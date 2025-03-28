"Корыстный мотив". Как судят барнаульских автоподставщиков и какие сроки им грозят
На суде по делу автоподставщиков уже начались прения сторон
28 марта 2025, 06:15, Антон Дегтярев
Приговор по делу крупной банды барнаульских автоподставщиков вынесут в ближайшее время. 26 марта 2025 года в суде началась стадия прений, и прокурор потребовала реальных сроков для всех обвиняемых. В зависимости от тяжести преступлений им грозит от полутора до восьми лет колонии. Большую часть подсудимых прокурор попросила арестовать в зале суда. Подробнее о процессе над автоподставщиками – в материале amic.ru.
Справка: Суд над бандой из 39 автоподставщиков стартовал еще 26 ноября 2024 года. Большинству членам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершаемое группой лиц по предварительному сговору"), однако отдельным фигурантам вменяют в вину ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и другие части статьи 159.5 УК РФ. В деле заявлено десять потерпевших (у каждого есть по одному представителю) и 31 адвокат. Ранее amic.ru рассказывал, что большинство фигурантов уголовного дела находятся под подпиской о невыезде, а двое находятся в СИЗО.
Все – в тюрьму
Самое серьезное наказание – восемь лет колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей – сторона обвинения потребовала дать организатору преступной группы Александру Кузнецову. Такой же срок грозит его помощнику, участнику банды Евгению Волобуеву. Минимальный срок – год и шесть месяцев – прокурор запросила для члена преступной группы Вячеслава Давыдова.
В зависимости от активности в преступной группе и смягчающих или отягчающих обстоятельств прокурор потребовала дать подсудимым разные сроки. Получилось как в детской считалке: кому-то полтора, кому-то два, кому-то три, четыре и далее до восьми лет колонии общего, строгого режима или колонии-поселения (в последнюю осужденные должны будут отправиться сами).
Большинство подозреваемых, которые присутствуют на заседаниях, прокурор потребовала взять под стражу в зале суда после вынесения приговора. Кстати, на заседаниях присутствуют не все обвиняемые – некоторые переехали в другие города России. Так что их взять под стражу в зале суда не получится.
Присутствовавшие на процессе реагировали на требования прокурора по-разному: одна женщина заплакала, и ее пришлось успокаивать адвокату. А сидящий в СИЗО обвиняемый, напротив, активно позировал на камеру и всячески демонстрировал "позитив". При этом практически все пришедшие на суд удивлялись, что заседание было открытым для журналистов. "Светиться" на фотографиях большинство подозреваемых не хотели, поэтому закрывали лица и просили их не снимать.
"Сложились доверительные отношения"
По версии следствия, барнаулец Александр Кузнецов в 2022 году решил создать преступную группу для организации автоподстав. Кузнецов набрал из числа "наиболее надежных и проверенных" знакомых людей, которые согласились выполнять его указания. О своем плане он рассказал им в марте 2022 года, сообщила прокурор.
"С этими людьми у него сложились доверительные отношения, они были готовы под его руководством совершать преступления с целью наживы. Кузнецов распределил преступные роли, функциональные обязанности между каждым участником группы, разработал порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, меры конспирации, а также установил размер оплаты каждому ее члену", – пояснила прокурор.
Злоумышленники общались в мессенджерах WhatsApp и Telegram по зашифрованным каналам связи, а также использовали систему условных обозначений, рассказала гособвинитель.
Как работали автоподставщики?
Группа инициировала ДТП для обращения в страховые компании "в целях хищения денег путем обмана". Чтобы провернуть схему, они нашли автомобиль, ремонт которого обходился дорого. Это позволяло получить по договорам ОСАГО "максимальную прибыль при наступлении страхового случая". В целях конспирации авто зарегистрировали в органах ГАИ на членов организованной группы. Кроме того, оформлялись фиктивные договоры купли-продажи других машин. Личные автомобили соучастников также использовались в инсценировках ДТП.
Члены банды разрабатывали детальные планы инсценировок аварий, создавая видимость "случайности их наступления". За участие в автоподставах они получали деньги, прибыль распределялась между участниками группы, рассказала прокурор.
Автоподставщики совершали умышленные столкновения с автомобилями, которыми управляли обычные водители. Деталей случившихся ДТП гособвинитель не раскрыла. Когда авария происходила, с помощью фото- и видеосъемки члены группы и соучастники фиксировали ее обстоятельства.
Затем оформлялись документы об аварии, автоподставщики обращались в страховые компании, сообщая им заведомо ложные сведения о наступлении страховых случаев. По этим документам затем злоумышленники получали деньги. В случае неодобрения выплат или получения недостаточных сумм группа направляла компаниям претензии либо обращалась с исками в суд.
Отметим, что в 2021–2023 годах СМИ писали об автоподставщиках, которые "работали" на кольцах в Барнауле. Например, они подстраивали ДТП на автомобиле Nissan Fuga на улице Малахова, на кольце возле магазина "Ашан". Злоумышленники двигались по крайней полосе, высматривая водителей, которые пытались съехать с кольца со среднего или с левого ряда, добавляли скорость и специально подставляли свой авто под удар. Подробнее о том, как действовали злоумышленники, можно прочитать здесь и здесь.
Где орудовали автоподставщики
В 2022 и 2023 годах банда "работала" на следующих барнаульских улицах: Власихинская (два ДТП), Молодежная, Малахова (два ДТП), Партизанская, Павловский тракт (три ДТП), Космонавтов, Германа Титова, Эмилии Алексеевой, Георгия Исакова (три ДТП), Гущина, Братский проезд и Весенняя (два ДТП). Также были подстроены аварии на ул. Белоярской (два ДТП) и ул. Космонавтов (два ДТП) в Новоалтайске.
