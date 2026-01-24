Пассажиры рейса Пхукет — Барнаул прилетели в город на резервном борту

Летевшие из Таиланда уже покинули воздушное судно

24 января 2026, 10:14, ИА Амител

Пассажиры выходят из самолета / Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края

Перелет из Пхукета в Барнаул завершился штатной посадкой в аэропорту имени Германа Титова. Состояние всех пассажиров оценивается как хорошее, в медицинской поддержке никто не нуждался, сообщили в краевом Минтрансе.

Как известно, ранее воздушное судно совершило незапланированную посадку в Китае. Авиакомпания Azur Air предоставила резервный самолет, который обеспечил транспортировку пассажиров до Барнаула.

В данный момент пассажиры осуществляют выход из самолета в стандартном порядке. Работники аэропорта оперативно уведомляли все заинтересованные стороны о процессе выполнения рейса и его прибытии.