Предполагаемый убийца Николая Онищенко мог умереть от распухания мозга

Официальную причину смерти Анатолия Фенина следствие пока не озвучивает

11 марта 2025, 15:55, ИА Амител

Анатолий Фенин / Фото: группа Завьяловского района во "ВКонтакте"

9 марта в реанимации отделения сочетанной травмы барнаульской больницы скончался 45-летний Анатолий Фенин, которого подозревают в убийстве главы Завьяловского района Николая Онищенко. Предположительно, причиной его смерти экспертиза назовет дислокационный синдром. Об этом сообщает "КП-Барнаул" со ссылкой на источники.

Дислокационный синдром - осложнение заболевания, которое привело к повышению внутричерепного давления и выпячиванию тканей головного мозга, то есть, к распуханию мозга в черепной коробке.По данным издания, в Барнауле Фенина, у которого была снесена часть лица, обследовали нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги и другие врачи. О прогнозах и шансах на выживание пациента не говорили ничего конкретного, ведь в подобных случаях самая большая опасность – возможное повреждение мозга, которое может привести к летальному исходу.

"Это может быть и травма основания черепа, и контузия, и осколки в мозге, и другие опасные осложнения", – ранее пояснял Дмитрий Годня, челюстно-лицевой хирург.

Согласно данным источников, перед смертью Фенин несколько раз выходил из забытья, но "был как чумной". Тогда стало ясно, что повреждения мягких тканей мозга, в том числе инородными предметами, присутствуют.

По информации "КП", причиной смерти пациента с большой долей вероятности назовут дислокационный синдром. Однако пока официальные результаты экспертизы следствие не озвучивает.

Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. После произошедшего предполагаемый убийца Анатолий Фенин попытался свести счеты с жизнью. С тяжелым ранением головы его перевезли в больницу Барнаула и ввели в искусственную кому. 9 марта он скончался. Возможной причиной трагедии как родные Фенина, так и жители села называют слишком высокое давление на него, в том числе на фоне уголовных дел.