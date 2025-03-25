Под влиянием антициклона. Синоптик рассказала, когда на Алтай придет долгожданное тепло
К концу текущей недели температура воздуха в Алтайском крае поднимется до +12 градусов
25 марта 2025, 16:40, ИА Амител
В Алтайском крае после снега, метелей и минусовых температур ожидается скорое потепление: с 26 марта температура воздуха будет постепенно повышаться и к 30 марта достигнет +12 градусов. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
Под влиянием антициклона существенных осадков в крае не ожидается. Небольшой снег пройдет лишь ночью 26 марта в отдельных районах.
Согласно прогнозу, наиболее холодными будут 26 и 27 марта: ночью температура понизится до -7…-15, местами – до -20 градусов.
"Днем 26 марта температура воздуха составит 0…-6 градусов, 27 марта − от -1 до -4. Ночью 28 марта ожидается -5…-10 градусов, по востоку – до -18. Днем – от +3 до +9 градусов. В темное время суток в выходные, 29–30 марта, столбики термометров опустятся до -2...-7, местами – до -10…-13 градусов. Днем воздух прогреется до +5…+12 градусов", – рассказала Наталия Кобякова.
16:56:44 25-03-2025
Закончится март зимний месяц, и наступит весна! 😎🤗
17:19:09 25-03-2025
Сергей (16:56:44 25-03-2025) Закончится март зимний месяц, и наступит весна! 😎🤗... Сергей, ты предполагаешь, а Бог располагает. Как в прошлом году, в шубы заворачивались.
18:35:56 25-03-2025
Гость (17:19:09 25-03-2025) Сергей, ты предполагаешь, а Бог располагает. Как в прошлом г... а что в Алтайском крае холодно?