Под Барнаулом женщина искала грибы возле дачи и прошла через темный-темный лес

Ей пришлось пережить непростую ночь, потому что была гроза

07 августа 2024, 16:00, ИА Амител

В Алтайском крае полицейские всю ночь искали пропавшую в лесу женщину, сообщает в своем Telegram-канале региональное МВД.

В отдел полиции 6 августа обратилась женщина, которая со своим ребенком и подругой отправились искать грибы возле садоводства "Огоньки" недалеко от Баюновских Ключей.

"Грибники продвинулись вглубь леса и потеряли друг друга. Благодаря картам в телефоне женщина с ребенком вскоре вышли к населенному пункту, а ее приятельница не появилась", – рассказали в ведомстве.

На поиск направились правоохранители из Первомайского и Косихинского районов, а также поисковый отряд "ЛизаАлерт". Поиски продолжались до утра 7 августа, в итоге дачницу обнаружили недалеко от Бобровки. Учитывая, что зашла она в лес около Баюновских Ключей, за ночь она прошла значительное расстояние – около 25 км.

"Дачнице пришлось пережить непростую ночь, потому что была гроза и проливной дождь, а связь исчезла", – подчеркнули в МВД.

Правоохранители в очередной раз предупреждают жителей края, что во время похода в лес за грибами необходимо пользоваться известными маршрутами, иметь с собой запас воды, сотовый телефон и удобную одежду, которая может защитить от солнечных лучей и неблагоприятных погодных явлений.