"Вину признали"
На суде уже представили все доказательства по делу. Ими стали показания свидетелей обвинения и письменные материалы дела – в том числе телефонные разговоры членов группы по поводу подставных ДТП, их денежные переводы и так далее. Кроме того, в телефонах подсудимых нашли информацию, которая подтверждает хищение денег у страховых компаний, напомнила гособвинитель.
"Полученные доказательства согласуются между собой, а также с письменными материалами дела. Сторона обвинения полагает, что материалами дела достоверно установлены обстоятельства совершения преступления. На суде было достоверно определен период времени преступления, нашлось подтверждение корыстного мотива подозреваемых", – отметила прокурор.
По словам прокурора, подсудимые признали вину и согласились с обвинением. Показания фигурантов дела на суде также огласили, подсудимые их подтвердили.
Следующее заседание по делу состоится 2 апреля 2025 года, на нем выскажутся адвокаты подсудимых.
08:06:26 28-03-2025
сроки смешные и штрафы тоже.
личное мнение, что без связки со страховщиками это все было бы просто технически не возможно, поэтому почему на фото только эти выпирдыши сидят?
нужно сроить что-то вроде полярного гуантанамо.
09:41:40 28-03-2025
Гость (08:06:26 28-03-2025) сроки смешные и штрафы тоже.личное мнение, что без связк... Какая связь со страховщиками?
Если бы люди не нарушали правила ДТП бы не было. Да они этим пользовались, но нас постоянно кто-то где-то пытается поймать на незнании.
Во всех ДТП реально были виноваты "обычные водители"
10:40:51 28-03-2025
Гость (09:41:40 28-03-2025) Какая связь со страховщиками?Если бы люди не нарушали пр... если бы люди не переводили деньги мошенникам, то мошенников не было. Так? пусть сидят и подольше, неудачники.
12:02:31 28-03-2025
Гость (10:40:51 28-03-2025) если бы люди не переводили деньги мошенникам, то мошенников ... Вы путаете теплое с мягким.
Они не обманывали людей, не заставляли их нарушать правила. Это сейчас они жертвы ДТП и пострадавшие. Но каждый день на кольцах они орут и машут руками когда хотят выехать из внутренней полосы туда куда им надо и объяснять им это бесполезно. Вот ребята на практике показали кто прав, кто виноат
00:33:17 31-03-2025
Гость (09:41:40 28-03-2025) Какая связь со страховщиками?Если бы люди не нарушали пр... Эти люди не кого на дороге не подлавливали пострадали только страховые обычные граждане нет
00:32:06 31-03-2025
Гость (08:06:26 28-03-2025) сроки смешные и штрафы тоже.личное мнение, что без связк... Ты умник рот свой прикрыл бы и молчал сути дела не зная когда тебя страховые дурить будут ты их никак не накажешь а они это делают каждый день и вы молчите
08:29:00 28-03-2025
В синей футболке веселый чорт. Козу показывает.
09:17:24 28-03-2025
Гость (08:29:00 28-03-2025) В синей футболке веселый чорт. Козу показывает.... шутом гребенчатым назначат
10:41:38 28-03-2025
Гость (08:29:00 28-03-2025) В синей футболке веселый чорт. Козу показывает.... наверно хвалится новой должностью
08:40:18 28-03-2025
Деваха то какая ляхастая. Тож подставщица?
17:17:17 28-03-2025
Гость (08:40:18 28-03-2025) Деваха то какая ляхастая. Тож подставщица?... А играть телефоном в зале суда ей можно ?
19:13:46 31-03-2025
Гость (08:40:18 28-03-2025) Деваха то какая ляхастая. Тож подставщица?... Завидуйте молча
08:51:23 28-03-2025
Злоумышленники ловили тех водителей, которые сходили с кольца со среднего или с левого ряда
Получается делали работу ГИБДД?
10:47:32 28-03-2025
Гость (08:51:23 28-03-2025) Злоумышленники ловили тех водителей, которые сходили с кольц... времени в СИЗО не хватило разобраться и раскаяться, что так делать не надо. Поэтому получат бонусное время: 7 лет.
09:19:08 28-03-2025
Трудотерапия их исправит, желательно с летальным исходом где-нибудь на Колыме. Иначе наплодят биомусора, потом его перебирать придется.
10:49:31 28-03-2025
Маловато весельчаку просят. Прокурор, проси ему 15шку, а то не хватит 7ми лет, что бы ума накопить и погрустить.
10:51:59 28-03-2025
"А на жесткой скамье, на скамье подсудимых.." Нынче не так, мягкие кресла, как в кинотеатре.
10:59:24 28-03-2025
В принципе как здесь, так и в реальной ситуации на кольце.
Тех кто не знает правил дорожного движения больше.
Они и возмущаются и негодуют.
Ну хоть этим "жертвам" после ДТП разъяснили правила проезда кругового перекрестка
00:41:24 31-03-2025
Уважаемые читатели хочу вам пояснить эту историю люди которых судят это не банда с Ашана где пострадавшие обычные люди. Они обманули страховые компании все аварии которые они совершали были заранее запланированы люди с которыми будет совершено ДТП были в курсе что сейчас будет ДТП. Почему когда вас дурят страховые компании с занижением выплат никто об этом не пишет и пойдя добиваться правды что денег которые заплатит страховая не хватит на ремонт да потому что вас тупо пошлют ! Так что мой вам совет сначала разораться нужно в ситуации а потом комментарии свои писать!!!! Какие все хорошие а что люди ездят и нет у владения на дороге он едет не по правилам и еще вам кричит ты дурак это нормально для все опять же!!!!