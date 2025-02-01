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Под Новосибирском уволили учительницу, которая защитила школьницу от ее одноклассника

Классный руководитель схватила девятилетнего первоклассника за руку и его мать обвинила ее в применении силы

01 февраля 2025, 18:31, ИА Амител

Фото: Feliphe Schiarolli / unsplash.com
Фото: Feliphe Schiarolli / unsplash.com

В Новосибирской области родители первоклассников просят вернуть классную руководительницу Екатерину Петрову. Учительницу уволили после конфликта с девятилетним второгодником, которого перевели в ее класс в ноябре 2024 года, сообщает "КП-Новосибирск".

По словам родителей, мальчик регулярно дрался: одного ребенка он ударил в пах, а другую девочку – по голове, из-за чего у нее диагностировали сотрясение.

В январе ребенок напал на другую одноклассницу: вылил на нее сок в столовой, а затем начал бить по голове в раздевалке.

"Она оттуда, он за ней, и когда мальчик оттуда [из раздевалки] выбегал, я схватила его за плечо, чтобы никуда дальше не побежал, – говорит Екатерина Петрова. – Именно этот момент попал на камеру видеонаблюдения, которая захватывает эту часть раздевалки. Директор школы в этот момент проходила мимо, подошла к нам и разговаривала уже с ним она".

Мать мальчика обвинила учительницу в применении силы и подала жалобу. В результате служебного расследования женщину уволили.

Свидетелем произошедшего у раздевалки был другой педагог. Она заявила, что Петрова угрожала сломать мальчику руки, если он еще раз тронет девочку.

При этом родители первоклассников поддерживают уволенную учительницу: собирают подписи в ее пользу и хотят обратиться к директору, главе администрации и в прокуратуру. 28-летняя Екатерина Петрова также намерена обжаловать увольнение через суд.

Мать пострадавшего от нее ребенка при этом утверждает, что учительница якобы не впервые применяла к нему силу. Она рассказала, что мальчик остался на второй год из-за проблем со здоровьем и что он только раз ударил девочку во время ссоры, но после этого они все обсудили и он пообещал так больше не делать. Но педагог после этого якобы начала предвзято относиться к ребенку.

"Она его то за плечо хватала, то за рукав, туда-сюда мутызгала. Мне сын рассказал про это, когда мы дома обсуждали ситуацию про то, что он девочку ударил. Учительница его еще, оказывается, детским домом пугала! Мы сами не можем понять – за что? Мы так хотели попасть к Екатерине в класс... Мой сын не зверь. И я не могу позволить к нему так относиться", – рассказала женщина.

Сибирячка также добавила, что перевела сына в другой класс, ему требуется помощь психолога. Директор школы отказалась комментировать ситуацию.

Новосибирская область дети школы

Комментарии 22

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Юс

18:52:03 01-02-2025

Очередная яжмать... ну вот откуда столько бездарных родителей нарисовалось? Я своему ещё добавочного пенделя выпишу, если он по-подобному накосячит!

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Гена

18:55:35 01-02-2025

Разделить класс на клетки-родители привели завели в клетку-учитель провел урок-родители забрали ученика из клетки. Других вариантов видимо нет... Не могут родители своих детей научить нормально себя вести-значит только так. Учитель не обязан на перемене заниматься их воспитанием.Учитель пришел в класс провел урок - ушел в учительскую. Все.

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Миша

18:59:46 01-02-2025

как мальчик детей бьет для яжемамки в порядке вещей, а как дитятку обидели так сразу применение силы был бы мужчина обвинили бы в самом популярном у яжемамок.

какие же все нежными стали, слово дитятке не скажи яжемамка заклюет, пусть спасибо скажет что ее личинку не придушили.

а вот так дадут люлей дитятке и будет потом яжемамка вопить на учителя мол куда смотрела почему не заступилась и тд. двойные стандарты

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Гость

10:28:41 02-02-2025

Миша (18:59:46 01-02-2025) как мальчик детей бьет для яжемамки в порядке вещей, а как д... Да через пяток лет пойдет по колониям выродок, под песенки "Мама, я не виновааааат!"

