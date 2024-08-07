Под Барнаулом женщина искала грибы возле дачи и прошла через темный-темный лес
Ей пришлось пережить непростую ночь, потому что была гроза
07 августа 2024, 16:00, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские всю ночь искали пропавшую в лесу женщину, сообщает в своем Telegram-канале региональное МВД.
В отдел полиции 6 августа обратилась женщина, которая со своим ребенком и подругой отправились искать грибы возле садоводства "Огоньки" недалеко от Баюновских Ключей.
"Грибники продвинулись вглубь леса и потеряли друг друга. Благодаря картам в телефоне женщина с ребенком вскоре вышли к населенному пункту, а ее приятельница не появилась", – рассказали в ведомстве.
На поиск направились правоохранители из Первомайского и Косихинского районов, а также поисковый отряд "ЛизаАлерт". Поиски продолжались до утра 7 августа, в итоге дачницу обнаружили недалеко от Бобровки. Учитывая, что зашла она в лес около Баюновских Ключей, за ночь она прошла значительное расстояние – около 25 км.
"Дачнице пришлось пережить непростую ночь, потому что была гроза и проливной дождь, а связь исчезла", – подчеркнули в МВД.
Правоохранители в очередной раз предупреждают жителей края, что во время похода в лес за грибами необходимо пользоваться известными маршрутами, иметь с собой запас воды, сотовый телефон и удобную одежду, которая может защитить от солнечных лучей и неблагоприятных погодных явлений.
16:01:37 07-08-2024
я в том лесу тоже первый раз в жизни заблудилась - было жутко
16:13:23 07-08-2024
Вот поэтому, когда иду в лес по грибы, всегда с собой беру фляжку воды, сухари, спички и заряженый повербанк.
16:22:09 07-08-2024
Грибы-то собрали?
16:24:33 07-08-2024
ошибка то что они шли по лесу. Заблудился -строй шалаш, разводи костер и ищи еду
утром в ясную хорошую погоду лезь на дерево и смотри где дорога
16:39:21 07-08-2024
и ищи еду,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, подскажите где ночью в лесу найти еду? ягодами ,конечно,обожраться можно. если ночью их найдёшь
17:23:30 07-08-2024
Гость (16:39:21 07-08-2024) и ищи еду,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, подскажите где ночью в лесу на... На ОБЖ научили)))
17:26:48 07-08-2024
Гость (16:39:21 07-08-2024) подскажите где ночью в лесу найти еду? ягодами ,конечно,обожраться можно. если ночью их найдёшь а ты только ночью понял, что заплутал? тады ой. а если засветло, то при остатках солнечного света собирай ягоду, ветки для костра, грибов то поди набрал на жареху?))
17:23:30 07-08-2024
Всё очень просто - не ходи в лес когда нет грибов. Когда грибы есть - грибников в лесу больше чем грибов. Заблудится невозможно - из под каждого куста вылазят
07:23:01 08-08-2024
Тоже однажды одна заплутала в лесу. Сильно очканула тогда. Хорошо что связь была, я по дубль гису вышла.