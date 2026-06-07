Подозрительный сыр не допустили к ввозу в Россию через Алтайский край

В ветеринарном сертификате Евразийского экономического союза содержались недостоверные сведения

07 июня 2026, 12:35, ИА Амител

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В Алтайский край не пропустили крупную партию сыра из Казахстана. Из-за нарушений ветеринарного законодательства ввоз 20 тонн продукции был запрещен, сообщили в Россельхознадзоре.

Нарушения выявили специалисты при оформлении груза на пункте пропуска "Рубцовский". Речь идет о партии нежирного сыра для плавления, ввезенной из Казахстана.

Во время проверки документов инспекторы установили, что в ветеринарном сертификате Евразийского экономического союза содержались недостоверные сведения. В частности, вопросы возникли к указанным срокам годности продукции и фактическому адресу ее разгрузки.

Кроме того, в протоколе лабораторных испытаний отсутствовали результаты исследований на цинк, медь и микотоксины, которые предусмотрены действующими нормативными требованиями.

«Учитывая требования Таможенного союза, ввоз подконтрольной Госветнадзору продукции был запрещен, оформлен возврат груза», — сообщили в ведомстве.

В результате вся партия сыра весом 20 тонн была возвращена отправителю.