партнеров.

Ранее иерей Кирилл Марковский заявил, что женщина, получающая 100 тысяч рублей в месяц, должна большую часть этой суммы – 90 тысяч – отдавать на нужды храма. По его словам, для "нормальной жизни" женщине достаточно 10 тысяч рублей.

Мать и пятеро детей / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Российские женщины смогут обеспечить безбедную старость, работая мамами

Инициатива направлена на поддержку многодетных матерей и повышение рождаемости
Россия мужчины и женщины зарплаты инициативы

Комментарии 36

Avatar Picture
Гость

15:42:08 06-11-2025

А в обратную сторону это работает?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

15:43:32 06-11-2025

Гость (15:42:08 06-11-2025) А в обратную сторону это работает? ... и налоги платить!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вася

15:44:01 06-11-2025

А не проще доставку заказать и клининговую компанию? И мозг никто не выносит...

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:28 06-11-2025

Вася (15:44:01 06-11-2025) А не проще доставку заказать и клининговую компанию? И мозг ... Так это когда жены нет. А если жена есть, то ещё больше выноса мозга будет, не?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вася

16:09:15 06-11-2025

Гость (15:51:28 06-11-2025) Так это когда жены нет. А если жена есть, то ещё больше выно... Ну это смотря какая жена!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:54 06-11-2025

Вася (16:09:15 06-11-2025) Ну это смотря какая жена!... Ну вы вот, Вася, про какую конкретно жену писали?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вася

17:04:55 06-11-2025

Гость (16:46:54 06-11-2025) Ну вы вот, Вася, про какую конкретно жену писали?... Про ту, которая не любит готовить и убираться. Проще деньги профессионалкам заплатить, чем ей!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:12 06-11-2025

Вася (17:04:55 06-11-2025) Про ту, которая не любит готовить и убираться. Проще деньги ... Так тогда у неё и голова не болит. Или тут лучше тоже профессионалки? Жена-то, зачем нужна, получается?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вася

17:30:14 06-11-2025

Гость (17:18:12 06-11-2025) Так тогда у неё и голова не болит. Или тут лучше тоже профес... Конечно не нужна! Но есть разводиться то половину имущества оттяпает!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:06 07-11-2025

Вася (15:44:01 06-11-2025) А не проще доставку заказать и клининговую компанию? И мозг ... конечно проще, я вообще очень даже ЗА! И главное вазэктомию сделать обязательно (пока это не запретили), чтоб на алименты никто не смог подать неожиданно - все в плюсе по итогу и без взаимных претензий, свобода и жизнь в удовольствие!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:07 06-11-2025

Ещё один повод не жениться официально

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

15:54:21 06-11-2025

Гость (15:49:07 06-11-2025) Ещё один повод не жениться официально... а вот соглашусь!!!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:33 06-11-2025

Гость (15:49:07 06-11-2025) Ещё один повод не жениться официально... +100

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:33:27 06-11-2025

Гость (15:49:07 06-11-2025) Ещё один повод не жениться официально... и детей не заводить даже случайно

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:37 06-11-2025

Хммм странные измышления. Может с целью разрушить институт брака

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:16:09 06-11-2025

Гость (15:59:37 06-11-2025) Хммм странные измышления. Может с целью разрушить институт б... Они уже его давно разрушили, в браке мужчина бесправный. При сожительстве женщина бесправная. Вместо того, чтобы сбалансировать семейное право сделали перекос в пользу женщин. А женщины правом пользоваться толком не научились, вот и разваливают свои семьи поголовно.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:02:44 06-11-2025

хватит уже в семью лезть. То реформы школы, то семейные обязанности. Без вас разберутся

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:39 06-11-2025

гость (16:02:44 06-11-2025) хватит уже в семью лезть. То реформы школы, то семейные обяз... но ведь тогда руки чешутся

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:45 06-11-2025

Обязать супруга оплачивать жене? Брак, давай, до свиданья.
Для уборки есть клининг, для готовки есть кейтеринг, для утех тоже есть специальные работницы, и каждый раз новая чтобы не надоедала.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:18 06-11-2025

