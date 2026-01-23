Самолет Пхукет — Барнаул находится в зоне ожидания посадки в Китае

Самолет Azur Air более чем с 200 пассажирами кружит в районе Ланьчжоу

23 января 2026, 15:45, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Самолет авиакомпании Azur Air, выполняющий рейс из тайского Пхукета в Барнаул, готовится к посадке в китайском Ланьчжоу после объявления сигнала бедствия. Об этом сообщает ТАСС.

Борт вылетел 23 января в 10:00 по местному времени. Спустя более четырех часов полета экипаж подал аварийный код 7700, который указывает на необходимость срочного внимания наземных служб. Точная причина экстренной ситуации пока не установлена.

По данным авиакомпании, самолет находится в зоне ожидания, экипаж контролирует все параметры полета и готовится к посадке. На борту находятся более 200 пассажиров.