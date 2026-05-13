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На Урале таможня опровергла сообщения о пропавших фурах с пчелами из Узбекистана

Ввоз пчелопакетов через МАПП "Бугристое" в Челябинской области был запрещен Россельхознадзором

13 мая 2026, 09:36, ИА Амител

Пчелы / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru
Пчелы / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Пресс‑служба Уральского таможенного управления опровергла сообщения СМИ о пропавших на территории РФ фурах с опасными пчелами из Узбекистана, сообщает ТАСС.

Ранее в медиа появилась информация о том, что две фуры с пчелами из Узбекистана пересекли границу России и исчезли на территории Челябинской области, не прибыв в карантинную зону.

В ведомстве пояснили, что ситуация развивалась иначе. В апреле 2026 года компания‑пчеловод пыталась ввезти две фуры с пчелопакетами в Евразийский экономический союз через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Бугристое" в Челябинской области. 

Однако Россельхознадзор запретил ввоз по результатам проверки документов. В итоге была оформлена процедура реэкспорта — ее завершили 2 мая.

Проверка / Таможня / Грузовики / Граница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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Комментарии 1

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мимопроходил

12:05:25 13-05-2026

но зато все сми уже успели растрындеть, да?

это распространение фейков или это другое?

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