Подоляк: ВСУ начали отдельные операции в рамках контрнаступления

По его словам, наступление началось ещё несколько дней назад

25 мая 2023, 13:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) началось уже несколько дней назад. Как сообщает ТАСС, он заявил, что сейчас проводятся отдельные операции в рамках наступления.

Подоляк не стал объяснять, какие именно боевые действия ведутся и где.

Говоря о теме поставок вооружений с Запада, он подчеркнул, что Украина собирается использовать их лишь на тех территориях, которые считает своими. Говоря о поставках истребителей F-16, он отметил, что они нужны украинским войскам ради "перекрытия" воздушного пространства.