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Кхм...

19:18:38 01-02-2025

Ну, так-то правильно. Давать отпор имеют право только господа - остальные должны жаловаца в полицию.

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гость

19:18:55 01-02-2025

Нарожают выродков-второгодников ,а нормальные люди страдают. В жо пку дуют своих диточек - уродов,правильно учитель сказала- не можешь нормально в обществе жить - в изоляцию!

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Сергей

20:08:36 01-02-2025

Опустили учителей ниже плинтуса

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Гость

20:54:23 01-02-2025

9 лет первоклассников
Его в садике 2 раза на второй год оставляли

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Гость

18:30:15 02-02-2025

Гость (20:54:23 01-02-2025) 9 лет первоклассниковЕго в садике 2 раза на второй год о... 8 лет исполнилось в октябре-ноябре в первом классе, теперь 9.
А вообще фигнею со всего этого, проблемы со здоровьем - перевести его на надомное обучение.

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Гость

21:11:50 01-02-2025

Да пора бы уже порку ввести в школах, как при царском режиме. А родителей дерущихся детей начинать штрафовать, раз не научили вести себя адекватно. Ненормальны такие ситуации в школах, стыдно должно быть за свое чадо, а она еще и жалуется.

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Гость

21:29:46 01-02-2025

Может ему не помощь психолога, а ремня хорошего. А к психологу мамаше ...

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Гость

13:24:53 02-02-2025

Гость (21:29:46 01-02-2025) Может ему не помощь психолога, а ремня хорошего. А к психоло... И яжмамке тоже ремня.

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Гость

21:53:18 01-02-2025

.....когда мы дома обсуждали ситуацию про то, что он девочку ударил.....ни школа , ни родители избитых детей, ни хотят ни куда подавать на маму этого ребенка?

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Гость

22:43:57 01-02-2025

Что бы ни вытворил 'малолетний' сорванец, виноватым окажется 'взрослый' учитель, посягнувший одёрнуть "неприкасаемого" (в силу возраста) "шалунишку"!?

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Гость

01:53:17 02-02-2025

Сразу к сути, если мальчик-драчун не получит заслуживающего наказания благодаря своей мамаше, то рано или поздно он станет бить не только других, но и её. Так что, в её интересах отучить его от рукоприкладства, хотя корень этого, думаю, лежит внутри его семьи, так что менять необходимо всю семью, иначе "вам удачи не видать".

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Гость

07:52:42 02-02-2025

отца на СВО, мамашку обратно на панель, личинку в дет. дом - и показательно, чтобы все видели, что бывает, когда забиваешь на воспитание детей

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Гость

09:32:04 02-02-2025

ненормальной мамаши ненормальный сын,а виноват учитель. психиатр виноват,что они среди нормальных людей живут.

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Олег

10:30:48 02-02-2025

Для второгодников и альтернативно одаренных , особенных надо спецшколы содержать. Вот там инклюзивно и в разнообразии им удобно будет получать образовательные услуги.

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Гость

10:43:58 02-02-2025

Такие ребята очень нужны сейчас на СВО, в штурмовых отрядах.

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Гость

14:16:59 02-02-2025

Обилие однообразных комментариев наводит на мысль, что учительницу уволили правильно. Как дружно начали травить мальчика и мать! Хотя инфы в статье для однозначного вывода мало. Но после ваших постов ясно, что ребенка в школе буллили, так же, как и на этом ресурсе.

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Гость

20:14:11 02-02-2025

Гость (14:16:59 02-02-2025) Обилие однообразных комментариев наводит на мысль, что учите... Чтоб твоему ребенку такой одноклассник не попался...

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Гость

12:54:53 03-02-2025

А директор школы труслив и несправедлив . За место держится, не может защитить своих коллег. Зачем такой директор нужен? Приписками только заниматься?

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