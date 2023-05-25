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Подоляк: ВСУ начали отдельные операции в рамках контрнаступления

По его словам, наступление началось ещё несколько дней назад

25 мая 2023, 13:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) началось уже несколько дней назад. Как сообщает ТАСС, он заявил, что сейчас проводятся отдельные операции в рамках наступления.

Подоляк не стал объяснять, какие именно боевые действия ведутся и где. 

Говоря о теме поставок вооружений с Запада, он подчеркнул, что Украина собирается использовать их лишь на тех территориях, которые считает своими. Говоря о поставках истребителей F-16, он отметил, что они нужны украинским войскам ради "перекрытия" воздушного пространства.

СВО

Комментарии 3

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Гость

14:36:01 25-05-2023

наступление началось ещё несколько дней назад --- о, получается оно уже идет. Может скоро закончится?

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Гость

14:39:43 25-05-2023

Контрнаступление на беговой дорожке? Что-то не видно и не слышно ничего. А Подоляк может многое сам придумать.

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Гость

20:57:17 25-05-2023

Подоляк - это чистой воды украинский гебельс.

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