амику лишь бы что написать, а комментаторы бедные на всякую чушь распаляются ))))смешно, ей богу

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:55 06-11-2025

Гость (16:38:18 06-11-2025) амику лишь бы что написать, а комментаторы бедные на всякую ... Так в этом весь смысл. Вы его постигли )

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:36:46 06-11-2025

Гость (16:38:18 06-11-2025) амику лишь бы что написать, а комментаторы бедные на всякую ... это подогрев аудитории. мы сюда тоже приходим не только новости читать

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:53 06-11-2025

а если у нас домработницы?))) я ни разу в жизни окна не мыла и не включала стиралку!! ххаха

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:16 06-11-2025

Гость (16:54:53 06-11-2025) а если у нас домработницы?))) я ни разу в жизни окна не мыла... Ну значит вам платить не положено.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

17:15:36 06-11-2025

Гость (16:54:53 06-11-2025) а если у нас домработницы?))) я ни разу в жизни окна не мыла... я тоже своим до лет 4 не давал включать стиралку.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:36:03 06-11-2025

тогда брака станет намного меньше

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:10 06-11-2025

Гость (17:36:03 06-11-2025) тогда брака станет намного меньше...
Ни один нормальный и разумный сейчас не станет в брак вступать и тем более заводить детей.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:29:38 06-11-2025

Гость (17:47:10 06-11-2025) Ни один нормальный и разумный сейчас не станет в брак вс... 🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌 - Это сообщение для ваших минусов!!!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:15 06-11-2025

Гость (15:42:08 06-11-2025) А в обратную сторону это работает? ... Думаю, трудно найти мужчину, который возьмет на себя домашние обязанности. А так процентов 70 жен были бы согласны им платить. Это лучше, чем чужие люди копаются в твоем белье и шкафчиках. Я имею в виду среднестатистическую семью, где квартира не 1000квадратов, чтобы нанимать домашних помощников.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:50 06-11-2025

По опыту - бардак в квартире разводит женщина.
Как только отправляешь её к маме на неделю - дома чистота и порядок.
Как приезжает обратно - опять эти захватнические шампуньнные войны в ванной, волосы по всей квартире включая забитый слив, и прокладки тут и там.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:07:55 06-11-2025

Гость (17:50:50 06-11-2025) По опыту - бардак в квартире разводит женщина.Как только... Некоторые так насобачились убирать квартиру к приезду жены, что никаких следов блондинистых волос и чужих бюстгальтеров)))

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:27:06 06-11-2025

А если муж поменял смеситель иди замок в двери, так я должна ему заплатить? Вот недавно на даче муж сам сделал забор. Мы узнавали, такой забор стоит 200тыс., он плюнул и сделал сам. Так мне ему заплатить хоть половину что ли 100тыс.? Вы уж тогда табличку какую нибудь разработайте, за какие работы сколько платить

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:55:49 06-11-2025

Гость (18:27:06 06-11-2025) А если муж поменял смеситель иди замок в двери, так я должна... Естественно и к маме в гости на автобусе, не у всех это 2 остановки у некоторых другой регион, ну или как за такси плати.)))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр.

18:34:32 06-11-2025

Если отношения переходят в русло "финансов", то чем тогда отличается женщина лёгкого поведения от жены при условии что у нее нет детей. А приготовить и прибраться на это не надо много сил и времени, как показывает практика.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:14 07-11-2025

Александр. (18:34:32 06-11-2025) Если отношения переходят в русло "финансов", то чем тогда от... Вот! Нашелся мужчина, которому приготовить и прибраться не надо много сил и времени! Ещё и с практикой! Александр, у вас хорошие перспективы не платить жене за домашний труд, поскольку вы сами всё делаете!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:18 08-11-2025

Гость (11:14:14 07-11-2025) Вот! Нашелся мужчина, которому приготовить и прибраться не н... но платить всё равно придётся

  0 Нравится
Ответить
