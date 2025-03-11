Предполагаемый убийца Николая Онищенко мог умереть от распухания мозга
Официальную причину смерти Анатолия Фенина следствие пока не озвучивает
11 марта 2025, 15:55, ИА Амител
9 марта в реанимации отделения сочетанной травмы барнаульской больницы скончался 45-летний Анатолий Фенин, которого подозревают в убийстве главы Завьяловского района Николая Онищенко. Предположительно, причиной его смерти экспертиза назовет дислокационный синдром. Об этом сообщает "КП-Барнаул" со ссылкой на источники.
Дислокационный синдром - осложнение заболевания, которое привело к повышению внутричерепного давления и выпячиванию тканей головного мозга, то есть, к распуханию мозга в черепной коробке.По данным издания, в Барнауле Фенина, у которого была снесена часть лица, обследовали нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги и другие врачи. О прогнозах и шансах на выживание пациента не говорили ничего конкретного, ведь в подобных случаях самая большая опасность – возможное повреждение мозга, которое может привести к летальному исходу.
"Это может быть и травма основания черепа, и контузия, и осколки в мозге, и другие опасные осложнения", – ранее пояснял Дмитрий Годня, челюстно-лицевой хирург.
Согласно данным источников, перед смертью Фенин несколько раз выходил из забытья, но "был как чумной". Тогда стало ясно, что повреждения мягких тканей мозга, в том числе инородными предметами, присутствуют.
По информации "КП", причиной смерти пациента с большой долей вероятности назовут дислокационный синдром. Однако пока официальные результаты экспертизы следствие не озвучивает.
Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. После произошедшего предполагаемый убийца Анатолий Фенин попытался свести счеты с жизнью. С тяжелым ранением головы его перевезли в больницу Барнаула и ввели в искусственную кому. 9 марта он скончался. Возможной причиной трагедии как родные Фенина, так и жители села называют слишком высокое давление на него, в том числе на фоне уголовных дел.
16:15:16 11-03-2025
ну так в этом случае существует древнейший классический способ - трепанация черепа для сброса такого давления. Проще говоря на макушке выпиливается дырка и давит мозг уже не сильно. Это еще на фресках в египетских храмах схематично рисовали как и что выпиливать надо. А врачи че не знали да?
17:14:15 11-03-2025
Гость (16:15:16 11-03-2025) ну так в этом случае существует древнейший классический спос... Ну конечно не знали! Как же вы так, заранее врачей не предупредили?
18:58:27 11-03-2025
Гость (16:15:16 11-03-2025) ну так в этом случае существует древнейший классический спос... ну проще говоря он выпал справа из дыры где ранее было ухо, ну с той стороны где он так удачно себе пол-головы снес. там глаз, ухо, пол-челюсти (челюсть можно вообще выкинуть было, если честно, там имплант крепить даже не куда
16:18:09 11-03-2025
Ну да...причиной смерти стал не выстрел себе в голову, а распухание мозга
08:38:00 12-03-2025
Юс (16:18:09 11-03-2025) Ну да...причиной смерти стал не выстрел себе в голову, а рас... именно так. Выстрел - действие. Распухание - причина
11:11:43 12-03-2025
Гость (08:38:00 12-03-2025) именно так. Выстрел - действие. Распухание - причина... Вы - автор статьи?
12:07:10 12-03-2025
Если Фенин умер от дислокационного синдрома, тогда Онищенко умер от отравления свинцом. Казалось бы причём тут огнестрел... Совершенно не при чём. Вон в 404 вообще эпидемия нежизни, их косит внезапное повышение температуры и давления воздуха, травматическое столкновение с кусочками металла, нарушение кожных покровов с последующим кровооттечением.