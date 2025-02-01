Под Новосибирском уволили учительницу, которая защитила школьницу от ее одноклассника

Классный руководитель схватила девятилетнего первоклассника за руку и его мать обвинила ее в применении силы

01 февраля 2025, 18:31, ИА Амител

Фото: Feliphe Schiarolli / unsplash.com

В Новосибирской области родители первоклассников просят вернуть классную руководительницу Екатерину Петрову. Учительницу уволили после конфликта с девятилетним второгодником, которого перевели в ее класс в ноябре 2024 года, сообщает "КП-Новосибирск".

По словам родителей, мальчик регулярно дрался: одного ребенка он ударил в пах, а другую девочку – по голове, из-за чего у нее диагностировали сотрясение.

В январе ребенок напал на другую одноклассницу: вылил на нее сок в столовой, а затем начал бить по голове в раздевалке.

"Она оттуда, он за ней, и когда мальчик оттуда [из раздевалки] выбегал, я схватила его за плечо, чтобы никуда дальше не побежал, – говорит Екатерина Петрова. – Именно этот момент попал на камеру видеонаблюдения, которая захватывает эту часть раздевалки. Директор школы в этот момент проходила мимо, подошла к нам и разговаривала уже с ним она".

Мать мальчика обвинила учительницу в применении силы и подала жалобу. В результате служебного расследования женщину уволили.

Свидетелем произошедшего у раздевалки был другой педагог. Она заявила, что Петрова угрожала сломать мальчику руки, если он еще раз тронет девочку.

При этом родители первоклассников поддерживают уволенную учительницу: собирают подписи в ее пользу и хотят обратиться к директору, главе администрации и в прокуратуру. 28-летняя Екатерина Петрова также намерена обжаловать увольнение через суд.

Мать пострадавшего от нее ребенка при этом утверждает, что учительница якобы не впервые применяла к нему силу. Она рассказала, что мальчик остался на второй год из-за проблем со здоровьем и что он только раз ударил девочку во время ссоры, но после этого они все обсудили и он пообещал так больше не делать. Но педагог после этого якобы начала предвзято относиться к ребенку.

"Она его то за плечо хватала, то за рукав, туда-сюда мутызгала. Мне сын рассказал про это, когда мы дома обсуждали ситуацию про то, что он девочку ударил. Учительница его еще, оказывается, детским домом пугала! Мы сами не можем понять – за что? Мы так хотели попасть к Екатерине в класс... Мой сын не зверь. И я не могу позволить к нему так относиться", – рассказала женщина.

Сибирячка также добавила, что перевела сына в другой класс, ему требуется помощь психолога. Директор школы отказалась комментировать ситуацию.