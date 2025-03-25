К концу текущей недели температура воздуха в Алтайском крае поднимется до +12 градусов

25 марта 2025, 16:40, ИА Амител

Оттепель / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Алтайском крае после снега, метелей и минусовых температур ожидается скорое потепление: с 26 марта температура воздуха будет постепенно повышаться и к 30 марта достигнет +12 градусов. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Под влиянием антициклона существенных осадков в крае не ожидается. Небольшой снег пройдет лишь ночью 26 марта в отдельных районах.

Согласно прогнозу, наиболее холодными будут 26 и 27 марта: ночью температура понизится до -7…-15, местами – до -20 градусов.