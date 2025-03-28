На суде по делу автоподставщиков уже начались прения сторон

28 марта 2025, 06:15, Антон Дегтярев

Суд по делу автоподставщиков в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Приговор по делу крупной банды барнаульских автоподставщиков вынесут в ближайшее время. 26 марта 2025 года в суде началась стадия прений, и прокурор потребовала реальных сроков для всех обвиняемых. В зависимости от тяжести преступлений им грозит от полутора до восьми лет колонии. Большую часть подсудимых прокурор попросила арестовать в зале суда. Подробнее о процессе над автоподставщиками – в материале amic.ru.

Справка: Суд над бандой из 39 автоподставщиков стартовал еще 26 ноября 2024 года. Большинству членам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершаемое группой лиц по предварительному сговору"), однако отдельным фигурантам вменяют в вину ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и другие части статьи 159.5 УК РФ. В деле заявлено десять потерпевших (у каждого есть по одному представителю) и 31 адвокат. Ранее amic.ru рассказывал, что большинство фигурантов уголовного дела находятся под подпиской о невыезде, а двое находятся в СИЗО.

Суд по делу автоподставщиков в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Все – в тюрьму

Самое серьезное наказание – восемь лет колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей – сторона обвинения потребовала дать организатору преступной группы Александру Кузнецову. Такой же срок грозит его помощнику, участнику банды Евгению Волобуеву. Минимальный срок – год и шесть месяцев – прокурор запросила для члена преступной группы Вячеслава Давыдова.

В зависимости от активности в преступной группе и смягчающих или отягчающих обстоятельств прокурор потребовала дать подсудимым разные сроки. Получилось как в детской считалке: кому-то полтора, кому-то два, кому-то три, четыре и далее до восьми лет колонии общего, строгого режима или колонии-поселения (в последнюю осужденные должны будут отправиться сами).

Большинство подозреваемых, которые присутствуют на заседаниях, прокурор потребовала взять под стражу в зале суда после вынесения приговора. Кстати, на заседаниях присутствуют не все обвиняемые – некоторые переехали в другие города России. Так что их взять под стражу в зале суда не получится.

Присутствовавшие на процессе реагировали на требования прокурора по-разному: одна женщина заплакала, и ее пришлось успокаивать адвокату. А сидящий в СИЗО обвиняемый, напротив, активно позировал на камеру и всячески демонстрировал "позитив". При этом практически все пришедшие на суд удивлялись, что заседание было открытым для журналистов. "Светиться" на фотографиях большинство подозреваемых не хотели, поэтому закрывали лица и просили их не снимать.

Суд по делу автоподставщиков в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

"Сложились доверительные отношения"

По версии следствия, барнаулец Александр Кузнецов в 2022 году решил создать преступную группу для организации автоподстав. Кузнецов набрал из числа "наиболее надежных и проверенных" знакомых людей, которые согласились выполнять его указания. О своем плане он рассказал им в марте 2022 года, сообщила прокурор.

"С этими людьми у него сложились доверительные отношения, они были готовы под его руководством совершать преступления с целью наживы. Кузнецов распределил преступные роли, функциональные обязанности между каждым участником группы, разработал порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, меры конспирации, а также установил размер оплаты каждому ее члену", – пояснила прокурор.

Злоумышленники общались в мессенджерах WhatsApp и Telegram по зашифрованным каналам связи, а также использовали систему условных обозначений, рассказала гособвинитель.

Суд по делу автоподставщиков в Барнауле/ Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Как работали автоподставщики?

Группа инициировала ДТП для обращения в страховые компании "в целях хищения денег путем обмана". Чтобы провернуть схему, они нашли автомобиль, ремонт которого обходился дорого. Это позволяло получить по договорам ОСАГО "максимальную прибыль при наступлении страхового случая". В целях конспирации авто зарегистрировали в органах ГАИ на членов организованной группы. Кроме того, оформлялись фиктивные договоры купли-продажи других машин. Личные автомобили соучастников также использовались в инсценировках ДТП.

Члены банды разрабатывали детальные планы инсценировок аварий, создавая видимость "случайности их наступления". За участие в автоподставах они получали деньги, прибыль распределялась между участниками группы, рассказала прокурор.

Суд по делу автоподставщиков в Барнауле/ Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Автоподставщики совершали умышленные столкновения с автомобилями, которыми управляли обычные водители. Деталей случившихся ДТП гособвинитель не раскрыла. Когда авария происходила, с помощью фото- и видеосъемки члены группы и соучастники фиксировали ее обстоятельства.

Затем оформлялись документы об аварии, автоподставщики обращались в страховые компании, сообщая им заведомо ложные сведения о наступлении страховых случаев. По этим документам затем злоумышленники получали деньги. В случае неодобрения выплат или получения недостаточных сумм группа направляла компаниям претензии либо обращалась с исками в суд.

Отметим, что в 2021–2023 годах СМИ писали об автоподставщиках, которые "работали" на кольцах в Барнауле. Например, они подстраивали ДТП на автомобиле Nissan Fuga на улице Малахова, на кольце возле магазина "Ашан". Злоумышленники двигались по крайней полосе, высматривая водителей, которые пытались съехать с кольца со среднего или с левого ряда, добавляли скорость и специально подставляли свой авто под удар. Подробнее о том, как действовали злоумышленники, можно прочитать здесь и здесь.

Где орудовали автоподставщики

В 2022 и 2023 годах банда "работала" на следующих барнаульских улицах: Власихинская (два ДТП), Молодежная, Малахова (два ДТП), Партизанская, Павловский тракт (три ДТП), Космонавтов, Германа Титова, Эмилии Алексеевой, Георгия Исакова (три ДТП), Гущина, Братский проезд и Весенняя (два ДТП). Также были подстроены аварии на ул. Белоярской (два ДТП) и ул. Космонавтов (два ДТП) в Новоалтайске.

Суд по делу автоподставщиков в Барнауле/ Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

"Вину признали"

На суде уже представили все доказательства по делу. Ими стали показания свидетелей обвинения и письменные материалы дела – в том числе телефонные разговоры членов группы по поводу подставных ДТП, их денежные переводы и так далее. Кроме того, в телефонах подсудимых нашли информацию, которая подтверждает хищение денег у страховых компаний, напомнила гособвинитель.

"Полученные доказательства согласуются между собой, а также с письменными материалами дела. Сторона обвинения полагает, что материалами дела достоверно установлены обстоятельства совершения преступления. На суде было достоверно определен период времени преступления, нашлось подтверждение корыстного мотива подозреваемых", – отметила прокурор.

По словам прокурора, подсудимые признали вину и согласились с обвинением. Показания фигурантов дела на суде также огласили, подсудимые их подтвердили.

Следующее заседание по делу состоится 2 апреля 2025 года, на нем выскажутся адвокаты подсудимых.