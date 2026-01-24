Пассажиры рейса Пхукет — Барнаул прилетели в город на резервном борту
Летевшие из Таиланда уже покинули воздушное судно
24 января 2026, 10:14, ИА Амител
Пассажиры выходят из самолета / Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края
Перелет из Пхукета в Барнаул завершился штатной посадкой в аэропорту имени Германа Титова. Состояние всех пассажиров оценивается как хорошее, в медицинской поддержке никто не нуждался, сообщили в краевом Минтрансе.
Как известно, ранее воздушное судно совершило незапланированную посадку в Китае. Авиакомпания Azur Air предоставила резервный самолет, который обеспечил транспортировку пассажиров до Барнаула.
В данный момент пассажиры осуществляют выход из самолета в стандартном порядке. Работники аэропорта оперативно уведомляли все заинтересованные стороны о процессе выполнения рейса и его прибытии.
Щас им таможня ухудшит самочуствие
11:05:45 24-01-2026
Они прибыли на резервном самолете, вообще-то.
А подававший сигнал бедствия самолет пока остался в китайском аэропорту для ремонта.
13:04:25 24-01-2026
12:05:13 24-01-2026
Ошибка в заголовке - приземлился другой самолёт, выполнивший в итоге этот рейс.
12:30:22 24-01-2026
И где 2 дня они кантовались? Им гостиницу предоставили? Питание? Экскурсию по Китаю?
Расскажите, плиз.
15:59:22 24-01-2026
Гость (12:30:22 24-01-2026) И где 2 дня они кантовались? Им гостиницу предоставили? Пита... Гостиницу и питание обязаны предоставить, а вот экскурсии вряд ли.
Лично я в Иркутске жил в гостинице и ел за счёт авиакомпании, а в Слюдянку, на Байкал ездил за свой счет.
16:16:06 24-01-2026
Гость (12:30:22 24-01-2026) И где 2 дня они кантовались? Им гостиницу предоставили? Пита... Поздно вечером заселили в гостиницу, покормили, а в 1:30 ночи уже повезли в аэропорт. Так что, ни двух дней, ни экскурсий не было.
13:12:11 24-01-2026
Для интересующихся, просто погуглите сколько было неполадок, возвратов и незапланированных посадок, за последние 5 лет у данного перевозчика и еще для интереса можете посмотреть годы эксплуатации самолетов, что летают.
13:40:10 24-01-2026
У меня один знакомый хлопец летел этим рейсом. Ничего не могу от не добиться- пьяный уже по самое не хочу.
13:47:28 24-01-2026
Я несколько лет назад летал поправить здоровье в Хургаду. Еле сели в Хургаде. Кружили 2 часа вокруг аэропорта, говорили нам что не принимает аэропорт, типа местные гипетские военные летают. А когда садились- вокруг полосы пожарки стояли. А после наш экипаж три дня в нашей гостинице бухал без остановки. (гостиница Пирамиса такая была). Когда улетали наш самолет стоял еще там и вокруг народ суетился.
02:31:34 25-01-2026
Да че пустили жидкого то? Самолет на одном двигателе прекрасно садится если что
13:33:58 25-01-2026
Думаю посмотрев Китай кто-то решит из них туда слетать еще раз.