НОВОСТИПроисшествия

Пассажиры рейса Пхукет — Барнаул прилетели в город на резервном борту

Летевшие из Таиланда уже покинули воздушное судно

24 января 2026, 10:14, ИА Амител

Пассажиры выходят из самолета / Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края
Пассажиры выходят из самолета / Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края

Перелет из Пхукета в Барнаул завершился штатной посадкой в аэропорту имени Германа Титова. Состояние всех пассажиров оценивается как хорошее, в медицинской поддержке никто не нуждался, сообщили в краевом Минтрансе.

Как известно, ранее воздушное судно совершило незапланированную посадку в Китае. Авиакомпания Azur Air предоставила резервный самолет, который обеспечил транспортировку пассажиров до Барнаула.

В данный момент пассажиры осуществляют выход из самолета в стандартном порядке. Работники аэропорта оперативно уведомляли все заинтересованные стороны о процессе выполнения рейса и его прибытии.

Самолет / Фото: amic.ru

Самолет Пхукет — Барнаул находится в зоне ожидания посадки в Китае

Самолет Azur Air более чем с 200 пассажирами кружит в районе Ланьчжоу
НОВОСТИОбщество

Барнаул Аэропорт крушение самолета

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

10:17:54 24-01-2026

Щас им таможня ухудшит самочуствие

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:45 24-01-2026

Они прибыли на резервном самолете, вообще-то.
А подававший сигнал бедствия самолет пока остался в китайском аэропорту для ремонта.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

13:04:25 24-01-2026

Гость (11:05:45 24-01-2026) Они прибыли на резервном самолете, вообще-то. А подававш... Да, заголовок забавно- непонятный

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:13 24-01-2026

Ошибка в заголовке - приземлился другой самолёт, выполнивший в итоге этот рейс.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:22 24-01-2026

И где 2 дня они кантовались? Им гостиницу предоставили? Питание? Экскурсию по Китаю?
Расскажите, плиз.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:22 24-01-2026

Гость (12:30:22 24-01-2026) И где 2 дня они кантовались? Им гостиницу предоставили? Пита... Гостиницу и питание обязаны предоставить, а вот экскурсии вряд ли.
Лично я в Иркутске жил в гостинице и ел за счёт авиакомпании, а в Слюдянку, на Байкал ездил за свой счет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:16:06 24-01-2026

Гость (12:30:22 24-01-2026) И где 2 дня они кантовались? Им гостиницу предоставили? Пита... Поздно вечером заселили в гостиницу, покормили, а в 1:30 ночи уже повезли в аэропорт. Так что, ни двух дней, ни экскурсий не было.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:11 24-01-2026

Для интересующихся, просто погуглите сколько было неполадок, возвратов и незапланированных посадок, за последние 5 лет у данного перевозчика и еще для интереса можете посмотреть годы эксплуатации самолетов, что летают.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:10 24-01-2026

У меня один знакомый хлопец летел этим рейсом. Ничего не могу от не добиться- пьяный уже по самое не хочу.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:28 24-01-2026

Я несколько лет назад летал поправить здоровье в Хургаду. Еле сели в Хургаде. Кружили 2 часа вокруг аэропорта, говорили нам что не принимает аэропорт, типа местные гипетские военные летают. А когда садились- вокруг полосы пожарки стояли. А после наш экипаж три дня в нашей гостинице бухал без остановки. (гостиница Пирамиса такая была). Когда улетали наш самолет стоял еще там и вокруг народ суетился.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:31:34 25-01-2026

Да че пустили жидкого то? Самолет на одном двигателе прекрасно садится если что

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:33:58 25-01-2026

Думаю посмотрев Китай кто-то решит из них туда слетать еще раз.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров